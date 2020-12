Giochi con me? Sorprese sotto l'albero

Siete ancora in tempo!!! Gli ultimi regali da caricare sulla slitta di Babbo Natale, gli ultimi pacchetti, gli ultimi libri! Sì perchè sono i libri l'unico dono che rivive mille volte, tutte le volte cioè che viene sfogliato da un piccolo lettore. Buon Natale! Condividi:

LE SEI STORIE DI NATALE di Valentina Camerini Ed. Gribaudo C'erano una volta... una vecchina che aveva un grosso nasone, un carattere burbero e brontolone e si chiamava Befana; un pupazzo di neve curioso che vuole entrare in casa a festeggiare il Natale insieme ai bambini; una grande fabbrica di giocattoli al Polo Nord in cui centinaia di elfi si danno da fare per costruire doni da consegnare ai bambini; un pasticcere che vuole creare un dolce unico con uvetta e canditi, per rendere ancora più bello il giorno in cui si celebra la nascita di un bambino speciale; una fanciulla abbandonata nella foresta dalla matrigna che spera si congeli, che viene salvata dal misterioso Re Gelo; un elfo e una fatina che per rimanere insieme per sempre decidono di tramutarsi lui in un piccolo arbusto e lei in una bacca, dando così origine al vischio. Sei storie di Natale tutte da leggere sotto l'albero!

LA STORIA DI BABBO NATALE di Maura Nalini Ed. Fabbri editori Cosa faceva Babbo Natale prima di consegnare regali? Perché la Befana non cambia mai le scarpe? E chi sono gli elfi postini? Sei racconti illustrati ripercorrono tradizioni, personaggi e usanze del giorno più magico dell'anno. Sali sulla slitta e preparati a volare con la fantasia. Il Natale ti aspetta!

IL TOPOLINO E BABBO NATALE di Tracey Corderoy Ed. Gribaudo Una storia in rima, musicale e delicata sul dono più bello che si possa desiderare: un vero amico. È la notte della Vigilia. Tutti dormono, in attesa che Babbo Natale si cali giù dal camino... eccetto un topolino dalla sciarpetta rossa, tutto intento a esprimere un desiderio. Così, quando Babbo Natale finisce nel bel mezzo di una bufera e perde la strada, il topolino è l'unico che può aiutarlo a ritrovare la via e a consegnare in tempo tutti i regali. Ce la faranno prima dell'alba?

UN MILIONE DI BABBI NATALE di Hiroko Motai,Marika Maijala Ed. Terre di Mezzo Come fa Babbo Natale a consegnare tutti i regali in una notte sola? Un tempo era facile, perché i bambini erano pochi. Ma anno dopo anno diventano sempre di più, e Babbo Natale si trova nei pasticci. Ci vorrebbe proprio un'idea geniale...

BUON NATALE CANE PUZZONE! di Colas Gutman Ed. Terre di Mezzo È Natale! Cane Puzzone e il suo fedele amico Spiaccigatto vanno in cerca di una casa che li ospiti almeno per una sera. Vengono "ingaggiati" come regalo per un bimbo che però li trova disgustosi, e così finiscono sulla bancarella di un mercatino. Qui conoscono una piccola mendicante che ha perso la sua bambola senza braccia: ci penserà il nostro Cane Puzzone, tonto e goffo ma dal cuore d'oro.

L' ULTIMA PECORA di Ulrich Hub Ed. Lapis Vincitore Premio Orbil 2020. Narrativa 6/10 Un gregge di pecore, un viaggio rocambolesco, una cometa, un grande equivoco, una nascita di cui tutto il mondo parlerà. Dall’autore di L’arca parte alle otto un nuovo racconto ricco di colpi di scena e umorismo Tutto ha inizio con l'apparizione della cometa, con squilli di trombe e l'annuncio della lieta novella, ma le analogie con la Notte del Natale che tutti conosciamo non vanno oltre. Un gruppetto di pecore viene svegliato da un bagliore accecante. I pastori sono tutti spariti e le pecore si convincono del fatto che siano stati rapiti da un UFO. Sarà una capra a svelare loro che, in realtà, tutti i pastori della zona si stanno recando a rendere omaggio a una creatura appena nata in una stalla, destinata a fare cose straordinarie. Il piccolo gregge si mette allora in cammino per raggiungere i pastori e far visita alla creatura di cui un giorno tutto il mondo parlerà. Sbaglieranno strada, affronteranno le correnti di un fiume; una pecora rischierà d'affogare, un'altra abbandonerà il gregge dopo liti e discussioni… arriveranno in tempo per assistere al grande evento?

NATALE, NOTTE DI MERAVIGLIA di Silvia Vecchini Ed. Lapis L'arrivo a Betlemme a dorso di un asino, l'annuncio dell'angelo, il cielo acceso di luce abbagliante, la nascita, i pastori in festa, l'arrivo dei tre Re d'Oriente con i loro doni, ai quali Giuseppe non avrà nulla da o¬ffrire, nemmeno le parole, chiuse in gola dall'emozione. Un racconto già universalmente noto, ma narrato da un punto di vista originale: la notte della nascita di Gesù immaginata come la narrazione in presa diretta di un personaggio che, pure importante, nella narrazione della natività vive in secondo piano. Gli eventi narrati da Giuseppe sono prodigiosi, ma le sue emozioni di padre sono tutte umane e arrivano dritte al cuore del lettore.

IL GRANDE LIBRO DEGLI GNOMI di Wil Huygen ed. Rizzoli Gli gnomi sono creature notturne e misteriose, che vivono ben nascoste agli occhi dell'uomo. Per questo è molto difficile incontrarne uno. Ma ecco la tua occasione! Entra tra le pagine di questo libro: avrai modo di osservare gli gnomi da vicino e di scoprire come sono fatte le loro case, che cosa mangiano, come vivono e quante cose speciali sanno fare.

CANTO DI NATALE di Charles Dickens Ed. Rizzoli Tintinnare di monete e frusciare di banconote: solo a questo pensa il vecchio e avaro Ebenezer Scrooge. Ma tutto cambia nella magica e spaventosa notte di Natale quando Scrooge riceve la visita di tre spiriti che lo costringono ad aprire finalmente gli occhi. E il cuore. La più celebre storia di Natale, toccante parabola fantastica di Charles Dickens, in un volume illustrato da Iacopo Bruno.

LA VERA STORIA DELLO SCHIACCIANOCI di Katherine Woodfine,Lizzy Stewart Ed. Mondadori In una San Pietroburgo coperta dalla neve, la giovanissima Stani sogna di essere scelta per il ruolo da protagonista... La storia vera della prima ballerina a interpretare la parte di Clara nel celebre balletto di Tchaikovsky.

LO SCHIACCIANOCI Ill. Valeria Docampo Ed. Terre di mezzo Un uomo misterioso, giocattoli che prendono vita nel cuore della notte, uno schiaccianoci magico e un viaggio fantastico nel Regno dei Dolci: che avventura indimenticabile per la piccola Marie!

BAMBI di Felix Salten ed. Rizzoli "Bambi" ripercorre i primi anni di vita di un capriolo e le prove che dovrà affrontare. Racconto iniziatico e inno alla natura, evoca vividamente la magia, la bellezza e i pericoli della vita selvaggia. Pubblicato nel 1923 in Germania, il capolavoro di Felix Salten ebbe un grandissimo successo, ma venne proibito poco tempo dopo dalle autorità naziste che vi lessero una "metafora politica del trattamento subito dagli ebrei in Europa". L'adattamento in cartone animato da parte di Walt Disney del 1942 contribuì a oscurare l'opera originale e il suo spessore letterario e simbolico. Benjamin Lacombe riporta alla luce questo testo; alternando carboncino e pittura, illustrazioni e delicati intagli, ci accompagna nella vita del bosco brulicante di esperienze e sensazioni contrastanti.

LA BAMBINA CHE DIPINGEVA LE FOGLIE di Erica Arosio Ed. Albe edizioni Una storia silenziosa, alla quale ogni lettore potrà dare voce secondo la propria fantasia. Ma capovolgendo il libro le parole prenderanno il posto delle immagini. Nel pieno dell'inverno, una bambina sta chiusa in casa, mentre fuori cade una gelida pioggia. Ma la bambina reagisce alla tristezza e, appena la pioggia smette di cadere, esce in giardino e si mette a colorare le foglie degli alberi, che magicamente tornano a posarsi sui rami. La bambina è in realtà una fata - la fata della primavera...

CODICE RODARI di Gianni Rodari Ed. Einaudi Ragazzi Codice Rodari è un'avventura tra parole e disegni, che invita a lasciarsi sorprendere osservando quante invenzioni possano nascere quando si utilizzano, come fossero giocattoli, segni, linee, forme, colori. Insieme, le parole di Gianni Rodari e i disegni di Alessandro Sanna danno vita a un «ideario» che reinventa la realtà attingendo non solo alla dimensione del gioco, come esperienza attiva e positiva della personalità di ognuno, ma anche a quella dell'utopia, intesa come capacità di trasformare le cose.

L' ICKABOG di J. K. Rowling Ed. Salani Alto come due cavalli, occhi influocati, artigli affilati come rasoi. L'Ickabog sta arrivando... Un tempo Il regno di Cornucopia era il più felice del mondo. C'erano moltissimo oro, un re con i baffi più belli che si possano immaginare e macellai, pasticceri e casari le cui prelibatezze facevano piangere la gente di gioia. Era tutto perfetto: a parte le Paludi nebbiose del Nord, dove si narra vivesse il terribile Ickabog. Ogni persona di buon senso sapeva che l'Ickabog era solo una leggenda inventata per spaventare i bambini e convincerli a comportarsi bene. Ma le leggende sono strane e a volte assumono una vita propria. Può una leggenda spodestare un re molto amato? Può una leggenda ridurre in ginocchio una nazione un tempo felice? Può una leggenda coinvolgere due ragazzini coraggiosi in un'avventura sorprendente e inattesa? Scoprite questa fiaba straordinaria, scritta da una delle più grandi narratrici di sempre, sul potere della speranza e dell'amicizia e il loro trionfo su tutte le avversità. Una storia che i piccoli e grandi lettori vorranno leggere e rileggere in una preziosa edizione regalo, arricchita dalle illustrazioni a colori dei giovani vincitori del Torneo per le illustrazioni dell'Ickabog.

IL REGNO SEGRETO. IL LIBRO DELLA POLVERE di Philip Pullman ed. Salani Sono passati dieci anni da quando abbiamo salutato Lyra Belacqua, adolescente seduta su una panchina del giardino botanico di Oxford nel finale di Queste oscure materie. Nel Regno Segreto la incontriamo di nuovo, quando ormai è diventata più grande, ma anche più disincantata e disillusa. In questo attesissimo sequel, Lyra, ora ventenne, scoprirà luoghi dell'anima e del mondo di cui non aveva mai nemmeno immaginato l'esistenza e dovrà superare prove inattese e difficili che metteranno a dura prova il rapporto con il suo inseparabile daimon, Pantalaimon. Nel grande, rocambolesco viaggio che li attende sarà coinvolto anche Malcolm, che nella Belle Sauvage era un ragazzino con una barca e la missione di salvare una neonata dall'alluvione, e ora è un uomo con un forte senso del dovere e il desiderio di fare ciò che è giusto. Una nuova, grandiosa avventura che si spinge oltre i confini di Oxford, attraverso l'Europa fino in Asia, alla ricerca di ciò che è stato dimenticato: una città creduta impossibile, un segreto nel cuore del deserto, il mistero della Polvere e una guerra tra fazioni sconosciute. Dopo anni di attesa, con il nuovo ciclo del Libro della Polvere, Philip Pullman, uno dei più grandi scrittori viventi, torna nel sontuoso mondo allo stesso tempo familiare e straordinario di Queste oscure materie con un romanzo che è davvero un libro per i nostri tempi; un'avventura imponente in luoghi evocativi e indimenticabili ma anche uno sguardo stimolante su cosa significhi capire se stessi, crescere e dare un senso al mondo che ci circonda, qualunque esso sia.

FAIRY OAK di Elisabetta Gnone Ed. Salani Il tempo è passato e molte cose sono cambiate a Fairy Oak, e così capita di immalinconirsi riguardando vecchie fotografie davanti a un tè, ricordando vecchi amici e grandi avventure. Ma quando i ricordi approdano all'anno della balena, i cuori tornano a battere e i visi a sorridere. Che anno fu! Cominciò tutto con una lezione di storia, proseguì con una leggenda e si complicò quando ciascun alunno della onorata scuola Horace McCrips dovette compilare il proprio albero genealogico. Indagando tra gli archivi, le gemelle Vaniglia e Pervinca, con gli amici di sempre, si mettono sulle tracce di una storia perduta e dei suoi misteriosi protagonisti. E mentre il loro sguardo ci riporta nella meravigliosa valle di Verdepiano, si consolidano vecchie amicizie, ne nascono di nuove, si dichiarano nuovi amori e si svelano sogni che diventano realtà.

BIANCO di Laura Bonalumi Ed. Battello a Vapore Un romanzo di formazione profetico e spirituale e una riuscita metafora della condizione umana. Fuori dalla chiesa, la peggiore bufera di neve che si ricordi. Dentro la chiesa, sette persone rifugiate e isolate dal mondo. Una ragazza, una donna, due bambini, un uomo, un prete, un ladro. Tutti hanno perso qualcosa di molto prezioso. Ma nessuno ha perso la speranza di uscire da lì, salvarsi e tornare nel mondo esterno. Mentre fuori la nevicata non accenna a diminuire, dentro i viveri scarseggiano e ogni decisione può fare la differenza tra sopravvivere e morire. Una storia potente, al tempo stesso un thriller inesorabile, un romanzo di formazione profetico e spirituale e una riuscita metafora della condizione umana.

LA RAGAZZA DEGLI ORSI di Sophie Anderson ed. Rizzoli Yanka si interroga da sempre sulle proprie origini: è sicura che il mistero che avvolge la sua nascita abbia a che fare con l'irrequietezza che le agita il cuore. Per quanto ami il villaggio in cui è cresciuta con la madre adottiva, infatti, Yanka sente di appartenere a un altro mondo. La natura sembra parlarle; la foresta che circonda la sua casa le sussurra richiami sempre più insistenti. È lì, lei lo sente, che si nascondono le risposte che cerca. È lì, tra fiumi gelati e vulcani infuocati, che vive il ricordo di una storia scintillante come il più limpido cielo notturno. La sua storia: quella di Yanka l'orsa.

MIHI NOMEN EST STILTONIUS, HIERONYMUS STILTONIUS di Geronimo Stilton Ed. Piemme Perché una storia integralmente in latino? Per festeggiare 20 anni di grandi avventure, vi presento 'Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton' in latino... BUONA LETTURA! Siete pronti per una grande sfida? Pagina dopo pagina, questo libro vi metterà a confronto con una lingua antica ma universale, ancora capace di raccontare una storia moderna, divertente e avventurosa!

IL PUPAZZO DI NEVE. Il romanzo ispirato alla storia originale di Raymond Briggs di Michael Morpurgo Ed. Rizzoli È una mattina di dicembre e ad attendere James al suo risveglio c’è una sorpresa: nella notte un candido manto di neve ha ricoperto i campi che circondano la fattoria dei suoi genitori. Neve fresca e soffice, perfetta per costruire un pupazzo, come quello della sua fiaba preferita. Due pezzetti di carbone come occhi, un vecchio cappello e una sciarpa verde, un naso fatto con un mandarino: il pupazzo di neve è pronto ed è così bello che a fine giornata James non vuole separarsene. Di notte, il bambino sgattaiola fuori per rivederlo… ed è allora che il pupazzo prende vita e l’avventura più magica di sempre ha inizio.

BABBO NATALE. DAI LA CARICA! Ed. Usborne Che divertimento con la slitta di Babbo Natale! Basta darle la carica per vederla sfrecciare sulle 4 piste incorporate nelle pagine. Un'originale idea regalo per il periodo natalizio.

ABBRACCIAMI di Eoin McLaughlin Ed. Harper Collins Riccio e Tartaruga chiedono solo un abbraccio, ma non sarà un’impresa facile… Porcospino era triste. Triste come solo un porcospino può esserlo. Così triste che una sola cosa avrebbe potuto risollevargli il morale... Tartaruga era molto triste. Triste come solo una tartaruga può sentirsi. Tanto triste che solo una cosa avrebbe potuto aiutarla... Porcospino e Tartaruga hanno bisogno di un abbraccio. Lungo la strada, ciascuno dei due lo chiede agli animali che incontra, però tutti con qualche pretesto si rifiutano. Finché un gufo saggio spiega loro perché: Porcospino è troppo pungente, e Tartaruga troppo dura. Ma proprio quando sono sul punto di rinunciare... gli aculei di Porcospino e la corazza di Tartaruga non sono più un problema, e loro possono abbracciarsi! In questo insolito, simpaticissimo libro illustrato, trascorri metà del libro con Porcospino e l'altra metà con Tartaruga, mentre entrambi cercano qualcuno che non abbia paura di abbracciarli: una storia di amicizia che si legge e rilegge in entrambe le direzioni, fino al grande abbraccio centrale!