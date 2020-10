Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 26 ottobre.

Plutone, contrario dal segno ostile del Capricorno, rallenta le vostre iniziative, suggerendo al vostro temperamento focoso pacatezza, diplomazia, prudenza. Il pianeta tenderà a ostacolare i rapporti interpersonali: non date peso a una rivalità senza alcuna importanza che vi toglie solo tempo prezioso. Vi riprenderete in fretta grazie alla vostra prontezza di spirito, riuscendo anche nell'impresa di aiutare chi si mostra in condizioni di difficoltà. Pianeti veloci vi affaticano oggi non poco, tanto sul piano fisico quanto su quello mentale. Si sciolgono però le tensioni che avevano offuscato una limpida comunicazione nella coppia. Chi è single si prepari a un incontro folgorante, specie se festeggia il compleanno dal 31 marzo al 5 aprile. Costanza e programmazione permettono avanzamenti nella carriera, specie se svolgete un lavoro dipendente. Per la terza decade l’attuale configurazione rende possibili meritati riconoscimenti.

Urano porta un clima di grande fiducia e sorprese positive che rallegrano la vita; solo Mercurio si dispone in angolo negativo, forse suggerendovi di fermarvi un attimo e curare qualche acciacco stagionale. Socievolezza, simpatia e senso dell’umorismo sono doni di Nettuno, e fanno emergere il lato conviviale e comunicativo che c’è in voi. Per la vostra forma fisica Venere vi invita a fare attenzione alla vostra tendenza ad abbandonarvi ai peccati di gola: non esagerate con i dolci. È il momento di dedicarvi con più cura a chi vi vuol bene, specie se siete nati nella prima decade. Momento di prodezze passionali per i single della terza decade. Nel lavoro i risultati che vi state guadagnando, senza troppi sforzi, incoraggiano la vostra ascesa, specie se siete nati in maggio. I più giovani gettano i semi di sicuri successi futuri.

Appoggiati da uno scattante Marte potete contare su un’invidiabile prontezza di riflessi mentali che vi consentirà di risolvere delicate questioni professionali e private in maniera eccellente. Venere in posizione contrastante può rendervi esitanti in certe scelte, ma sarà il vostro intuito a farvi decidere per le mosse giuste. Con Marte in ottimo aspetto il vostro fascino salirà alle stelle. Siete in un vero stato di grazia astrologica: la capacità di sedurre e amare sarà incoraggiata al massimo. Molti di voi, in cerca dell’anima gemella, potranno finalmente incontrarla. Non seguite però i suggerimenti del vostro narcisismo e interessatevi veramente all’altro con animo aperto e sincero. Alcuni pianeti ostili portano a diversi nodi da sciogliere nel lavoro, ma si tratta di piccole questioni. Tenetevi alla larga da polemiche che interessano i vostri capi. Occorrerà oggi tutta la vostra pazienza combinata a un’abile diplomazia.

Il cielo è prodigo di doni per voi, con Venere che vi favorisce apertamente proteggendovi dalle negatività. Se siete nati nella seconda decade dovete sciogliere alcuni nodi in campo professionale che vi tengono in una condizione ambigua. La famiglia, il vostro terreno d’azione privilegiato, vi riserva soddisfazioni inaspettate. Non è il caso di affaticarvi troppo in palestra o in piscina, specie se nati nella terza decade: Saturno in aspetto negativo non consente una performance fisica al massimo delle vostre possibilità. La sensibilità di cui date spesso prova sarà un elemento di profonda intesa con la persona amata. Quel che un Plutone negativo non vi farà esprimere sarà controbilanciato da Nettuno, con una intensa partecipazione emotiva. Il pianeta vi regala la possibilità di gesti, sguardi e emozioni che colpiscono nel segno. Sul lavoro i buoni risultati che avete ottenuto nel corso degli ultimi tempi non fermano la vostra voglia di costruire e di arrivare più in alto.

Il profilo planetario è benefico e vi lascia un'apprezzabile libertà d’azione. Soltanto Mercurio è disposto in aspetto contrario: c’è così da tenere sotto controllo la vostra calorosa irruenza e la tendenza alla sincerità un po’ esasperata, specie nei rapporti familiari. Dal punto di vista del fitness, vivete una forma splendida e, anche se non siete in un’età giovanissima, potreste competere con chi ha meno anni di voi. Pianeti benefici vi danno lo sprint per riprendere attività sportive lasciate da parte. Gli impegni quotidiani forse vi tengono lontani anche mentalmente dal vostro amore: Mercurio in aspetto imbronciato vi può far dimenticare ricorrenze e dettagli significativi che diventano determinanti nella vita di coppia, specie se siete nati in luglio. Sappiate rimediare con la vostra consueta generosità. La giornata si chiude in ufficio con un bilancio positivo su quel che avete realizzato.

I moti dei pianeti mostrano in questa giornata un andamento altalenante. Resta il quadro fondamentalmente positivo regalato dai due corpi celesti del benessere e della fortuna, Giove e Venere. Luna e Nettuno nel segno dei Pesci vi pongono invece dei dubbi su quel che fate, anche se lo svolgete bene. Questo in special modo se appartenete alla seconda decade. Buongustai come siete, vi godete le generose tavole imbandite nell’autunno italiano con il piacere che una Venere gaudente vi offre, trovandosi in ottimo aspetto alla Vergine. Fate però attenzione ai possibili eccessi. Nonostante alcune preoccupazioni quotidiane, trovate nelle braccia della persona amata tutto la ricarica di cui avete bisogno. Plutone fornisce occasioni di incontro speciali per i single nati tra il 13 e il 17 di settembre. Sul lavoro siete in un momento di scadenze importanti, ma non permettete alla tensione e al nervosismo di dominarvi.

Un clima di armonia globale è determinato dai buoni influssi di Venere che si occupa di illuminare la vostra giornata all’interno della cerchia di affetti familiari e delle compagnie di amici. Chi è nato nella terza decade fa un po’ storia a sé, poiché dovrà fronteggiare la contrarietà di Saturno e Plutone. Vi toccherà controllare o seguire in modo intelligente il corso di alcuni cambiamenti significativi che riguardano i rapporti interpersonali. Riguardo al fitness, respirate un’aria nuova e potete godere di formidabili energie fisiche e mentali, grazie alla notevole protezione di Mercurio, specie se appartenete alla prima decade. Venere mette in primo piano i sentimenti, contribuendo anche a scuotere la vostra tipica pacatezza. Chi è in coppia si dedica alla persona amata in modo sereno e totalizzante. I nati in settembre invece si liberano di alcuni pregiudizi e vivono una felice stagione di trasgressione. Un piglio grintoso, in special modo se siete nati nella prima decade, vi anima stimolandovi a farvi valere nell’ambiente di lavoro.

Giornata strepitosa in cui la quasi totalità dei pianeti tifa per voi. Tutto sembra scorrere in placida serenità, ma a voi non piace vivere troppo tranquillamente, quindi è anche possibile che qualche difficoltà possa sorgere all’orizzonte, al solo scopo di provocarvi. Le chance per cambiare positivamente l’esistente ci sono tutte: afferrarle non vi sarà certo difficile. È il momento per cominciare cure, approntare soluzioni efficaci per qualsiasi problema legato a salute o bellezza. Il Sole è in splendido aspetto in congiunzione in Scorpione, contribuendo a creare atmosfere irripetibili nel vostro ménage di coppia. Se siete single guardatevi intorno: ci può essere il partner che cercate. Le coppie stabili godono il favore di una bella Luna crescente in Pesci che crea romantiche atmosfere. La stima di cui godete nel vostro ambiente professionale è la solida piattaforma per poter costruire ulteriori successi futuri.

Configurazione planetaria che unisce aspetti positivi con altri per voi più impegnativi, ma, in linea di massima, la giornata si presenta discretamente soddisfacente. Sole, Mercurio e Marte sono a vostro favore e sostengono la vostra vitalità, lo spirito combattivo, l’energia intellettiva. Saturno, stabilmente insediato nel segno buon vicino del Capricorno, propone mete ambiziose che possono però essere raggiunte a prezzo di dure fatiche, se siete nati dal 16 al 20 dicembre. Attenzione alla Luna: vi fa eccedere nei piaceri della tavola e del buon vino, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. Mercurio in aspetto benefico dal segno a voi vicino dello Scorpione protegge l’intimità della coppia, mettendo in luce momenti intensi di vita passati insieme. Se siete single e nati nella prima decade si prospetta un’occasione fortunata di incontro amoroso. Corpi celesti positivi per i nati della terza decade promettono notevoli passi avanti nella carriera. In ufficio vi sorreggeranno la costanza, la programmazione e un audace tempismo.

Luna, Venere e Mercurio vi favoriscono dando modo alle vostre iniziative di fiorire. Plutone nel vostro segno, Urano in Toro e Nettuno in Pesci donano conferme positive sul piano della creatività. Per quanto riguarda il fitness, in questa giornata, con tutti gli stimoli e le frenetiche ambizioni che vivete, è necessario darvi un momento di pausa e controllare la salute delle ossa e dei muscoli. Incontri magici all’orizzonte destinati a diventare unioni stabili per i single, specie se appartenenti alla prima decade. Un momento di progetti, di proiezione verso il futuro, di pianificazione molto opportuna e intelligente è quel che vi aspetta oggi nel lavoro. È opportuno tuttavia non forzare gli eventi nell’ambito professionale, specie se appartenete alla terza decade e se avete abbracciato la libera professione.

Il gioco dei transiti planetari di oggi appare buono e invoglia a proiettarvi con fiducia nel futuro. Solo Mercurio e Urano nel segno dello Scorpione e del Toro sono in aspetto contrario e possono complicare un poco le vostre relazioni personali o intralciare qualche rapporto sociale. Marte vi manda i suoi buoni influssi e, se appartenete alla seconda decade, infonde un’ottima capacità decisionale. Saturno, benefattore della terza decade, regala razionalità e buon senso. Per quanto riguarda la forma fisica, la vostra salute non vi dà preoccupazioni di sorta, ma in questa giornata occorre regolare la vostra dieta. Non vi scordate che i sentimenti vanno coltivati attraverso le azioni concrete verso chi avete scelto di avere come vostro partner. La Luna, oggi nei vicini Pesci, vi suggerisce di pensare meno al lavoro e di dedicarvi più all’amore, specie se siete nati dal 27 di gennaio al 4 di febbraio. Nel lavoro l’abilità diplomatica non vi manca di certo. Nettuno, ben disposto col vostro segno, ve la farà usare con tutto il talento di cui disponete per mettere a posto alcune questioni non ancora chiarite.

Il prospetto dei transiti di questa giornata di metà autunno mostra pianeti in posizione vantaggiosa per il vostro segno. Tuttavia è necessario moderare le spese. La voglia di mutare l’esistente è suggerita dal team Luna-Nettuno e le circostanze la favoriscono completamente. Per il vostro benessere, vi dedicate alle vostre molteplici passioni, che di solito comprendono le passeggiate, la corsa e il ballo. Protetti dalla Luna, ora nel vostro segno, potete contare su una giornata di autentica corrispondenza nei sentimenti con la persona amata. I sogni si fanno realtà, ma se siete nati nella prima e terza decade attenzione a non pretendere l’impossibile. Malgrado la notevole positività del cielo, la giornata è impegnativa riguardo all’attività professionale e ai suoi possibili sviluppi futuri. Con la vostra intelligenza, il garbo e il savoir-faire saprete muovervi con prudenza con colleghi e dirigenti, senza sbagliare.