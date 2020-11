Oroscopo del giorno, le previsioni di oggi 22 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 22 novembre.

Domenica positiva in linea di massima per i passaggi planetari che si gode il vostro segno. Solo la terza decade soffre per la negatività di Saturno in Capricorno. Non lanciatevi in competizioni troppo ardite e non raccogliete sfide di nessun genere, perché potreste restare delusi. Vi preparate mentalmente e spiritualmente a dar spazio all’amore, specie se avete in pentola qualcosa che sta bollendo da qualche tempo. I fortunati del segno saranno gli Arieti nati nella seconda decade che, con Marte in angolo felice quest’oggi, vedranno schiarirsi il loro cielo sentimentale come non avveniva da tempo per loro. E la previsione più facile che si può fare è quella di un amore nuovo. La contemporanea presenza di Nettuno, specie se nati dal 7 al 10 aprile, potrebbe attestare che si tratta di un rapporto durevole. Avvertite infine la consapevolezza che avete dalla vostra considerevoli risultati da esibire, che vi fanno ritenere apprezzati, o meglio, considerati come elementi indispensabili, nel vostro entourage professionale.

Cielo di metà autunno abbastanza sereno per tutti voi taurini. Il Sole è tecnicamente negativo, ma la sua funzione è dinamica e atta a smuovervi, non a danneggiarvi, specie se siete nati nella prima decade. Appoggiati da benefici influssi celesti se appartenete alla terza decade, vivete una fase molto creativa nella vita sentimentale. Scocca la scintilla del desiderio negli amori antichi e nuovi, provocando fibrillazioni e scossoni nel vostro temperamento pacato e abitudinario. Soltanto i nati tra il 2 e il 10 maggio, con Mercurio imbronciato, potrebbero avere un momento di sbandamento e di confusione in serata, cui non sapranno dare spiegazione: si avvertirà un richiamo dei sensi che andrà oltre quello sporadico gusto dell’avventura che di tanto in tanto interessa il vostro segno. Saprete governarlo. Seri, metodici, garbati: così vi fate valere nel vostro habitat lavorativo. E in questo modo conquistate il plauso dei superiori e di tutti i vostri colleghi. Se siete nati nella prima decade con Urano benefico avrete la strada in discesa per successi imminenti.

Marte in un segno per voi molto congeniale, l’Ariete, vi fa da ponte per entrare in una fase finalmente nuova, consapevole ed emotivamente più distesa della vostra vita. Nonostante Nettuno in orbita negativa nei Pesci, rimanete gli allegri Gemelli di sempre continuando a respirare un’atmosfera a voi congeniale. Ottime le prospettive in campo amichevole e sociale, dove la vostra personalità così spumeggiante e dinamica tende maggiormente e felicemente ad esprimersi. Una bella posizione di Marte in Ariete, segno vostro amico, vi porta a coltivare la vostra parte passionale che forse, negli ultimi tempi, alcuni di voi avevano trascurato. Vi dedicate alla persona che avete accanto colmandola di tenerezze e di attenzioni costanti: ne sarete corrisposti con tutta l’intensità che meritate. I single nati nella prima decade si godono successi amorosi imprevisti, specie se sono single. Lavorate anche oggi che è domenica? Ritrovate un clima di fiducia, insieme alla calma necessaria per esporre i progetti futuri ai vostri capi, specie se appartenete alla terza decade. Potete così iniziare a vedere realizzate alcune vostre aspirazioni che tenevate riposte nel cassetto.

Prospetto dei moti planetari discreto in questa giornata di mezzo autunno. I vostri pianeti prediletti, Venere e Mercurio, sono in angolo armonico dallo Scorpione e vi predispongono a un ottimo equilibrio psicofisico; vi donano una serenità interiore che si riflette anche sul corpo, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 12 luglio. Nettuno, sempre benevolo dal segno vostro alleato dei Pesci, vi fa brillare di un fascino espansivo e gioioso, specie se siete nati tra il 9 e il 12 luglio, donando a tutti promettenti occasioni di incontri, se siete single, rasserenanti gratificazioni col partner, se siete in una relazione di coppia. Il flirt e una inconsueta tendenza alla trasgressione si manifesteranno invece se siete nati tra il 14 e il 18 luglio, avendo voi il pianeta del gusto per la sfida, Plutone, in angolo di tensione dinamica. Vi spendete per aiutare una persona che si trova in condizioni di difficoltà, se oggi di domenica lavorate. Sole e Nettuno esaltano la vostra sensibilità.

Profilo dei moti planetari molto stimolante per tutti voi Leoni. I valori Fuoco sono trionfanti e permettono al vostro segno di esprimersi in tutta la sua intensità. In famiglia sarete il centro dei contatti, specie se questi rapporti comprendono legami con fratelli e sorelle, cugini e cugine. Marte è nel segno fedele alleato dell’Ariete, mentre il Sole vi gratifica in campo sentimentale, specie se siete nati in luglio. Attenzione, però, a non puntare verso mete irraggiungibili: Urano è in angolo dissonante dal segno del Toro, specie se siete nati dal 27 al 30 luglio. In questo vi aiuterà il saggio apporto di Marte, a dare il senso del limite e della riduzione delle grandissime vostre aspettative. Sarebbe davvero un peccato sprecare questi favori celesti e correre il rischio, come Icaro, di bruciarvi le ali. Siete liberi professionisti o fate un lavoro connesso col pubblico, la pubblicità, la vendita? Il Sole in angolo benefico da uno dei segni della comunicazione, il Sagittario, vi aiuta a dare il meglio di voi stessi, in special modo se festeggiate il vostro compleanno in luglio.

Cielo particolarmente provvido di doni quest’oggi. Il primo di questi doni si chiama serenità e voi ne siete particolarmente provvisti. Malgrado noie e seccature quotidiane, affrontate ogni incombenza, ogni noia quotidiana con quel particolare equilibrio e la stabilità interiore che proviene dalla soddisfazione intima di voi stessi. Una giornata distesa e facile si prospetta, con un’affettività che completa e riempie la soddisfazione pubblica e professionale che in questo momento vi caratterizza. In serata si attenderà tuttavia ancora un poco per risolvere situazioni familiari e per concludere trattative economiche, prima di proiettarsi in un momento di condivisione con la vostra dolce metà. I nati dal 14 al 20 settembre saranno i veri privilegiati di tutto il segno, poiché si troveranno baciati da un benefico Saturno e potranno così sperimentare i doni di saggezza che il pianeta sa offrire. Siete dei veri professionisti e lo dimostrate non appena salta fuori una buona occasione per farlo. Oggi, pure di domenica, non vi risparmierete nel mettere in luce la vostra abilità, la competenza, in particolar modo in ambito tecnico – manuale.

Venere per un ultimo giorno nel vostro segno vi dona amabilità in ogni situazione. Il vostro spirito generoso sarà sempre in facile espressione, ma con quella tipica volontà di gestire tutto secondo la giustizia e l’amore per le regole che è uno dei vostri tratti caratteriali fondamentali. Per voi Bilancia si è aperta, con un fragoroso e passionale Marte in contrapposizione nel segno, una stagione di spettacolari exploit erotici, specie se siete single e nati tra il 3 e il 12 ottobre. Anche Venere, astro pilota del vostro segno, vi spalleggia. Charme e capacità di seduzione non mancheranno, specialmente se non siete ancora in coppia e se festeggiate il vostro compleanno nel mese di settembre. Se siete nati nella seconda decade, assaporerete l’imbarazzo della scelta tra nuovi e antichi corteggiatori. Lavorate anche oggi? Vi scoprite insolitamente più aggressivi e non passate sopra a nulla che vi indispettisca, oppure riteniate sia ingiusto. Vi rendete conto che potete essere più rigidi del solito e diminuisce la vostra tipica tendenza a smussare le divergenze.

Prosegue il momento positivo voluto per voi dai moti zodiacali. Solo Urano è ancora in angolo contrario, ma solo per mettere qualche ostacolo stimolante a un quadro globale di totale beneficio celeste, specie se siete nati nella prima decade. Scompaiono i malumori e le incertezze nel cuore in prossimità del vostro compleanno e si aprono, specie per chi ha scelto di essere single, nuove entusiasmanti occasioni d’incontro, anche se non si è più giovanissimi. Venere è appena entrata nello Scorpione e se siete della prima decade vi regala una dolcissima fase di corrispondenza amorosa. Delicata sintonia col partner anche per chi nasce tra il 7 e il 12 di novembre, grazie a un fortunato passaggio di Nettuno nel romantico segno dei Pesci. Chi è single si prepari a incontri bollenti o intese emotive liriche. Un po’ di stanchezza può caratterizzarvi se siete nati nella prima decade e lavorate anche oggi di domenica, per via di Urano contrario, ma niente paura, in serata tutto sparirà grazie alla convivialità che ritroverete in famiglia.

Previsione dei transiti oggi particolarmente positiva, grazie al luminare maschile, il Sole, in angolo benefico per il vostro segno, in compagnia di Marte, Venere e Giove. Non mancheranno intuito, bontà, partecipazione emotiva alle situazioni che di volta in volta vi si presenteranno. I moti celesti vi vogliono favorire: sappiate approfittarne. Vi sentirete alleggeriti più del solito, anche perché il benefico Giove nel buon vicino Capricorno, a maggior ragione se siete nati da 12 al 15 dicembre, vi consentirà di godere di facili evasioni e avventure fugaci. Se siete accoppiati, invece, non vi farete mancare soddisfazioni familiari, che uniscano la parte di condivisione e di cura del nido con quella della corrispondenza di intenti nella coppia. Siete al lavoro pure oggi? È sempre merito del razionale Saturno la vostra capacità di essere seri e autorevoli nelle situazioni lavorative, anche se non occupate posizioni di comando, specie se festeggiate il compleanno dal 14 al 18 di dicembre. Sfruttate l’occasione per spendere una parola in più per un collega amico ora in difficoltà.

Passaggi astrali molto positivi pur dovendo ancora fronteggiare qualche negatività che avrà solo l’effetto di mettere un po’ di pepe alla quotidianità. Marte in Ariete infatti disturba un pochino le iniziative dei nati nella seconda decade, ma solo allo scopo di imprimere una più forte accelerata alla loro operatività. Vivete la prestigiosa benevolenza del Dio dell’eros, Plutone, in congiunzione proprio nel vostro segno, che vi dona un fascino irresistibile, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 16 di gennaio. Arrivano conquiste inaspettate, se siete single, e aumentano l’intimo orgoglio e il senso di appagamento, in certe occasioni innalzando la sensazione di eccellenza, mantenendo la classica tendenza alla discrezione e al segreto tipica del segno. Vi si prospetta un investimento in beni liquidi o anche immobili, ma sappiate pazientare. Pianeti non proprio a voi benefici solo per qualche tempo ancora vi dicono di rivolgervi a un esperto, a chi si intende veramente di denaro prima di lanciarvi in manovre finanziarie di qualsiasi tipo. Questo aspetto può caratterizzare con maggior forza i Capricorni nati tra il 17 e il 20 di gennaio.

Firmamento celeste di metà autunno che si rischiara del tutto per voi, aprendovi a una fase radiosa, specie se siete della seconda e terza decade. Rimane dalla vostra uno dei governatori del vostro segno, Nettuno, pronto a darvi manforte, in particolare se appartenete alla seconda decade. La capacità di voltare le situazioni a vostro vantaggio non vi mancherà. Sentirete fortunata oggi l’azione del pianeta delle emozioni, la romantica Luna, nel segno vostro amico dei Pesci, sommata alla positività del pianeta dell’espansività, Giove, unito a Plutone nel buon vicino Capricorno, specie se siete nati in febbraio. Se siete della seconda decade poco governabili possono essere allora le tentazioni; l’inquietudine e l’irrequietezza invaderanno anche le coppie più stabili, in casi estremi possono manifestarsi fughe dai legami consolidati. In generale tutti voi vi godete sentimenti appassionanti. Giove e Marte in ottimo aspetto per la seconda e terza decade vi rendono efficienti in campo lavorativo se siete all’opera pure di domenica. Sempre Giove, munifico, fa arrivare guadagni che attendevate da tempo e se siete nati in febbraio.

Astri di metà autunno che vi gratificano. In particolare due pianeti in segni d’Acqua, Venere nell’amico Scorpione, e in più la fedelissima Luna a navigare nelle acque profonde del vostro segno, immersa in felice congiunzione celeste a Nettuno. I tre pianeti vi restituiscono l’armonia in ambito familiare e amicale. Se qualcosa è ancora intricato o non del tutto soddisfacente, non ve ne crucciate: il tempo sta lavorando per voi e vi farà vedere che non avevate avuto torto. Reggere a complicazioni sentimentali per i fluidi e sfuggenti Pesci, in special modo se nati tra il 12 e il 17 marzo, non è un problema. Giove benefico dal Capricorno vi aiuta a districarvi da “reti” dalle quali il vostro intuito vi consentirà di fuggire abilmente, uscendone completamente trasformati e vincenti. I single si guardino attentamente attorno, perché un vero amore è in arrivo, specie se festeggiano il compleanno dal 15 al 20 marzo. Raccogliete i frutti del vostro impegno e mettete le basi di partenza per nuovi progetti professionali. Se avete abbracciato una libera professione e lavorate anche di domenica, siete a un punto di svolta importantissimo.