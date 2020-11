Oroscopo di oggi 7 novembre: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 novembre.

Sabato in cui la parola chiave è rilassarsi, almeno per qualche giorno; ecco quello che vi ci vuole, ma la vostra prossima vacanza la organizzerete da voi con grande piglio e senza delegare: questa scelta stimolerà il gusto per l’avventura che sempre vi tiene in fermento. Sfoggiate il fascino sexy di James Franco, Ariete doc, avventuroso, versatile e intraprendente, e vi dirigete verso conquiste di alto livello, specie se appartenete alla terza decade. Grandi successi si profilano per tutti i single che cercano emozioni, specie se nati in aprile. Insieme alla Luna nell’amico Leone a darvi manforte si trova anche il portentoso Venere che fa esplodere il fascino dei nati in aprile. Sul lavoro non sopportate di subire un’ingiustizia e, con scatto felino, riuscite a vendicare un torto subito. Marte vi è amico, specie se festeggiate il compleanno dal 14 al 18 di aprile e questo potenzia le vostre facoltà di attacco. Con astuzia fiutate un buon affare e una buona occasione di incontro vi dà lo stimolo per mettere mano a un ottimo investimento.

Cielo in linea di massima sereno, con qualche nuvola di passaggio che soltanto il Sole, specie se appartenete alla seconda decade, potrebbe creare. Piccoli dissapori in famiglia non mutano il clima di condivisione che si respira in casa. Pozioni miracolose non potranno risolvere per magia un’incomprensione col vostro partner. Non nascondete la testa sotto la sabbia: la Luna dal segno del Leone vi stimola ad affinare le capacità di ascolto: vedrete che la situazione migliorerà. Se siete single vi sentite carichi e pieni di energia, ma dovete anche ricorrere a elementi imponderabili come le suggestioni del fascino se volete conquistare qualcuno. Ricordate che la simpatia e la disinvoltura non vi mancano. Prendete esempio dal sorriso coinvolgente di George Clooney, celebre Toro, e colorate questa vostra giornata di ottimismo e socievolezza. Ammiratrici e ammiratori busseranno presto alla vostra porta. Di solito preferite mostrarvi arrendevoli invece che affrontare i problemi di petto, ma stavolta non potrete fare a meno di esporvi per risolvere un complicato problema in ufficio. Sarà comunque con il vostro tipico savoir-faire che appianerete ogni attrito.

Weekend sgombro da nubi, che tende a diventare progressivamente sempre più sereno. Il divertimento è alle porte basta saperlo far entrare. Una bella Venere nel segno amico della Bilancia con la Luna in Leone vi aiutano a affilare le armi della seduzione se siete ancora single. E a lanciare le vostre frecce sicuri di arrivare a colpire nel segno. I transiti planetari stanno predisponendo un quadro dove la vostra forza passionale diventa trascinante e non si ferma davanti a nessun ostacolo. Siete veri seduttori, prendendo a modello Gemelli celebri del calibro di Angelina Jolie o Colin Farrell. Attenzione soltanto alla negatività di Nettuno, che, per i nati in giugno, tende a farvi chiedere troppo in amore. Marte pian piano vi aiuta a avvertire un’aria nuova nella vostra attività di lavoro, che in certi casi è anche di rivendicazione battagliera. Avrete l’impressione di uscire da un tunnel e rivedere finalmente la luce: comunque non avete mai corso pericoli, dato che il tasso di grinta e di coraggio, tanto forti in voi malgrado le apparenze, sono sempre aumentati. Il momento delle sfide combattute e vinte, delle meritate rivincite è ora giunto.

Il Sole è ancora nel segno amico dello Scorpione a darvi sostegno. Configurazione astrologica interessante e positiva, con Nettuno che vi invita a trasformare l’esistente. Avete deciso di fare sport e già non ne potete più? Non trovate scuse: sapete benissimo che avete esagerato con i vostri amatissimi dolci. Gli astri vi consigliano di usare la dolcezza e la pazienza che solo voi possedete per risolvere un imprevisto ed evitare discussioni con una persona a voi molto vicina. È arrivato il momento di dichiararvi se avete qualcuno che vi fa emozionare, una fiamma che vi incendia il cuore e i sensi. Siete in una forma smagliante e coi favori di una buona configurazione celeste siete di ottimo umore, socievoli e attraenti. Se appartenete al gentil sesso avete il carisma di una celebre Bond – girl: la bellissima Eva Green, proprio come voi una dolce e sensuale cancerina. Nettuno in aspetto strepitoso specie se siete nati nella seconda decade vi regala un’ottima giornata per fare nuovi affari, naturalmente dopo aver ascoltato saggiamente i consigli di partner, fratelli, mamme, nonne e per finire aver avuto una breve consultazione col vostro gatto.

Transiti planetari discreti. È vero che il vostro nume tutelare, il Sole, si trova in Scorpione, segno per voi in angolatura sfavorevole, ma pure tanti sono i corpi celesti che vi spalleggiano facendo in modo di non sentire le eventuali pressioni negative. In particolare il duetto tra Luna e Venere, la prima nel vostro segno, la seconda in Bilancia. Tutti si occupano di dare razionalità, forza ottimistica e organizzazione pratica ai nati nella prima e terza decade. Le splendide Venere e Luna vi rendono sexy, attraenti, coinvolgenti: praticamente irresistibili. Approfittatene se volete conquistare qualcuno che vi sta veramente a cuore. E, se appartenete al gentil sesso, il luminare femminile vi renderà scintillanti e cariche di appeal come e più di una Charlize Theron, appartenente al vostro segno. Se avete in programma un piccolo investimento meditate bene su tutte le condizioni e gli eventuali sgambetti che il contratto potrebbe nascondere. Urano e il Sole sono ostili, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 29 al 31 del mese di luglio. Per tutelarvi meglio, ricordate che parlare a quattro occhi è sempre meglio di una comunicazione telefonica.

Plutone è vostro amico dal segno del Capricorno e vi dona un buon equilibrio emotivo. Anche il Sole non vi è ostile e promette una bella vitalità, specie se appartenete alla terza decade. Godetevi al meglio questa giornata di metà autunno, smussando un poco per volta una vostra insolita scontrosità; il primo a ringraziarvi è il partner, e, se un partner ancora non ce lo avete e lo state cercando, potreste scommettere di trovarlo in una vita sociale più libera, intensa, vivace. Ricordatevi che nel vostro segno sono nate le seduttrici cinematografiche più apprezzate di tutti i tempi: da Lauren Bacall a Greta Garbo, da Sofia Loren a Ingrid Bergman. Avete abbracciato la libera professione o svolgete un lavoro artistico? Un luminoso Plutone, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 di settembre, vi è prestigioso astro amico. Con l’apporto di una creatività davvero inesauribile, trovate escamotage sorprendenti e ottime soluzioni per svecchiare situazioni preesistenti che non vi davano più soddisfazione.

Movimento dei pianeti abbastanza positivo, per merito di Venere accompagnata da Mercurio entrambi in congiunzione nel vostro segno. Qualche tensione che vi aveva caratterizzato nei tre giorni precedenti è sostituita da maggior benessere, fluidità, disinvoltura. Fate un controllo generale della salute e ricordatevi di non trascurare il movimento con passeggiate all’aria aperta. Potrete esibire un fascino degno di Brigitte Bardot, celebre rappresentante del vostro segno, se siete donne. Avrete, appunto l’occasione di seguire le orme della celebre attrice e fare strage di cuori quest’oggi. Sarete tutta un’esplosione di seduzione, di attrazione irresistibile e di possibilità di catturare cuori solitari impenitenti. Non fanno eccezione neanche i maschietti del vostro segno, veri seduttori incorreggibili, come il mitico Marcello Mastroianni. Ritornate all’opera con la Luna positiva in Leone, appoggiata da una Venere che oggi regala una sferzata di energia, specie per chi festeggia il vostro compleanno in ottobre; ma ricordate, l’iniziativa porta sempre con sé qualche piccolo stress: mettere il muso non serve, meglio chiarire subito con colleghi, superiori e anche con i vostri più fidati collaboratori.

Concerto dei moti planetari abbastanza positivo. Urano si trova nel segno del Toro per darvi stimoli e fornire quella fiamma che spinge a lanciarvi senza prestare ascolto alle provocazioni, specie se appartenete alla prima decade. Siete veramente baciati dal cielo in amore. Venere dal fidato alleato buon vicino segno della Bilancia benedice il vostro segno, mentre Saturno e Plutone si trovano in angolo benefico dal Capricorno; Nettuno infine vi guarda con particolare predilezione dai Pesci. È giunto proprio il momento di osare, per tutte e tre le decadi scorpioniche, ma in particolare per gli Scorpioni che nascano in novembre. Vi lanciate in conquiste sentimentali che vi fanno battere il cuore, non vi lasciate intimidire da difficoltà, rivalità, contrattempi di sorta. Ricordatevi comunque di essere umani e non supereroine e supereroi. Esponenti di grande fascino del vostro segno si sprecano. Pensiamo a Ryan Gosling o a Gerard Butler. L’aria in ufficio è cambiata e c’è odore di promozioni, avanzamenti. La vostra carriera fa un balzo in avanti considerevole, specie se nati nella terza decade.

La Luna è la vera regista di quel che succede oggi nel vostro cielo, poiché il luminare, vostro nume tutelare e grande benefattore, transita in trionfale posizione. Il carattere eclettico, versatile, disponibile a trovare sempre nuove modalità d’azione e di espressione è in grande evidenza. Nuovi film e libri in uscita stimolano la vostra curiosità, e sarete particolarmente sorpresi quando sceglierete qualcosa che non sia la solita storia strappa – lacrime. Un amico vi confida un segreto: saprete mantenerlo? Una persona nuova vi fa battere il cuore. Sarete pronti per dichiararvi e, come è nel vostro stile sempre infuocato, non perderete tempo per andare alla carica. Degni rappresentanti del vostro segno sono tanti attori hollywoodiani dell’ultima generazione: potrete prendere spunto, ispirarvi per le vostre strepitose conquiste, dal fascino avventuroso di Jake Gyllenhaal alla grazia amazzonica di Scarlett Johanssoon. Grazie alla Luna che vi sorride felice dal segno amico del Leone avrete un’intuizione sorprendente su una questione lavorativa che in ufficio aveva lasciato tutti con degli interrogativi sospesi. Per il momento tenete questa idea per voi e non la rivelate a nessuno.

Pazienti, educati, volenterosi, attendete il via, pronti a dirigervi speranzosi alla volta di una giornata che si profila prospera e sorridente. È Giove nel vostro segno a colmarvi di una fiducia nel futuro che avevate smarrito, arricchendo il vostro presente di nuovi valori: si tratta di valori materiali, ma anche morali. Il Sole e Nettuno, tra Scorpione e Pesci, dipingono un quadro di naturali cambiamenti dell’esistenza che, da bravo segno governato da Saturno, pianeta della consapevolezza, sapete accogliere con pacatezza. Siete favoriti da una splendida combinazione planetaria. Non vi manca certo il fascino, sia che siate uomini che se apparteniate al sesso gentile. Avete, nel primo caso il fascino carismatico di un David Bowie, Capricorno indimenticabile e nel secondo la carica sensuale di Annie Lennox. Se siete single andate alla conquista di cuori di ferro, spavaldi e trionfatori come questi due personaggi degni rappresentanti del vostro segno. La vostra marcia verso nuove posizioni di conquista non si arresta e gli ostacoli vi sono solo da stimolo e non vi fermano. Saturno è il pianeta che vi porta grande fortuna se siete nati nella terza decade.

I moti planetari odierni sono molto positivi, specie se appartenete alla terza decade sostenuta adesso dal pianeta dell’ottimismo e della fortuna, Giove, attualmente nel buon vicino Capricorno. E in vostra compagnia c’è anche la seducente Venere a rendervi irresistibili. Corteggiati e desiderati meglio di Paul Newman (celebre Aquario), raccogliete conferme del vostro fascino. Sognate o siete desti? Una fiamma di passione, un ribollire di nuovi fermenti, di stati d’animo intriganti, vi caratterizza oggi. E siete proprio nella condizione giusta per accettare la sfida. Non vi tirerete indietro, specie se appartenete alla seconda decade: Marte, in scoppiettante aspetto dall’Ariete, vi infiamma di desiderio dandovi la grinta per dichiararvi. Siete liberi professionisti? Vi frullano per la testa tante idee nuove e creative. Assecondate pure la vostra vena di estro: che voi siate scrittori o architetti, musicisti o stilisti di moda, troverete in ogni modo la giusta ispirazione. Una nuova amicizia potrà rivelarsi d’aiuto nel lavoro: il pianeta Nettuno, il vostro governatore ideale per eccellenza, vigila su di voi.

Gli astri dipingono traiettorie celesti per voi perlopiù benefiche. È vero, ci sono alcuni corpi celesti che vi remano contro, ma solo allo scopo di mettervi alla prova e farvi maturare. Il Sole nel segno alleato dello Scorpione, appartenente allo stesso vostro elemento, l’Acqua, vi dona fascino e bellezza anche se siete avanti negli anni. L’amore vero può essere molto vicino, non chiudete le porte a queste possibilità. Ricordate che nel vostro segno splende la stella di prima grandezza di Sharon Stone. Le donne del segno possono ispirarsi a lei! Quando siete in vacanza rimpiangete il lavoro e al lavoro non vedete l’ora di ripartire per una prossima vacanza. Un po’ di noia costella la vostra quotidianità professionale, ma non ci date tanto peso. Cercate stimoli nuovi, anche al di fuori della professione, e non vi concentrate su mete ambiziose che potrebbero per il momento apparirvi non raggiungibili.