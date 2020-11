Oroscopo di oggi 5 novembre: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 5 novembre.

Cielo astrale che mostra una configurazione che dà largo spazio ai sentimenti, nonostante la fama di segno duro e puro. Il vostro affamato cuore si alleggerisce, specie se siete nati nella terza decade, predisponendosi verso mete ideali avventurose. Nelle opere cinematografiche più in linea con il vostro spirito troviamo il classico “Il laureato” interpretato dal Leone (segno di Fuoco come il vostro) Dustin Hoffman. Un po’ di svogliatezza qua e là non turba il clima di cooperazione e anche di allegria che oggi si respira in ufficio: colleghi amici vi aiutano a chiudere poi la giornata senza provare la benché minima stanchezza.

In ambito sentimentale il Sole transitante nel segno contrapposto dello Scorpione, disturberà un poco i vostri passi, dal punto di vista delle relazioni d’amore. Nulla di grave, tuttavia. Qual è il film da rivedere per voi Toro per il momento sentimentale che state vivendo? “Fratello di Terra” con Marlene Dietrich. Tra gli esponenti maschili che si confanno al vostro segno, ricordiamo Cary Grant in “Caccia al ladro” con la mitica Grace Kelly, appartenente all’affascinante Scorpione. Riuscite a trovare una facile sintonia nell’ambiente di lavoro e ad armonizzare contesti difficili. La vostra capacità di mettere sempre una buona parola vi ritornerà con gli interessi al momento opportuno.

Filo astrale dei transiti planetari abbastanza positivo. In questa giornata super sentimentale secondo i moti planetari, voi avete una configurazione ingarbugliata. Catherine Deneuve, celebre Bilancia (segno storicamente affine ai Gemelli), appare quanto mai congeniale al vostro “mood sentimentale” odierno! La sua interpretazione nel classico “Bella di giorno” può rappresentare efficacemente le vostre emozioni odierne. Chi di voi è nato nella seconda decade del segno, dovrà pazientare e non scoraggiarsi se i tempi di lavoro oggi tenderanno a essere prolungati.

È soprattutto nei sentimenti che, grazie alla Luna, sentirete quanto questa giornata sia speciale. Scoprirete così che una persona, per voi solo amica nutre in realtà sentimenti più profondi. Tra gli esponenti cinematografici che il vostro segno ama, spicca la stella di Anna Magnani appartenente ai Pesci. Nell’immortale film “Roma città aperta” diede prova del suo intenso pathos. Se siete liberi professionisti avrete l’occasione di fare affari d’oro. Nettuno e Luna compongono un quadro per voi fortunatissimo, specie a partire dal primo pomeriggio.

Progetto dei transiti che da negativi stanno per trasformarsi in positivi. La configurazione abbastanza romantica che dipinge il cielo, vi spinge in campo sentimentale. Se siete single, lanciatevi in varie iniziative di conquista. Quale personaggio si adatta al vostro temperamento odierno? Senza dubbio la Sagittario Jane Fonda, magistrale interprete in “Barbarella”. Alcuni vostri colleghi si mostrano in difficoltà e voi avrete l’occasione, ancora una volta, di mostrare il vostro buon cuore e l’indole magnanima di cui siete dotati. Questo tuttavia, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 13 di agosto.

Si delinea una giornata sì per i sentimenti, specie se siete in cerca dell’anima gemella e i corpi celesti creano per voi imprevedibili ma fortunati incontri. Sappiate lanciarvi nel gioco della conquista! Se dovessimo trovare un film particolarmente romantico dove potervi identificare, ricorderemmo, tra i classici di tutti i tempi, “Gilda”, con un duro e insieme dolcissimo Glen Ford, nato sotto il segno del Toro. Il vostro professionismo non si discute, lo dimostrate in ufficio giorno per giorno. Non siate timidi e non stupitevi se, quest’oggi, troverete chi, in modo aperto e chiaro, ve lo testimonierà senza mezzi termini. Urano spiana i vostri passi.

Momento positivo, salvo qualche lieve contrattempo familiare di cui risentono i nati d’ottobre, per via di Luna, Giove, Marte, Saturno, Plutone dispettosi. La configurazione molto romantica che si dipinge oggi in cielo vi stimola a dare spazio ai sentimenti. Un classico film romantico, ma dalla tipica commedia brillante cui il vostro segno si confà, è “Quando la moglie è in vacanza”: con gli indimenticabili Marylin Monroe e Tony Curtis. Non vi arrabbiate troppo se il capo chiede più a voi di quello che potete dare, in special modo se siete nati nella seconda decade.

Vi godete una giornata abbastanza travolgente. Luna e Sole sono trionfali per il vostro segno e vi infondono voglia di conquista. Tra i vostri film sentimentali preferiti che si confanno all’atmosfera del momento, potremmo inserire un classico come “La donna del tenente francese” con la geniale, Meryl Streep, tipica esponente del Cancro affiancata dal ricco di talento Jeremy Irons. Il vostro governatore fondamentale, Plutone, vi stimola ad affermarvi e ad agire in campo professionale, specie se svolgete un lavoro artistico. È adesso giunta l’ora di farvi avanti specie se siete nati nella terza decade.

Marte sempre in angolo benefico dal segno dell’Ariete vi dona slancio e gusto per l’avventura, specie se siete single. Per fare un tuffo in uno dei classici film più appassionanti di tutti i tempi, il vostro preferito potrebbe essere “Il dottor Zivago” interpretato da due attori appartenenti a un segno di Fuoco come il vostro: Omar Sharif e Julie Christie, entrambi Arieti. La vostra generosità non sia scambiata per eccessiva condiscendenza. Attenzione a mettere i paletti che ci vogliono con colleghi opportunisti che vi potrebbero sfruttare fidando sulla bontà d’animo di cui non difettate mai.

Non vi manca certo la grinta di mostrare il vostro affetto alla persona amata, ma questo nuovo giorno potreste avvertire una scarsa capacità di esprimere come vorreste i sentimenti. Tra i film classici più avvincenti per il vostro segno ricordiamo “Grand Hotel”, interpretato dall’icona degli Anni Trenta del Novecento, Greta Garbo, appartenente alla Vergine, segno della triade di Terra come il vostro. Non date peso a qualche polemica che si verifica oggi in ufficio e soprattutto astenetevi dal prendere posizione e dal fare commenti che potrebbero essere mal interpretati e danneggiarvi.

L’ascolto paziente di ciò che il vostro (o la vostra) partner ha da proporvi vi aiuta a raccordare meglio le vostre esigenze di coppia. Qual è l'esponente in cui più potete immedesimarvi in amore? Chi se non la mitica Charlotte Rampling, Aquario, come voi, nel classico il “Portiere di notte”, con il suo look così seducente e allo stesso tempo tenebroso? Siete un portento oggi in ufficio: andate spediti e diretti verso gli obiettivi e non vi dispiace misurarvi con gli altri. Sapete tenere in conto tuttavia i diritti del vostro prossimo e agite con grande sensibilità, cura e garbo.

È una giornata particolarmente positiva per voi appartenenti a uno dei segni più teneri dell’intero Zodiaco. Preparatevi a una giornata particolarmente gioiosa con la vostra dolce metà.. Vi sentite un po’ come in “Via col vento” dove furoreggiò Vivien Leigh, attrice indimenticabile Scorpione. Il vostro tocco di genialità si riconosce anche in ambito quotidiano e nella professione. Ne raccogliete gli effetti positivi nei commenti dei colleghi e spesso anche dei vostri superiori e capi. Giove favorisce l’azione dei nati nella terza decade.