Faboola, libri personalizzati per bimbi per viaggiare con la fantasia

Una collana innovativa con illustrazioni fatte a mano per far sì che ogni bambino sia protagonista, insieme con le persone a lui più care, della sua storia. Tante combinazioni per costruire il proprio libro e stimolare la creatività in un percorso magico alla scoperta della natura, della scrittura, della matematica, della musica, dell’architettura e dell’arte

E’ un libro personalizzato ed estremamente educativa con illustrazioni fatte a mano per viaggiare con la fantasia. Si chiama Faboola ed è l’innovativa collana di libri (LO SPECIALE LIBRI DI SKY TG24) illustrati a mano per bambini, in cui è possibile personalizzare tutti i protagonisti di ogni storia. Il bambino, che diventa il personaggio principale del racconto, non è solo, ma vive la sua avventura con le persone più importanti per lui, come nonni, fratelli, genitori e amici, in un percorso di crescita e di scoperta. Dal sito Faboola si possono generare istantaneamente migliaia di combinazioni possibili per costruire il proprio libro (LO SPECIALE SUL NATALE).

Ad ogni bambino la propria favola

Tutto nasce dall’idea di una mamma e di un papà, che, raccontando storie della buonanotte ai propri bimbi, hanno pensato che la realtà potesse diventare favola e… viceversa. I racconti sono originali, divertenti e soprattutto educativi: soltanto con Faboola ogni volume è dedicato ai differenti sviluppi creativi dei bambini nel diventare grandi. I libri della collana guidano, infatti, i piccoli protagonisti in un percorso magico alla scoperta della natura, della scrittura, della matematica, della musica, dell’architettura e dell’arte.

Ogni libro propone l’immersione in un mondo che progressivamente si svela nella sua meraviglia. L’itinerario comincia sempre dalla città in cui si vive per poi proseguire nei luoghi più incantevoli della Terra, dalla Grande Muraglia alla foresta amazzonica, dalla Torre Eiffel all’Isola di Pasqua, e ancora Barcellona, Milano, New York, Sydney, Washington, Mosca.

Illustrazioni fatte a mano e tecnologia avanzata

Faboola è un connubio di artigianalità italiana e tecnologia. Si tratta dell’unico libro personalizzabile composto da illustrazioni interamente fatte a mano e può contare su un sistema tecnologicamente avanzato che crea prodotti unici. Al volume può essere aggiunta anche una dedica, scritta direttamente da chi acquista oppure scelta tra quelle suggerite. Anche la dimensione narrativa è curata nei minimi dettagli: la trama si articola in diverse chiavi di lettura, rendendo ogni testo adatto a tutti i bambini (dalla nascita ai dieci anni). Tutte le vicende narrate scaturiscono da luoghi e situazioni reali: la magia nasce da qui, puntando a stimolare la curiosità e la viva intelligenza dei piccoli lettori.