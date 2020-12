Oroscopo di oggi 17 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 dicembre.

Sentite un’esigenza di intimità con la vostra dolce metà. Ricercare una dimensione che sia tutta per voi due non sarà difficile. Mercurio al vostro fianco ve la fa trovare con discreta fortuna, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al giorno 19 del mese di aprile. Marte si pone anch’egli a vostro favore con il suo apporto notevole di passione se siete nati nel mese di aprile. Oggi sarete particolarmente efficienti e dinamici al lavoro. L’atmosfera delle feste è ormai arrivata! Potete respirarla e sentirvi più leggeri.

Evento del giorno è l’entrata di Saturno nell’Aquario segno a voi tecnicamente negativo. Urano nel vostro segno e il contemporaneo appoggio di Plutone vi permettono straordinari exploit amatori ed erotici. Se appartenete alla prima decade e alla terza decade gli astri vi favoriranno. Tenete gli occhi ben aperti se appartenete alla prima decade, poiché importanti mutamenti ai vertici stanno per darvi manforte nella vostra carriera professionale. E il vostro futuro si tingerà di successi strepitosi: a voi la capacità di coglierli.

Godete dei buoni influssi del pianeta della ragione e della fermezza caratteriale, della logica e della giustizia, Saturno nell’Aquario. Con la Luna bella oggi nel segno dell’Aquario vi preparate con allegria alle feste di fine anno. Se siete single la vostra passione per il flirt giocoso ha modo già di presentarsi in tutta la sua frizzante vivacità. Lasciate correre alcune chiacchiere che avete sentito su alcuni colleghi e tenete sempre il ritmo dei vostri tempi di lavoro: vedrete che non ve ne pentirete.

Saturno esce dal Capricorno, segno da dove vi ha contrapposto dal dicembre del 2017. Tale transito vi farà bene. Il vostro partner vi chiede maggiore presenza e partecipazione alla sua esistenza, sappiate dimostrare di essere all’altezza interessandovi anche al concreto benessere di tutti i giorni, al suo lavoro, a i suoi interessi, a i suoi hobbies. Stanno per arrivarvi cospicui introiti frutto del vostro lavoro. Cercate di essere equilibrati e di mettere da parte qualcosa. Non ve ne pentirete in futuro!

Non riuscite a scordare facilmente una persona conosciuta tempo fa che si stacca irresistibilmente dalla banalità. Il passo obbligato per voi è di farvi avanti. Mercurio e Marte vi mettono le ali ai piedi e vi donano fortuna specie se siete nati in agosto. Sappiate tesaurizzare gli introiti che vi stanno arrivando adesso per i tempi futuri che verranno. Venere nel segno espansivo del Sagittario, segno legato al maneggio del denaro, vi dona l’intuito su come sistemare i vostri risparmi.

Saturno comincia la sua sosta nel segno dell’Aquario e, pur non avendo aspetti tecnici con la Vergine, produce comunque riflessi positivi sul vostro segno. Giornata sì per i sentimenti che si alimentano di passione ed emozione. Plutone e Urano vi spalleggiano, specie se appartenete alla prima e terza decade e siete in cerca dell’amore vero. La vostra costante operosità è la cifra che imprimete oggi in ufficio, specie se siete nati in agosto. Chi di dovere non lo scorderà. Giove, che vi ha sostenuto per più di un anno dal Capricorno, vi fa arrivare i meritati guadagni, o forse qualcosa in più.

Evviva! Arriva il vostro astro governatore, Saturno nel segno del suo domicilio: l’Aquario, segno amico della Bilancia. C’è bisogno di intendervi con maggiore chiarezza in merito a un progetto di fine anno deciso con la persona che avete accanto. Trovate il modo per parlarvi più da vicino e, se a tu per tu, meglio. La vostra dolcezza riesce a trovare la soluzione più consona per tutti. Vi arrivano gli introiti che stavate aspettando e vi consentono di pensare a un investimento cui tenevate da un bel po’. Attenzione alle spese pazze con Giove contrario se siete di ottobre.

Giunge Saturno nel segno del suo domicilio l’Aquario, vostro nemico amatissimo. Assaporate un’intesa di coppia che sfiora la perfezione! Abbiate cura di questo nuovo rapporto che vi dà tante emozioni. Plutone e Nettuno sono costantemente al vostro fianco oggi. Un buon flusso di denaro non vi manca: ora potete pensare di investirlo in un progetto a lungo accarezzato. Plutone è il vostro protettore se siete nati nella terza decade.

Figlie e figli di Giove, potrete, con Saturno nell’amico riflessivo, segno dell’Aquario, godere di tutti i buoni influssi che il pianeta dona. Non riuscite a smettere di pensare a una persona che vi ha colpito il cuore di recente. Non avete scampo: dovrete cercare il modo di incontrarla, farvi avanti, usare eventualmente gli strumenti forniti dai social media! Giocate d’anticipo oggi se ancora siete al lavoro, per non farvi incastrare in un impegno che non avete proprio alcuna intenzione di prendervi in carico. Il consiglio di un collega altruista vi aiuta.

Ci sono progetti di vita molto significativi con la vostra dolce metà: in arrivo matrimoni e convivenze, chi può e ha tanto coraggio anche la possibilità di mettere al mondo un figlio, specie se appartiene alla prima decade. Concludete un impegno professionale importante con la vostra consueta competenza (che non si discute!), guadagnandovi l’apprezzamento generale. Nettuno bello vi rende giustizia e vi fa stimare, se siete nati nella seconda decade.

Avvertite una notevole voglia di avventura, di gioco, di flirt. Una Luna nel vostro segno brillante e sociale vi rende irrequieti e un po’ sbarazzini. Grande fascino nelle esponenti del gentil sesso che fanno oggi strage di cuori. Venere nell’amico Sagittario vi promette successi amorosi di un certo peso. I capi vi assegnano impegni prestigiosi: ne andate fieri. Questo, oltre a gratificare la vostra ambizione, soddisfa il vostro orgoglio. Sapete addossarvi mansioni che poi vi ricompenseranno a dovere.

Comincia il transito di Saturno nel segno amico, buon vicino dell’Aquario e questo è per voi Pesci un vero dono del cielo. Siete single? Una voglia di svolazzare di fiore in fiore vi anima. Anche se l’età non è più verde, godete di una strana ebbrezza, che è figlia del desiderio di innamorarsi. La Luna vi sorride dal trasgressivo Aquario, specie se siete nati in marzo. Vi arrivano introiti che aspettavate e potete realizzare un investimento che tenevate costudito gelosamente da tempo nel cassetto.