Giochi con me? Un cappello molto speciale...

Questa settimana vi presento un cappello davvero speciale. E' quello del nonno, e dentro ci sono due vite. Una che sta per arrivare e una che sta per finire. Ma poi abbiamo anche una maestra piena di parole, pappagalli disegnati alla fermata del metrò, un orso un pò capriccioso, un'amicizia speciale tra una tigre e un gatto. Ma anche quella tra animali che vivono in gruppo e poi tanti giochi per ricominciare la scuola in allegria! Buon divertimento!

IL CAPPELLO DEL NONNO di Rachel Stubbs Ed. Rizzoli (montaggio clip: Antonio Augugliaro) Età consigliata: da 5 anni Un albo dedicato all’amore speciale tra nonni e nipoti. Questo cappello è per te. È rosso, ma potrebbe anche essere blu. Potrebbe essere più grande o più piccolo, non importa. Perché quello che importa non si vede, ma ti porterà lontano. E non se ne andrà mai.

UNA GIORNATA DA INDIANO Illustrazioni e testo di Jean-Luc Englebert Ed. Babalibri Età consigliata: da 4 anni Sei bambini su un’isola stanno saggiamente in attesa del ritorno dei loro genitori che sono andati a fare la spesa in barca. Quando la fame inizia a farsi sentire, Maxime, il più intraprendente, propone di andare a pesca. Ma i pesci si fanno attendere e i bambini finiscono per spazientirsi. Maxime allora, offeso, decide di starsene un po’ da solo. Si mette in cammino fino a raggiungere una piccola collina dove si stende nell’erba a guardare le nuvole e ad ascoltare il vento. I fratelli non tardano a raggiungerlo e a condividere con lui quel momento di dolce abbandono e di perfetta armonia. La sera arriva con le sue stelle nel cielo; Maxime, ancora una volta, fa da guida e i bambini tornano verso casa col naso all’insù. Intanto mamma e papà sono tornati: Maxime corre fra le braccia della mamma, mentre in tavola li attende un delizioso piatto di crêpes.

ORSO BLU NON SI SENTE CAPACE! Di Nicoletta Costa Ed. Mondadori Età consigliata: da 2 anni Orso Blu è il pupazzo preferito di Tom. Stanno sempre insieme! A volte però è difficile fare il bravo orsetto. Quando prova a scendere dallo scivolo per la prima volta, Orso Blu non si sente capace! Riuscirà Tom a convincerlo che con pazienza si impara a fare tutto? Anche gli orsetti fanno i capricci. Della stessa serie anche: ORSO BLU NON VUOLE CONDIVIDERE! ORSO BLU NON VUOLE DORMIRE! ORSO BLU NON VUOLE MANGIARE!

UNA MAESTRA PIENA DI PAROLE di Emanuela Nava Ed. Battello a vapore Età consigliata: da 10 anni Quella mattina la maestra Rosa è entrata in classe e ha detto di essere innamorata. Di chi?, si sono chiesti i suoi alunni della quinta. È l'inizio di un viaggio, poetico e linguistico, alla ricerca del tesoro nascosto dentro le parole, che rotolano nel tempo come sassi per giungere fino a noi.

DISEGNAVO PAPPAGALLI VERDI ALLA FERMATO DEL METRO’ di Nicoletta Bortolotti Ed. Giunti Editore Età consigliata: da 12 anni «Allora? Me li hai portati?» Marco estrae il cash dalla tasca esterna dello zaino. Ahmed scannerizza la via alle sue spalle e ai lati, lì ogni muro ha gli occhi mostruosi di un agente, infila una mano nella tasca interna del giubbotto e poi tira fuori la merce. Strappa i soldi dalle mani di Marco e lui afferra quello che gli ha commissionato: due ritratti a matita iperrealistici di Gemitaiz da appendersi in camera come se fossero foto. Iperrealtà. Autentica realtà. Questa è la storia di Ahmed Malis, un ragazzo come tanti, che abita in un quartiere popolare di Milano e a cui la vita non ha regalato niente, se non il suo incredibile talento: gli basta impugnare matite e pastelli, e riesce a riprodurre - a mano libera - tutto ciò che vede. Grazie all’iniziativa di un educatore del centro di aggregazione giovanile che ha seguito Ahmed negli anni più difficili, i suoi disegni vengono pubblicati sul portale del Corriere della Sera, e lui di colpo ottiene una visibilità mediatica che lo porta in alcune trasmissioni televisiva nazionali.

LABIRINTI DEL NOSTRO PIANETA Ed. Usborne Età consigliata: da 7 anni Stracolmo di labirinti ambientati in tutti gli ambienti del nostro pianeta. Il livello di difficoltà aumenta progressivamente e alla fine del libro ci sono tutte le soluzioni. Ideale per sviluppare la logica e lo spirito d’osservazione. intricati labirinti di difficoltà crescente. Tutte le soluzioni sono alla fine del libro.

INSIEME di Joanna Rzezak Ed. Lapis Età consigliata: da 5 anni L’unione fa la forza, anche tra gli animali. Madrie di gnu, banchi di aringhe, colonie di fenicotteri, sciamo di farfalle… Un viaggio alla scoperta degli animali che vivono in gruppo: riescono a non litigare? Chi si prende cura dei piccoli? Che cosa succede se arriva un predatore? Tante curiosità sulle società animali.

IL SOGNO DELLA TIGRE di Daniel Nesquens Ed. Terre di mezzo Età consigliata: da 5 anni Il gatto e la tigre sono molto amici. Stanno sempre insieme. Ma la tigre è dentro una gabbia, il gatto fuori. "A volte vorrei essere libera, come te", dice un giorno la tigre. Così, il gatto escogita un piano. Ora deve soltanto trovare un complice.

SLAPZI Da 6 anni Un gioco di riflessi, concentrazione e rapidità! Ogni giocatore ha 5 carte, dunque 10 immagini (fronte/retro): per giocare una carta bisogna essere i primi a “schiaffeggiare” con la propria carta-immagine la carta-indizio che viene girata sul tavolo. Si possono giocare diverse varianti del gioco base. Chi riuscirà per primo a liberarsi di tutte le carte? Per 2-8 giocatori https://www.cittadelsole.it/it/prodotto/CI41032

IL MISTERO DI TOPOLINIA Da 7 anni Hai 24 ore di tempo per recuperare le reliquie trafugate! Topolino e i suoi amici indagano su un misterioso furto al Museo di Topolinia: il perfido Macchianera ha rubato uno dei preziosi cimeli! In una corsa contro il tempo, piena di imprevisti e penitenze, i concorrenti dovranno risolvere il mistero e scoprire quale opera d'arte è stata rubata e dove è nascosta. https://www.liscianigroup.com/il-mistero-di-topolinia/scheda/26317