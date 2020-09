Grammati.che: salotto letterario di Instagram che gioca con le parole

Da qualche tempo, ogni sabato mattina, più o meno intorno alle sette meno un quarto, Emanuela scava nell’anima di una parola e gioca con il suo pubblico, che, entusiasta, la segue e impara qualcosa di nuovo. Detta così sembra quasi una fiaba. E invece è ciò che accade, puntualmente, sulla pagina Instagram grammati.che https://www.instagram.com/grammati.che/

di Emanuela Vezzoli, 36 anni, lecchese, che di professione fa l’insegnante di inglese ma nutre da sempre una grande passione la lingua italiana e le sue radici. Accanto a sé ha sempre un dizionario etimologico e, tra un impegno e l’altro, passa la settimana a cercare un vocabolo adatto per i suoi ‘esperimenti’ linguistici. Dopodiché, attraverso un duro lavoro di ricerca, risale alle origini della parola prescelta e ne traccia brevemente la biografia, cercando di spiegare in che modo il significato della stessa sia cambiato nel tempo. A quel punto non resta che associarla ad un’immagine - possibilmente d’impatto - e postare il tutto sul profilo Instragram di grammati.che, dove ad attenderla c’è un gruppo di utenti desiderosi di mettersi alla prova. Per accontentarli Emanuela ha pensato di proporre una sorta di tema libero che, per mezzo di alcune tracce, stimoli la creatività di ciascuno. I risultati non hanno tardato ad arrivare. La pagina, infatti, in un solo anno di attività ha già raggiunto oltre 5mila seguaci, cinquecento dei quali pare siamo ‘studenti’ molto attivi e diligenti.

Mettersi alla prova con una parola

E allora tocchiamo con mano: uno degli ultimi post di grammati.che ha a che vedere con il vocabolo sutura, che deriva dal latino suĕre, cucire. “Ma – argomenta Emanuela - esiste un termine che, mutuato dalla botanica, indica la riapertura di una ferita: deiscenza, da dehisco, mi apro. Lembi a separarsi. Interno a respirare. Dolore a pulsare nuovamente. Ma anche, se vogliamo, animo a spalancarsi. Intenzioni a predisporsi”. Alla parola sono associate alcune immagini decisamente evocative, in molti casi frutto di artisti contemporanei (ma non mancano riproduzioni dei grandi capolavori del passato). Seguono i commenti, appositamente trasformati in temi: componimenti poetici talvolta, ma anche semplici riflessioni che assomigliano a ipertesti capaci di arricchire il dibattito. E poi c’è l’immaginapsi, Che Emanuela