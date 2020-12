Oroscopo di oggi 15 dicembre scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 15 dicembre.

Rinnovamento è la parola chiave di quest’oggi. Inizia a formarsi un bel rapporto celeste di Urano nel vicino Toro e non smentisce la ventata di novità che arriva nella vostra vita sentimentale. Se siete in cerca dell’anima gemella, sappiate coglierne le occasioni possibili. In questa giornata vediamo come ogni segno si relazioni rispetto alla lettura e che tipo di libri ama leggere. L’Ariete può essere molto interessato inizialmente alla lettura, ma discontinuo, può infiammarsi in poco tempo per un libro, per poi abbandonarlo in fretta quando i suoi stimoli lo portano altrove. I gialli, i romanzi d’avventura, i saggi polizieschi o spionistici catturano la sua attenzione. Venere gli dà la possibilità di cominciare un libro di un autore in voga, appassionandosi e divorandolo abbastanza in fretta.

Non aprite una discussione che porterebbe solo noie e strascichi di polemica con la vostra dolce metà. Un cielo contrario non vi aiuta a sostenere completamente le vostre posizioni. Il Toro ha un carattere selettivo, che gli permette di interessarsi gradatamente, d’impossessarsi pian piano delle vicende, di apprezzare garbatamente gli stili su cui sono modellate. Delle letture che egli ricorderà si legheranno fisse al suo cuore, specie quelle che lo hanno aiutato a riflettere di più, ad allontanarsi dai preconcetti.



Ritrovate una fusione completa con la persona amata. Abbiate cura di mantenerla il più a lungo possibile questa corrispondenza di amorosi sensi. In questo segno troviamo la vivacità nel discutere con risoluzione e competenza, di fornire spunti e impressioni critiche nel dibattito intellettuale, spesso al solo scopo d’imporre il proprio pensiero ironico e controcorrente. Vi è la tendenza a privilegiare la saggistica, la satira, il giornalismo. Plutone, oltre a produrre la vena teatrale, che seduce tutti i nativi del segno, spinge a prediligere il giallo, il thriller e a volte anche il filone semplicemente del mistero.

Riuscite a coniugare l’armonia che respirate nel vostro rapporto di coppia con il clima di affettività che trovate nella cerchia degli amici di sempre, specie se siete nati a luglio e potete contare sull’ottimo aspetto di Nettuno in Pesci. Il Cancro, nonostante la proverbiale pigrizia, è avidissimo consumatore di libri. Libri iniziati e lasciati languire, libri consumati nel breve spazio di una notte. Nettuno e Urano consentono di deliziarsi con romanzi d’amore, d’avventura, con ambientazioni in paesi, luoghi, epoche lontani dalla contemporaneità. Favoriti i nati nella prima e nella seconda decade.

Venere vi aiuta a chiarire alcune questioni che si erano tenute in sospeso con la persona amata. E la vostra storia può riprendere a veleggiare in acque tranquille. Nel bel mezzo di dicembre è facile dedicarsi al piacere della lettura. Il Leone è un lettore accanito ed esperto, colto e garbato, sensibile alla finezza dell’esposizione letteraria, quando non prevale il desiderio eccessivo di divorare tutto il possibile, di aumentare, quasi con voracità, il proprio patrimonio di letture. Colpiscono la sua attenzione per pochi scrittori, quasi sempre molto prestigiosi, oppure, all’opposto i nuovi, gli sconosciuti. È nella sua biblioteca che troviamo tutti i classici della letteratura universale; i suoi temi preferiti: l’epica, le saghe familiari, le grandi epopee.

Un nuovo incontro amoroso vi sta coinvolgendo anima e corpo. Non vi tirate indietro di fronte all’amore che bussa alla vostra porta. Consentitegli di entrare senza esitazione adesso. Vi dedicate alla gioia della lettura. Questo passatempo per i nati sotto il segno della Vergine ha sempre un valore terapeutico di allontanamento positivo dalle preoccupazioni quotidiane, anche se i temi prescelti devono contenere requisiti di utilità e richiami a una realtà pratica. Grande capacità di inoltrarsi nei filoni più disparati (anche se la preferenza si appunta principalmente sulla saggistica), e di percorrerli con una visione d’insieme capace d’impuntarsi sui particolari.

Delicatezza e tenerezza sono le parole d’ordine dei vostri successi sentimentali oggi. Con queste parole terrete testa ad alcune intemperanze del partner, dovute a un Giove in orbita negativa per il vostro segno, specie se siete nati in ottobre. Nel segno di Venere (qui rappresentante il genere letterario della poesia), si danno appuntamento tanti grandi poeti passati e recenti: Virgilio, Arthur Rimbaud, Eugenio Montale, Mario Luzi. Ma la Bilancia legge anche molto volentieri romanzi e saggi, avendo a cuore di valutare criticamente e razionalmente l’opera, come giustamente le impone il pianeta Saturno, qui in simbolica celebrazione astrologica.



Momento esplosivo sul piano sentimentale e sessuale. Se non siete appagati, dovete solo guardarvi intorno e raccogliere la prima mela. Fare la prima mossa vi darà ragione dei frutti che raccoglierete. Le letture dei nati sotto il segno dello Scorpione non sono mai banali, sempre variegate, tormentose e intricate: gialli senz’altro, o anche dei romanzi con uno sfondo torbido, i noir, magari con risvolti che toccano la politica o la mafia. E non può mancare certo l’attrattiva per il filone erotico, sempre molto viva in questo segno assai marcato dall’interesse per le passioni e per il desiderio.

Venere, entrata nel vostro segno a partire dalle 18 vi dona la capacità di esprimere il vostro amore in modo sapiente e convincente. Vi concedete l’evasione nella lettura di un libro. La costante del viaggio e dell’avventura, presente in tantissimi autori nati proprio in questo vostro segno (da Jonathan Swift a Joseph Conrad), si ritrova anche sul piano individuale dal punto di vista del lettore, vero e proprio esploratore dell’universo - libro. Attitudine alla lettura rapida dei testi, capacità di spaziare da un genere all’altro, nel variare le tematiche. L’espansivo Giove (pianeta della parola), trasmette a molti il piacere di comunicare le loro esperienze di lettura, spesso con grande capacità di persuasione sul prossimo.



Una intesa sentimentale completa ve la riserva oggi una bella combinazione di Giove e Nettuno, sia che abbiate una storia stabile o anche una relazione disimpegnata. I single di dicembre si preparino a colpi di fulmine senza precedenti. Nel Capricorno troviamo proprio il segno della bibliofilia, l’amante appassionato della lettura, il compratore di testi che non sempre legge, ma che colleziona quasi con devozione, riempiendo, ai limiti del possibile, gli scaffali della sua casa. Se il libro ha incontrato il suo favore, difficilmente potrà essere dimenticato, anzi, con competenza, il nostro lettore potrà ripescarlo sempre, ragionarci su, anche a distanza d’anni.

Avvicinatevi con delicatezza alla persona amata e non date peso ad alcune sue variazioni d’umore. In serata sperimenterete una completezza d’intesa. Irrequietezza e gusto per l’avventura per i single di gennaio. L'Acquario è in grado di terminare libri lunghissimi in tempi brevi. Letture molteplici e costantemente variate si addicono a questo segno così elusivo, per cui è difficile assegnargli un genere preciso. Con la sua grandissima adattabilità, può spaziare su vasti orizzonti, riuscendo sempre a farne tesori in grado di arricchire il proprio patrimonio intellettuale e culturale.

Sentimenti al top. Vi rimane l’imbarazzo della scelta, specie se il vostro cuore è libero e se nati in febbraio. Se siete impegnati sentimentalmente rendete felice chi vi è accanto, specie se siete nati in marzo. Nel clima prenatalizio cercate la compagnia di un buon libro che possa rilassare lo spirito facendovi evadere dai problemi quotidiani, pur impegnando la mente. Impossibile non trovare i Pesci almeno una volta assorti e concentrati nella lettura, in un contatto esclusivistico e intoccabile per chi gli ruota attorno in quel momento. Il libro nei Pesci diventa un’occasione per immergersi in quella sfera sensibile tanto cara al segno e non c’è bisogno di fare distinzione di generi, poiché farà in modo di scivolare nel mare dell’emotività intensa e struggente con poesie, romanzi, gialli, argomenti politici e filosofici, a condizione che tocchino le corde della sua anima.