Oroscopo di oggi 9 dicembre scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 9 dicembre.

Il vostro carattere espansivo trova il modo di esprimersi in famiglia nel migliore dei modi. Il Sole è il vostro astro fortunato. È il momento di pensare, se non lo avete ancora fatto, a un regalo natalizio per la vostra dolce metà. Agite spesso d’impulso, con la classica tecnica del “colpo di fulmine”, vi dirigete verso quello che cattura la vostra attenzione. Questo per voi lo scopo ideale del vostro regalo, suscitare meraviglia e fare un po’ di scena, specie agli occhi di chi amate. Marte, signore principale del vostro segno, vi rende impulsivi. Fate sempre mente locale, riflettete alcuni minuti prima di prendere la decisione che vi è dettata dall’emozione più immediata del momento. Urano nel vicino Toro se siete nati nella prima decade vi aiuta a scegliere. È molto facile che un segno competitivo come il vostro si lasci conquistare dal gioco del calcio. Molto spesso è più attratto dalle performance del singolo calciatore, valutato da voi con puntualità e acutezza. Plutone, pianeta secondo governatore del segno, fa apprezzare chi si batte con coraggio e i cosiddetti “fantasisti”.

Giornata abbastanza positiva e produttiva. Saturno è al vostro fianco dal Capricorno se siete nati nella terza decade. Arriva il momento dei regali da fare a chi vi vuole bene. Siete un segno talmente attento all’altro che spendete tempo (e spesso anche tanto denaro), da riuscire a ottenere il meglio. Vi immedesimate nella personalità della persona amata così tanto da pensare a quello che veramente fa comodo a lui o lei. Giove, pianeta della comunicazione, in simbolica celebrazione nel segno, vi fa anche informare sul possibile gradimento di alcuni oggetti che possano interessare al vostro amore. Non si escludono, al di fuori e al di là del regalo comunemente e regolarmente inteso, delizie gastronomiche che voi stessi potete creare per la vostra dolce metà. Che, spesso, sapete prendere, è il caso di dire, proprio per la gola. Vi attrae il gioco del calcio e vi lasciate conquistare dalle partite di pallone con amici e ex compagni di scuola. Nel vostro segno splende il talento del calciatore Leonardo Bonucci, Toro doc.

Quadro dei transiti odierni sereno – variabile. Sole e Nettuno contrari individuano una fase di momentanea stanchezza. Siamo al momento, per alcuni impegnativo, di dedicarsi alla scelta del regalo natalizio destinato a chi avete accanto da tempo, oppure anche a chi avete conosciuto da poco. La prospettiva di girare, di cercare in negozi e strade qualcosa di interessante vi alletta. Il divertimento, il girovagare fanno tanto parte della vostra anima spensierata che questa attitudine di ricerca del regalo vi rende euforici. Tuttavia non pensate a quel che può piacere a voi, in quanto Gemelli. Il carattere, spesso decisamente narcisista, vi spinge a scegliere in base ai vostri gusti, che ritenete essere il “non plus ultra”. Con la lucidità e intelligenza di cui lo Zodiaco vi ha dotati, potrete riflettere sul regalo giusto, spendendo più tempo e riuscendo a immedesimarvi nella personalità di chi vi ama. Siete uno dei segni più appassionati al gioco del pallone, dunque come rimanere indifferenti alle sfide che si consumano nei campi di tutto il mondo? Per seguire questo vostro interesse siete capaci di mettere da parte alcuni impegni e situazioni anche importanti.

Urano e Nettuno, senza scordare una magica Venere, viaggiano in angolo benefico a portarvi buoni auspici un po’ in tutti i campi. Vorreste fare bella figura con un regalo alla persona amata, dimostrarle tutto l’affetto, senza alcun equivoco o errore e la prospettiva di trovare un pensiero che possa rivelarsi giusto occupa l’intera giornata. Per fortuna Venere nel segno intelligente dello Scorpione produce una riflessione attenta su quelle che sono le attitudini, sui piaceri autentici. Non sarete insoddisfatti da quello che sceglierete, comprendendo che è stato necessario mettere insieme tanti elementi per poter giungere alla soluzione più giusta e conveniente. Il cielo oggi vi dona le intuizioni giuste per non fallire. Nonostante la mitezza e l’apparente placidità anti sportiva, siete un segno invece che si lascia catturare dalla passione del calcio. Il vostro carattere viscerale vi proietta e con un pensiero dominante verso questa passione, quando esiste, in particolare nei soggetti maschili. Molti i calciatori nati nel vostro segno e che si distinguono per un gioco di estro e spesso di attenta difesa. Tra i tanti, Simone Zaza, Alberto Gilardino, Antonio Cassano, per finire con Graziano Pellè.

Un giorno che appare radioso sotto tutti i punti di vista, ma in special modo quello familiare. Marte sorride in particolare ai nati nella seconda decade. Se avete qualcuno cui volete esprimere il vostro affetto con un regalo natalizio, i transiti planetari vi offrono buone occasioni per riuscire nel vostro intento. Il Sole, in angolo positivo, dal segno generosissimo del Sagittario, vi rende attenti ai suoi gusti, capaci di individuare nel modo più giusto, conveniente, opportuno ciò che aggrada di più la vostra dolce metà. Un segno così dominato dalla stella del nostro sistema planetario, il Sole, non può non farsi conquistare dallo sport più popolare dei nostri giorni: il calcio. Non solo se siete uomini, ma anche se appartenete al gentil sesso vi fate catturare dalla passione per il gioco del pallone. Il temperamento caloroso, esplosivo, fa di voi il prototipo del tifoso. Tantissimi calciatori, allenatori, cronisti delle partite che abitano nel vostro segno, come Giorgio Chiellini, poi ancora Daniele De Rossi, Mario Balotelli e Lorenzo Insigne.

Vi godete la stabile presenza di Urano nel segno a voi molto affine del Toro. Il pianeta vi infonde una dolcezza e un’energia del tutto nuove. Saturno, Plutone e Giove positivi per il vostro segno vi fanno sintonizzare con grande efficacia sulle esigenze della vostra dolce metà, in special modo se appartenete alla terza decade. E se in questi giorni di festa approfittate per dedicarvi al regalo da fare a lei o a lui, siete decisamente favoriti da un intuito di primordine, che vi guiderà a fare la scelta migliore. E il vostro talento si appunterà proprio nell’attenzione di quelle che sono le attitudini, le pulsioni, i piaceri e gli stimoli della persona che avete accanto. Fate solo attenzione se siete nati nella seconda decade: con il Sole e Nettuno contrari potreste essere condizionati da suggestioni e consigli fuorvianti. Specie se appartenete al sesso maschile siete un segno che si lascia conquistare dal gioco del calcio, che seguite con diligenza e capacità di analisi tattica. Molti e fenomenali i protagonisti che nascono nel vostro segno. Tra i tanti Thiago Motta.

Nuova giornata di dicembre che dedicate a un placido relax, al desiderio di ricaricarvi prendendovi delle pause e delle zone di silenzio estremamente corroboranti per una fase che vi ha visto particolarmente affaticati negli ultimi tempi. Siete alla ricerca di un regalo natalizio per la vostra dolce metà? Dedicate tempo e cure estenuanti nella ricerca del meglio per la persona che vi fa battere il cuore. Il vostro carattere così selettivo e attento alla realtà dell’altro vi induce a non essere mai contenti di quel che trovate, vi spinge a girare per intere giornate. Non è raro il caso in cui chiedete aiuto a un amico, oppure vi spingete delicatamente a tentare di conoscere quale oggetto, articolo, piacere anche minimo, potrebbe interessare a chi vi sta accanto. Una felicissima posizione del Sole specie se siete nati nella seconda decade vi assiste a trovare una soluzione ottimale. Siete il segno che corrisponde alla “squadra”, dunque impossibile per voi non essere letteralmente “incatenati” alla passione per il calcio. È qui che alcuni vostri freni si allentano, quando vi lasciate andare a commenti calorosi e a battute, a volte, tanto taglienti, da non ammettere replica.

Plutone è uno dei vostri astri governatori fondamentali: il pianeta, ora nell’amico Capricorno, vi infonde grinta, voglia di emergere e di sfondare a tutto campo, specie se siete nati nella terza decade. In contemporanea anche Mercurio è in posizione favorevole occupando il buon vicino Sagittario e vi consente di essere aiutati dalla fortuna in ogni impresa voi vi lanciate. Purché sappiate essere strategici, purché commisuriate le ambizioni alle vostre reali possibilità. Arriva il momento di fare un regalo alla vostra dolce metà: approfittate di queste giornate di festa per girare per negozi e farvi un’idea di quel che potrebbe piacergli. Seguite, con Venere e Giove oggi in splendida posizione tra Scorpione e Capricorno, il vostro prodigioso intuito. Sarete accompagnati dalla fortuna. Un segno così sfidante e maschile come il vostro è impossibile non si lasci rapire dalla passione per il calcio. Vi piace seguire le partite e spesso non disdegnate scendere anche voi in campo mettendo alla prova i vostri muscoli. Tra i tantissimi calciatori che appartengono al vostro segno, uno dei fuoriclasse che provengono dall’Argentina, terra prolifica di giocatori: si tratta dello Scorpione Paulo Dybala.

Prosegue felicemente il momento per voi fausto e vi concede una giornata in cui sarete particolarmente pimpanti e ironici. Venere, astro della voglia di essere gaudenti e di divertirvi, sta viaggiando infatti nel buon vicino Scorpione e vi aiuta a sentirvi col cuore leggero in qualsiasi situazione. Nettuno, in angolo disarmonico dai Pesci, può rendervi lievemente ombrosi con la vostra dolce metà, specie se siete nati nella seconda decade. Sappiate soprassedere su alcune differenze di vedute che vi possono interessare come coppia. Il vostro spirito generoso vi stimola a cercare un regalo per Natale. Non vi concentrate su quanto il vostro Io esuberante vi suggerisce e piuttosto sforzatevi di immedesimarvi in quel che la persona amata potrebbe veramente desiderare o su quello di cui potrebbe avere effettivamente bisogno. Plutone e Saturno, in tandem, vi aprono la mente consentendovi di agire e scegliere al meglio. Siete uno dei segni più autenticamente sportivi dell’intero Zodiaco (donne comprese), e praticamente è certo che la maggior parte di voi si rivolga al gioco del calcio con tutta la passione che il vostro segno di Fuoco sa mettere. Tra i talenti più noti del vostro segno c'è l’argentino Gonzalo Higuain.

Uno dei vostri astri governatori, Urano, nel segno del Toro, vi infonde una dose di energia efficace e molto congeniale al vostro carattere. Con particolare voglia di farcela, arrivate, dritti come un treno, dove vi eravate prefissati, specialmente se appartenete alla prima e alla seconda decade. Il pianeta del fare e dell’agire rimarrà in Toro fino al 2026. Nettuno nel segno amico dei Pesci vi dona un intuito efficacissimo per scegliere un regalo appropriato alla vostra dolce metà. Niente situazioni di frivolezza, niente di effimero. Voi scegliete qualcosa che serva effettivamente, che sia di sostegno e di appoggio a chi amate. Il vostro carattere concreto vi vieta la possibilità di sbagliare, ma ricordate che spesso, e se avete come partner segni di Acqua e di Aria, pure il superfluo può essere utile e servire per conquistare. Se decidete di seguire il gioco del calcio, lo fate con la calma e la lucidità che il vostro segno vi assicura. Guardate le partite giudicando con equilibrio e imparzialità, tanto le mosse della squadra del cuore, quanto quelle degli avversari. Molti i bravissimi calciatori Capricorno: ad esempio Claudio Marchisio o Salvatore Sirigu.

Momento bello, di festa, con qualche nota alta e qualcuna bassa, ma niente di grave. Urano e Venere si trovano ancora nei segni per voi non congeniali di Toro e Scorpione. Questa posizione dei due pianeti non vi danneggerà poi più di tanto, limitandosi a rendere solo alcune vostre armi “spuntate”. Ne sentiranno maggiormente gli effetti i nati della seconda e della prima decade. Vi affidate all’estro e all’intuizione per trovare un regalo da fare alla persona amata che vi sappia convincere e soddisfare. Non sarà impresa facile. Valutate, tuttavia con più attenzione quel che di utile potrebbe servire. Il temperamento concreto, espressione del governo di Saturno, in buon aspetto col vostro segno dal vicino Capricorno, vi sosterrà a non sbagliare nel centrare efficacemente il bersaglio, specie se appartenete alla terza decade. Un segno frizzante, dal ritmo veloce come il vostro, non può non lasciarsi conquistare dal gioco del calcio, che vi prende spesso anima e corpo. Tanti i giocatori Aquario, tra cui Neymar da Silva Santos Junior. Poi ancora Sebastian Giovinco, Federico Bernardeschi. Senza scordare Cristiano Ronaldo.

Venere continua la sua positiva sosta nel segno amico dello Scorpione influendo positivamente sui destini di chi è nato dal 2 al 9 di marzo. Approfittate dell’iniezione di vigore e benessere che vi potrà infondere e godete di un’insolita capacità di essere propositivi. Con la vostra dolcezza e il gusto per il bello, vi ritagliate un momento per scegliere un regalo di Natale alla vostra dolce metà. Seguite il vostro intuito e troverete facilmente quel che cercate. Attenzione, se siete nati in febbraio, a non spendere tanto. È vero che Giove è vostro alleato dal Capricorno, ma conviene essere sempre prudenti. Il vostro è proprio il segno del calcio, poiché i Pesci anatomicamente corrispondono ai piedi. Vi appassionate con tutta l’emotività di cui disponete a questo gioco, molto spesso vi provate nel campo con amici ed ex compagni di squadra. Popolano il vostro segno, come era naturale aspettarsi, moltissimi calciatori del passato e della cronaca recente. Qualche nome soltanto: Alessandro Nesta, Gianluigi Donnarumma, infine Ciro Immobile. Senza scordare il mitico Dino Zoff.