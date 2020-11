Oroscopo di oggi 27 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 novembre.

Nuovo giorno di fine mese molto positivo con tanti corpi celesti che vi sorridono. Il Sole nel segno amico del Sagittario vi stimola a dare grande spazio alle emozioni. Il luminare notturno, femminile, ricettivo nel buon vicino Toro si occuperà di dar voce alle esigenze del vostro cuore. Se siete single, un prodigioso Marte, pianeta governatore del vostro segno, vi assiste. Dovete solo sapervi guardare con attenzione attorno, per scoprire chi ha puntato il suo interesse nella vostra direzione. Se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade fate attenzione a non perdere il treno delle buone occasioni sentimentali. Un Sole molto positivo conferma la vostra bravura in ambito professionale. Siete arrivati in una posizione di primordine grazie all’impegno, alla fatica, in certi casi anche ai sacrifici. Adesso potete raccogliere i risultati. E saranno risultati che tengono conto anche di una buona remunerazione economica.

Scenario dei transiti in cui vi muovete con la vostra voglia di agire, produrre, dare l’impronta caratteristica della vostra personalità. La Luna è entrata nelle prime ore del mattino proprio in Toro. Lasciate da parte qualche piccola tentazione di gelosia e vi immergete con tutta la vostra generosità a vivere un ottimo rapporto con la vostra dolce metà. Plutone, alleato dal segno del Capricorno, vi dona le giuste capacità di aiutare a risolvere i problemi del vostro partner, specie se siete della terza decade. Urano e Nettuno, ancora in angolatura armonica per voi, vi consentono di agire con garbo, gentilezza, amabilità dei modi in campo professionale. Lo slogan che i pianeti esprimono su di voi oggi è quello di una grinta creativa notevole. Il vostro segno così dotato di energia dinamica avrà l’occasione di mostrare la sua bravura. Insieme al tandem Urano – Nettuno a darvi una mano è anche un formidabile Saturno che rende i risultati del vostro lavoro sempre promettenti e brillanti.

Palcoscenico dei transiti in cui vi potrete muovere con destrezza: i favori della buona sorte saranno assicurati. Nettuno nel segno dei Pesci vi fa capricciosi e umorali con la vostra dolce metà, specie se appartenete alla seconda decade. I buoni influssi del luminare femminile, la Luna, uscito dall’Ariete e entrato nell’affettivo Toro, cambia lo scenario e vi trova calorosi e pimpanti, pronti ad accogliere con ardore le proposte che vi vengono fatte. Se invece appartenete alla schiera dei single, avete dalla vostra un bell’Urano pronto a offrirvi una serie di opportunità che non dovete far altro che cogliere. I Gemelli più fortunati da questo punto di vista sono quelli nati dal 27 al 31 di maggio. Sul lavoro giocate una partita che vi vede pronti allo scatto mentale, capaci di sbaragliare, con grinta e coraggio, concorrenti e avversari. La configurazione astrale vi sta per aprire a un momento di ottime opportunità che arrivano dall’azione dinamica. Avrete le doti giuste per emergere, specie se avete abbracciato una libera professione e festeggiate il vostro compleanno nella terza decade.

Giornata discreta con una Luna ritornata a sorridervi dal segno del Toro. Godete ancora dell’azione persistente e fortunata di Venere e Nettuno nei segni della passione: Scorpione e Pesci, vostri alleati naturali sulla ruota dello Zodiaco, poiché parte dell’elemento Acqua. Vi accostate, con tutta la forza del vostro afflato emozionale, alla persona che avete accanto, esprimendole i vostri sentimenti e trovandone, in ricambio, una sicura dedizione amorosa, specialmente se siete nati nella seconda decade. Se siete invece single o avete una relazione occasionale, sarà la vostra capacità di adattarvi alle situazioni impreviste a darvi quel pizzico di estro che serve per migliorare la qualità della vostra unione. Quest’ultima ipotesi è più valida se festeggiate il vostro compleanno nel mese di luglio. Un buon accordo tra i componenti del vostro ambiente di lavoro è indispensabile per ottenere risultati eccellenti: lo sapete benissimo e, se siete a capo di un’impresa, gestite i vostri collaboratori con l’amabilità che il vostro segno zodiacale vi sa dare. Senza scordare tuttavia il tocco di classe e di savoir-faire che vi contraddistingue.

Panorama dei transiti estremamente promettente per voi da tutti i punti di vista, grazie ai buoni influssi della configurazione celeste che vede splendere diversi pianeti nei segni di Fuoco. La vita familiare si rivela ricca di soddisfazione, specie se avete bimbi da crescere: sapranno deliziarvi con le loro tenerezze. Il Sole nel segno vostro amico del Sagittario vi fa aprire il cuore a interessanti novità sentimentali. Se siete in cerca dell’anima gemella e se siete abbastanza giovani tenete gli occhi aperti e la mente sveglia: l’amore sta per arrivare. Marte pianeta della passione in armonia al Sole nel Sagittario vi dona le occasioni giuste per ottenere il meritato incontro, sia che nasciate dal 23 al 29 di luglio, sia che apparteniate alla terza decade. Attivi, intelligenti, propositivi e dinamici, sul lavoro siete portati a essere veri Leoni, segno che tende a primeggiare e a eccellere. È un periodo in cui i pianeti transitanti vi vogliono molto dediti alla vostra attività professionale. Sappiate accogliere i suggerimenti degli astri.

Orizzonte astrale di fine novembre che mostra un mix di elementi positivi con altri che vi possono creare piccole tensioni e seccanti incertezze. Le sciogliete con il vostro carattere sereno, più o meno all’approssimarsi dell’ora di cena, grazie a una situazione conviviale che si creerà in compagnia di familiari. Sole e Nettuno vi remano contro e possono ancora confondere le piste nel settore sentimentale, non dando quella chiarezza di vedute, di obiettivi e sicurezze che fanno parte del vostro carattere deciso. Sappiate per il momento pazientare e continuate a non prendere decisioni di cui potreste in seguito pentirvi, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 25 di agosto al 3 di settembre. Attivissimi, attenti a che tutto si svolga alla perfezione attorno, siete uno dei segni che meglio incarna la figura del manager. Se svolgete la libera professione, dopo una prima parte della giornata ancora un po’ in salita, potrete vedere i frutti di sforzi condotti con pazienza, intelligenza e doti conciliative rispetto a tutti i i colleghi e le persone che esercitano un’influenza esterna sulla vostra attività.

Fase astrale positiva, ma anche piuttosto impegnativa per alcuni versi. Nonostante tutto, riuscite, come al solito, a resistere positivamente. Splende ancora la vivida presenza di Venere nel vicino segno del Capricorno, il suo influsso sarà benefico specie se siete della prima decade. Si tratta di un vero toccasana, poiché sentite il bisogno di un serio relax che vi tenga lontano dallo stress quotidiano. La persona amata comprende questa vostra esigenza. La sua calma vi aiuta a sentirvi sempre accolti e a casa. Ripagherete il vostro amato con intense attenzioni. Sul lavoro concludete un impegno faticoso che vi aveva dato parecchio da fare e incassate i buoni risultati che l’entourage lavorativo vi rimanda. Non avete ancora superato questa incombenza che già se ne presenterà un’altra, pronta a occupare i vostri interessi e le vostre abilità. Vedete di prepararvi e organizzatevi per portare a termine con successo, l’impresa.

Aria di fine novembre abbastanza soddisfacente. Venere nel vostro segno è estremamente benefica e vi infonde illuminanti intuizioni, specie se nascete in ottobre. Giove nel segno razionale del Capricorno vi gratifica lo spirito, permettendo di intendervi con la persona che avete accanto sulla base di una sintonia speciale, viaggiando all’unisono, in special modo se appartenete alla terza decade. Il frizzante Mercurio continua la sua bella sosta nel vostro segno. Se siete single vi accendete oggi per una persona che conoscete quasi per caso e che vi fa scoccare una scintilla di passione. È poi Plutone, vostro nume tutelare, a garantirvi una bella fusione emotiva, mettendovi in condizioni di vivere la vostra parte più genuina, profonda, calorosa con tutta l’intensità di cui disponete. Nettuno vi assicura una capacità di adattamento, di inserimento nelle situazioni impreviste in campo professionale. Molto probabilmente dovrete adattarvi alle diverse richieste ed esigenze del presente.

Prosegue con successo il momento quasi trionfale per tutti voi. Il Sole nel vostro segno lo testimonia e lo stesso fa Marte nell’amico Ariete. Prima parte della giornata in cui siete sotto ottimi influssi che vi possono rendere più amabili e sensibili del solito con la vostra dolce metà. Il luminare deputato alle emozioni, nel segno del Toro con cui condividete una bella affinità elettiva, vi facilita l’intesa, rendendovi più profondi, intensi, capaci di immergervi nel pathos e nella forza del coinvolgimento sentimentale. Tutto questo più in evidenza se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 21 di dicembre. Chi di voi è invece in cerca dell’anima gemella trova una bella occasione di conoscenza da cui si potrà sviluppare in seguito un legame serio. Organizzate la vostra attività in ufficio con entusiasmo e buona volontà. Se svolgete una professione che contiene degli elementi di creatività, date sfogo a questa vostra predisposizione nel modo migliore. Chi lavora con l’immagine, con l’arte, col cinema, con il teatro potrebbe a breve raggiungere discreti successi.

Situazione astrale abbastanza gioiosa e propizia per varie iniziative. La Luna nel segno del Toro vi gratifica lo spirito. La vostra seria affettività è il punto di forza del rapporto di coppia che state vivendo. È vero, non fate tanto facilmente effusioni e manifestazioni esteriori, ma quando si tratta di esserci e di dimostrare alla persona che avete accanto quanto ci tenete, non mancate mai di farvi avanti. E all’occorrenza di stupirla. Svolgete un mestiere che ha a che fare con l’arte e la creatività, la moda e l’immagine? Riuscite a dare uno scatto risolutivo alla vostra attività professionale: Mercurio e Nettuno sono in angolo molto favorevole e vi aprono strade di sicura facilitazione. Proprio con Nettuno nel segno amico dei Pesci, il vostro successo potrà dirsi assicurato. In special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 31 di dicembre al 7 di gennaio. Chi di voi invece svolge un’attività dipendente trova spunti e occasioni per non annoiarsi, grazie a fortunate circostanze. La compagnia di colleghi, per esempio, che sono diventati vostri amici, ravviva il contesto consueto di ufficio.

Lo Zodiaco vi apre a una giornata dinamica, specie da un punto di vista attivo e professionale: sappiate accogliere i suoi suggerimenti. Una posizione della Luna oggi imbronciata vi rende poco ricettivi all’espressione amorosa. Sappiate giocare bene le vostre carte, specie se avete da poco iniziato una storia sentimentale. Non fallirete se riuscirete a non pensare all’immediato ma guarderete al futuro prossimo. L’ottima posizione di Giove che si trova nel segno vostro buon vicino del Capricorno vi consente folgoranti intuizioni nella vostra attività. Se svolgete una professione che ha a che fare con la trasmissione della cultura, con la parola e la comunicazione, sarete quest’oggi abbastanza agevolati. In particolare se siete nati in febbraio. Chi di voi invece si occupi di muovere il denaro altrui con un’attività in banca, sia in un contesto di commercio, di pubblicità, o vendita, sia prudente. Mercurio, nello Scorpione segno del fiuto e dell’intuizione, vi sta adesso guardando un po’ storto, e dunque potrebbe non farvi essere completamente efficienti nello svolgere questo tipo di attività. In particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal 27 gennaio al 6 febbraio.

Promessa dei transiti zodiacali serena e ricca di promesse, malgrado qualche piccola contrarietà che vi dà soltanto il Sole in Sagittario in angolatura difficile. Il luminare delle emozioni, la Luna, idealmente celebrato nel vostro segno, continua a sorreggervi dal segno buon amico del Toro. I sentimenti hanno una posizione privilegiata per voi e non ne fate mistero. Una nuova storia d’amore vi sta occupando sempre di più il cuore e vi prende anche del tempo consistente nel contesto della vostra vita quotidiana. Non vi preoccupate. Questo tempo non è mai sprecato. I vostri sentimenti invocano che vi dedichiate con tutta la vostra dedizione e la capacità di donare voi stessi alla persona che adesso vi sta accanto. In particolar modo se siete nati dal 24 di febbraio al 4 di marzo. Si crea una bella sintonia in ufficio e sarà stato per merito vostro, che avete la capacità di tenere insieme le persone anche sotto il profilo umano e non solo da quello delle competenze professionali.