Oroscopo di oggi 13 dicembre scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 13 dicembre.

Nuovo giorno discreto pilotato dall’esplosivo Sole nell’infuocato e vostro amico segno del Sagittario, specie se siete nati nella terza decade. Appassionati e insieme anche teneri, così vi vuole oggi Mercurio in splendido aspetto per voi dal segno del Sagittario. Quali sono i colori che predilige l’Ariete? Il rosso, il giallo, l’arancio, ma anche i toni del viola, del blu, cupi e minacciosi.

Avvertite un po’ di stanchezza per via di Venere nello Scorpione. Ma niente paura, l’armonia tra i conviventi vi riporta la serenità. Nettuno nel percettivo segno dei Pesci vi mette facilmente in relazione con la persona che amate, la quale attualmente avverte qualche difficoltà con la sua famiglia d’origine. Nella giornata di Santa Lucia, che precede il solstizio d’inverno, “porta della luce” che comincia ad aumentare sulle tenebre dell’inverno, vediamo i colori del Toro. Le preferenze cromatiche sono di rinata gaiezza della natura. Toro è la primavera piena, stabile, quando i fiori sono dipinti da colori chiari, freschi, come le zagare, ma al contempo sono vellutati e carnosi, come le rose di maggio, tutti pieni di profumi, per inebriare l’aria.

Giornata dicembrina con alti e bassi in cui però vi sapete districare che è una meraviglia. Una forte intesa dei sensi vi lega con una persona conosciuta da poco e che sta diventando sempre più rilevante nella vostra vita. A Santa Lucia, osserviamo i colori del segno in base alle sue caratteristiche stagionali e i pianeti che lo governano. I variegati toni del giallo, in particolare il giallo limone, insieme all’arancio, alle fredde gradazioni verde acido, ma anche il rosa salmone, il senape, il blu elettrico.

Si mostrano in cielo moti planetari mediamente a vostro favore con Venere, vostro nume tutelare, benefica dal segno dello Scorpione. Venere vi sorride e vi riporta l’emozione nella vostra vita di coppia: sappiate sfruttare questo momento. Per Santa Lucia, santa della luce, ecco i colori del vostro segno in base alle caratteristiche stagionali, ai pianeti. Il chiaro di luna si addice al segno delle calde, serene, notti estive e il colore preferito è assolutamente il candido bianco che emana luce, il brillante argento, le tonalità madreperlacee, il verde acqua.

Una Venere imbronciata in Scorpione non vi deve cambiare l’umore con i componenti della famiglia. Una capacità di esprimere efficacemente il vostro amore vi accompagna. Nella giornata che si dedica a Santa Lucia osserviamo i colori del vostro segno in base alle caratteristiche stagionali e ai pittori che vi appartengono. La radiosità della piena estate sprigiona i colori più generosi, intensi, prorompenti: il giallo oro, l’arancio, il rosso scarlatto, il rosso Tiziano, nella massima celebrazione del ciclo vitale e nel momento del provvido, rigoglioso, nuovo raccolto.

Profilo dei transiti decisamente positivo, guidato da una Venere in Scorpione armonica, specie se siete nati nella terza decade. Vi avvicinate con particolare dolcezza al vostro partner che vi ricambia nella stessa misura. A Santa Lucia osserviamo tutti i colori del periodo in cui si nasce Vergine. Toni decisi e pieni, nel lento degradare dell’autunno: senape, blu cobalto, rosso scuro-carico.

Il duetto Sole Mercurio in Sagittario vi regala una benefica forma psicofisica. Giove nel segno nemico amatissimo del Capricorno vi provoca qualche scossetta in campo sentimentale. A Santa Lucia osserviamo i colori della Bilancia in base alle caratteristiche stagionali. Icolori della Bilancia sono sobri e vellutati, il grigio perla, il giallo chiaro, il verde acqua. Non si osserva alcuno stacco netto e violento di tinte.

Entrato l’argenteo satellite in Sagittario segno a voi affine, vi spiana la strada di un’intuizione straordinaria. La Luna nel segno dell’espansione emotiva vi guida nel trovare una magica alchimia d’intesa con la persona amata, specie se siete nati in ottobre. A Santa Lucia vediamo i colori del segno secondo le caratteristiche stagionali. La natura si spoglia degli ultimi bagliori della calda stagione e assume tonalità bruciate, drammatiche, nella fase centrale dell’autunno: rosso porpora, marrone, arancio scuro, rame.

Il buonumore non vi manca, merito del frizzante Mercurio ospitato nel vostro segno, anche di fronte a recenti dissapori che si sono verificati in famiglia. Il Sole in congiunzione nel vostro segno continua a darvi una vita affettiva molto soddisfacente, comunicativa col partner, specie se appartenete alla terza decade. A Santa Lucia rintracciamo i colori del segno e come i pianeti Sagittario li interpretano. Mentre i cieli di dicembre sono illuminati da freddi toni bluastri, violacei, inizia la germinazione del seme: un lungo viaggio, come vuole Nettuno.

Quasi tutti i pianeti sono schierati a sorridervi. Solo un capriccioso Marte vi ostacola. Giove molto favorevole in congiunzione nel vostro segno vi fa rimettere sulla stessa lunghezza d’onda con la persona amata, specie se siete nati in questo mese di dicembre. Nel giorno di Santa Lucia osserviamo i colori e le caratteristiche stagionali del vostro segno. Le tonalità sono fredde e metallizzate o austere e preziose: il bianco ghiaccio, tutte le variazioni del nero, l’ebano splendente, il grigio antracite.

L’atmosfera della giornata appare luminosa e fortunata: Sole e Marte da Sagittario e Ariete vi spalleggiano in famiglia e nel contesto degli affetti amicali. Giove e Mercurio, rispettivamente nel Capricorno e nel Sagittario, vi spingono all’avventura. A Santa Lucia vediamo colori e caratteristiche stagionali del vostro segno. Toni intensi sono sprigionati da un nuovo chiarore abbagliante nei cieli di febbraio, liberati da venti freddissimi. I cromatismi azzurri, pervinca, blu elettrico: questi i colori Aquario, ma anche le colorazioni brillanti, opalescenti.

Venere nel segno amico dello Scorpione vi dona emozione, sensibilità, capacità di recepire le atmosfere del circostante. Un accordo perfetto con la persona che amate vi è assicurato oggi da Venere che si trova in un punto super fortunato per voi. Per Santa Lucia vediamo i colori del segno in base alla corrispondenza stagionale. I colori dei Pesci sono il rosa dei peschi in fiore, ma anche il delicato bianco dei mandorli, il cromo lucidissimo dei ciclamini, tonalità trasmesse dalla Luna, nel momento di magica comunione madre-creatura.