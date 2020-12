Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 dicembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 8 dicembre.

Un momento sereno tra voi e la persona che vi affianca. È il momento giusto per esprimergli tutta la vostra dedizione. Nettuno vi sorride e vi consente di essere compresi come volete, specie se siete nati nella seconda decade. Il Sole, idealmente celebrato nel segno, dona una calda generosità al carattere, unita alla volontà di brillare dall’indiscusso protagonismo. Plutone regala invece la capacità d’imporsi in tutti gli ambienti, con la forza del carisma.

Alti e bassi nell’umore non inficiano l’atmosfera festosa che respirate in famiglia. Non vi crucciate se non potete dedicare alle amicizie l’attenzione che vorreste. Nettuno vi stimola a modificare beneficamente alcuni tratti della vostra personalità, come la possessività verso il partner, in special modo se siete nati dal 7 al 10 maggio. Giove in ideale celebrazione nel segno, dona la gioia di preparare da sé delizie gastronomiche, autentici capolavori culinari che mettono la firma su incontri e serate memorabili.

La composizione degli astri vi fa in questa giornata di festa dell’Immacolata effervescenti, specie nella cerchia delle amicizie dove esibite la vostra personalità. Il Sole continua a mostrarsi imbronciato e il vostro amore si lamenta perché siete troppo interessati alla mondanità. Dedicategli più tempo e vedrete che queste rimostranze, presto, spariranno. Plutone provoca in voi l’interesse per il piccante di cui le cronache fanno giornalmente sfoggio e, questo, è un altro punto a vostro favore per essere ricercati e desiderati.

Splende un bell’Urano nel segno amico del Toro e vi sorride se siete nati in giugno, aprendo una giornata di letizia e di condivisione serena in famiglia. Un po' più di intimità per ritrovare l’essenza dell’unione non fa male a chi di voi ha bisogno di rafforzare il legame di coppia. La Luna racchiude nel tenero guscio protettivo gli affetti stabili, facendo in modo che la socialità si fondi con la vita familiare e con pochi, fidatissimi amici.

Giornata dell’Immacolata fortemente positiva con il Sole, vostro governatore, in angolo armonico che fa risaltare il calore umano che è in voi, in ogni ambiente vi troviate. Se siete alla ricerca dell'anima gemella, vi accorgerete che non è poi così lontana: dovete solo attivare le vostre facoltà di comunicazione. Datevi da fare e sicuramente comparirà all’orizzonte. Molto frequenti possono diventare gli episodi in cui vi adombrate perché non vi sentite abbastanza ammirati e stimati.

Riuscite a stupire tutti per le vostre capacità di gestione. Non date peso a un’aria di tensione che si sta profilando tra voi e il vostro partner. Presto, l’atmosfera di letizia e di festa la farà scomparire. Perfetti quando siate voi a mettervi a disposizione per accogliere, vi rivelate padroni di casa impareggiabili, organizzatori dell’atmosfera più congeniale: atmosfera che sarà formale se i partecipanti la richiedono, disimpegnata al massimo, se si tratta di una comitiva amichevole.

Cielo di questa giornata di festa che appare particolarmente fortunato, specie se siete nati nella seconda decade e vi godete la protezione del Sole in Sagittario. Se siete ancora single, alcuni pianeti amici vi consentono entusiasmanti conquiste amorose. Ad un segno così marcato da un’esigenza sociale, così desideroso di stare in compagnia, si addice un’arte di ricevere che risulta naturale, semplice e, insieme, molto raffinata.

Qualche contrattempo potrà contribuire a mostrare una giornata agrodolce con chi avete accanto, specie se siete nati nella seconda decade. Ma niente paura: in serata ogni malumore, vostro o altrui, sparirà come per incanto. Eros a mille per tutte e tre le decadi. Lo Scorpione è un segno invitatissimo in ambiti anticonvenzionali, dove poter far esaltare la propria verve spregiudicata e controcorrente. Nei momenti in cui apre la propria casa, l’anti tradizionalismo lo porta a volere invitati di larghe vedute mentali.

Una fase di decisa intimità col partner vi caratterizza, grazie a Venere e a Giove in buona posizione dal segno vicino dello Scorpione e in quello Capricorno. È il momento per fare scelte e dichiarazioni importanti al vostro amore. Solo Nettuno se appartenete alla seconda decade vi invita tuttavia a moderare gli eccessivi entusiasmi. Nettuno, secondo signore del vostro segno, denota la curiosità, gli interessi per ambienti diversi dal solito, la capacità di inserirvi, con estrosa partecipazione

Venere ritorna a sorridervi. Mettete in luce la vostra personalità calma e razionale riuscendo a imporvi in ogni ambiente con grande garbo. Un saggio Saturno vi invita ad essere prudenti nel dichiararvi a chi vi fa battere il cuore, specie se appartenete alla terza decade. Follie e flirt a ripetizione invece per i single della prima decade gratificati dal transito di Urano. Amante della solitudine, il Capricorno ricerca la compagnia dei suoi simili con selettività e rigore, come vuole il serio e intellettuale Saturno, idealmente signore del segno.

Il Sole in Sagittario vi guarda di buon occhio e favorisce un’espressione serena della vostra personalità in questa giornata di svago, in special modo se siete nati in febbraio. Nettuno in aspetto disarmonico al vostro segno può non farvi sintonizzare con chi avete accanto. Sappiate attivare l’ascolto così tanto importante nel rapporto di coppia e vedrete che l’aria cambierà.

Festa dell’Immacolata che si svolge in un clima di allegra confusione, elemento che a voi non dispiace, abituati come siete ad apprezzare il caos creativo. Il Sole in Sagittario può rendervi timidi nel dichiararvi con chi ha acceso in voi una luce di desiderio. Gli astri vi consigliano, però, di osare. Questo segno vede scongiurate le manie snobistiche, attirando la benevolenza di chi ha le stesse affinità elettive.