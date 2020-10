"Fiori di mango", trovare se stessi in un viaggio

Isabella Schiavone torna in libreria con "Fiori di Mango" (Lastaria Edizioni). Il racconto gira intorno a un periodo difficile delle protagoniste, tra problemi coniugali e delusioni sentimentali. Un viaggio in Kenya diventa la chiave per rimettere in moto il proprio futuro.

Fiori di mango: la trama

Gloria e Stella sono due amiche alle prese con un periodo burrascoso delle proprie vite. La prima ha problemi con il marito. La mancanza di un figlio, da lei tanto voluto, è motivo di tensione mentre Stella è alle prese con l'ennesima delusione sentimentale. Per proteggersi, cerca rifugio dentro di sé, chiudendosi al mondo esterno. È la loro amicizia a salvarle dal baratro. Decidono di partire per il Kenya, dove affondano le radici di Gloria. Nel resort dove alloggiano c'è anche suo cugino, Lorenzo, un conduttore televisivo di successo, che ha cercato rifugio lì a causa di una crisi coniugale. Il cibo, la natura, le visite agli orfanotrofi della zona, trasformano la vacanza in qualcosa di più: un viaggio dentro se stessi.

Alla scoperta di un mondo diverso

Isabella Schiavone, scrittrice e giornalista, ha voluto dedicare "Fiori di mango" a chi vuole scoprire un mondo diverso, che dia una spallata alle proprie credenze e abitudini di vita. Tra le pagine si può vivere un vero e proprio percorso spirituale, per capire come ritornare a essere sereni e senza paura. Il primo romanzo di Schiavone si chiama "Lunavulcano" ed è stato pubblicato nel 2017, sempre da Lastaria. Ha vinto il Premio "Un Libro per il Cinema" ed è stato candidato al Premio Strega nel 2018. Come giornalista ha vinto, tra gli altri, il Premio Luchetta Tv con un'inchiesta sulla droga a Scampia, il Diversity Media Awards per un servizio sull'omosessualità e il Premio Amato Lamberti per la responsabilità sociale nel giornalismo.