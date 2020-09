Lego e Levi's insieme per 'vestire' la creatività

Una collaborazione speciale tra due brand iconici: LEVI’S® e LEGO Group insieme per una collezione divertente che coniuga moda e gioco e stimola la creatività.

La filosofia dell'accordo

Elemento chiave è una base Lego flessibile in silicone cucita direttamente su uno degli indumenti della nuova collezione Levi’s che può poi essere personalizzata utilizzando le piastrine Lego Dots. La Trucker Jacket vintage stonewash, la Dad Crop Trucker Jacket, i 501 ’93 Straight Jeans e una gamma di felpe girocollo o con cappuccio diventano una tela bianca per le costruzioni Lego. Gli elementi Lego compaiono anche nei dettagli dei prodotti di tutta la collezione, come i bottoni nei classici colori del mattoncino giallo, rosso, verde, blu, bianco e nero. I capi personalizzati della collezione saranno venduti in una borsa contenente 110 piastrine, in modo che i fan abbiano infinite opzioni per personalizzare il loro look.