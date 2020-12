Oroscopo del giorno, le previsioni di 20 dicembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 20 dicembre.

Profilo degli astri discreto, in cui avvertite la febbrile preparazione delle feste natalizie in famiglia e nella cerchia delle amicizie più strette. La fase espansiva, cominciata giorni fa, continua e vi dona calore umano e gioia nel proporre iniziative e stimoli alla persona amata, specie se siete in un rapporto d’amore, uniti a qualcuno da molto tempo. Giove nel segno dell'Aquario, se siete nati dal giorno 21 al 27 del mese di marzo, vi rende prodighi o sperperatori nelle spese.

Quadro dei transiti odierni che fa rischiarare notevolmente il vostro cielo. Con la Luna benefica in Pesci le vostre fortune amatorie vedono aumentare le loro quotazioni. Lavorate anche oggi di domenica? Un nuovo collaboratore collega è entrato nel vostro team lavorativo: saprete come accoglierlo.

Febbrile l’attività nelle giornate che precedono le feste natalizie, giornate che vi vedono un poco stanchi e affaticati. C’è qualche difficoltà di comunicazione quest’oggi con la persona che vi è accanto, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 25 al 31 di maggio. Trovate un escamotage per risolvere la questione. Mercurio e Luna contrari fanno risentire qualche scaramuccia con i vostri colleghi di lavoro se anche oggi di domenica siete in attività.

Profilo dei transiti che vi vede in una buona forma psicofisica. Urano e Nettuno sono i vostri sponsor celesti e vi lanciano verso conquiste amorose che qualche mese fa sembravano impensabili. Siete nati nella terza decade cancerina? Fate attenzione al rapporto con l’autorità.

Gioco dei transiti abbastanza positivo con una schiera di pianeti che vi sorride e con vari segni di Fuoco occupati: i vostri alleati fondamentali nello schema dello Zodiaco. Il Sole e Mercurio nel segno amico del Sagittario vi donano un notevole slancio, quel che ci vuole per prendere il coraggio in mano e dichiararvi con qualcuno che ha fatto da tempo breccia nel vostro cuore. Siete un segno naturalmente prodigo e spendaccione. Oggi datevi un po’ una calmata nello shopping selvaggio.

Si muove un quadro dei transiti che vede avvicendarsi pianeti favorevoli e contrari, in un alternarsi bilanciato di varie energie. Tutto sommato sapete, però, reagire bene a ogni sollecitazione dinamica. Un gruppo di pianeti che vi guardano imbronciati, non giocano proprio a favore di una buona sintonia con la vostra dolce metà in questa giornata. Diligenti e dinamici: siete un segno da non perdere come collega di lavoro, se anche oggi che è domenica lavorate magari col commercio o la vendita.

Quadro dei transiti abbastanza discreto, solo nella prima parte della giornata è possibile qualche lieve screzio, dovuto a movimenti zodiacali contrari. Venere, Sole e Mercurio nel segno caloroso del Sagittario in ottimo aspetto con la Bilancia, vi infondono un notevole calore umano e un’energia passionale da giocarvi tutta nel rapporto con la persona che avete accanto. Lavorate anche oggi che è domenica perché commercianti, giornalisti, artisti? Non vi adombrate se i vostri capi si dimostrano un po’ troppo esigenti da voi.

Situazione dei transiti odierni segnata da ottime indicazioni astrologiche che vi favoriscono principalmente nella vita familiare e in quella amicale. Giunge per voi il momento di osare in amore, muovendo strategicamente alcune pedine fondamentali che avete sotto mano. La Luna in buon aspetto per il vostro segno, vi rende efficienti e precisi oggi se pure di domenica prenatalizia lavorate.

Il vostro segno è punto di incontro per vari astri, benefici, che si danno appuntamento per favorire la vostra socialità in modo facile e fortunato. La sintonia con una persona che avete conosciuto da poco è perfetta, sotto tanti punti di vista, da quello fisico a quello emotivo, da quello mentale a quello spirituale. La vostra capacità di parola rende un servizio prezioso ai vostri colleghi in questa giornata se pure oggi di domenica siete al lavoro.

È un momento trionfale per il vostro segno: vi tuffate nell’organizzazione e nella trepida attesa delle feste natalizie, in compagnia di amici e parenti. Siete ancora single? Se il vostro compleanno si festeggia nel mese di dicembre, è molto facile che una persona nuova, molto importante, stia per entrare nella vostra vita. Svolgete un lavoro creativo, artistico, che ha a che fare con la cultura e la comunicazione della conoscenza? Giove, pianeta della parola, in transito nel buon vicino Aquario, promuove un’espansione dell’espressività e della capacità di mettere in luce ciò che avete prodotto.

Siete nati a gennaio? Urano nel segno nemico – amatissimo del Toro provoca una giornata di alti e bassi. Attenzione a essere presenti e solleciti nella vita familiare. Un insistente bisogno di avventura anima il vostro vissuto amoroso ed erotico, specie se siete single, ma non soltanto se vivete questa condizione, per la verità. Avvertite un po’ di stanchezza in questo periodo che ci separa dalle feste natalizie. Avete la necessità di una vacanza, di un relax, di un buon periodo di riposo.

Con Venere, Sole e Mercurio ospitati nel per voi dissonante Sagittario, avvertite qualche piccolo problema pratico e di comunicazione con l’ambiente familiare. Luna e Marte, Giove e Saturno, Urano, Nettuno e Plutone: sette pianeti su dodici vogliono farvi emergere sempre più. Un po’ di fatica non vi pesa. Sapete gestire molto bene il carico che vi arriva e molto agevolmente macinate un enorme quantità di lavoro se anche oggi lavorate di domenica.