Oroscopo di oggi 19 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 19 agosto.

Mercurio in Leone, benefico per il vostro segno, si lega molto positivamente al Sole che vi sorride da tempo. Lanciatevi alla conquista di chi vi fa battere il cuore: con diverse forze celesti al vostro fianco sarà facile ottenere un "sì". La configurazione astrale splende su di voi e vi regala momenti di appassionante coinvolgimento, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 20 di aprile. I mestieri di comando o che prevedano una certa prestanza fisica fanno per voi: le caratteristiche dell’Ariete si adattano infatti a lavori dove poter mettere in primo piano una personalità da protagonista.

Configurazione dei transiti planetari odierna abbastanza dinamica e fondamentalmente positiva. I vostri capisaldi fondamentali per mantenere in salute le relazioni d’amore sono la fedeltà, la proiezione verso un futuro insieme e la costanza nei sentimenti. Avrete modo di ribadire e rinsaldare oggi questi principi e vedervi completamente ricambiati. E se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 5 di maggio, avrete l’occasione di trovare una corrispondenza mentale completa. Le inclinazioni del vostro segno sono legate alla terra e alle leggi della vita, dunque siete bravi in agronomia, biologia e fisica. Su un piano minore, ve la cavate bene anche nella gastronomia e nella cura di orti e giardini.

Non siete un segno facile ai sentimentalismi, preferendo sempre la forza della comunicazione alle effusioni di tipo romantico o emotivo. In questa giornata, però, non vi dispiacerà mettere un tocco di estro poetico in ogni mossa che appronterete per avvicinare a voi chi più vi ha toccato il cuore. Tante le attitudini creative del vostro segno, ma per la pronta abilità nelle comunicazioni, ideale è la professione dello speaker, radiofonico principalmente, ma anche televisivo. Uno dei mestieri tipici dei Gemelli è naturalmente poi quello del giornalista o dell’addetto stampa.

Configurazione planetaria abbastanza buona anche per questa giornata in cui, per alcuni di voi, le vacanze sono finite. Avete oggi uno straordinario gusto per l’avventura: Nettuno fa sì che i nati dal 10 al 13 di luglio siano investiti da un vero e proprio bisogno di nuove esperienze, di esplorare nuovi territori. Non si contano le vostre caratteristiche da sfruttare: siete portati per letteratura, musica e danza, ad esempio. Poi anche architettura e arredamento d’interni e la passione per il cinema, la moda e tutte le arti figurative.

Si addensano pianeti a voi propizi nello schema zodiacale. Momento molto felice per i sentimenti. Chi di voi è ancora in cerca dell’anima gemella si dia da fare poiché gli astri stanno impegnando tutte le loro risorse celesti per contribuire a fargliela incontrare. È imperativo frequentare gente nuova, uscire la sera e fare anche le ore piccole, se potete. Quali i mestieri adatti al Leone? Quello di piloti, ad esempio: dall’elicottero, all’aereo, queste le vostre inclinazioni più ambiziose e specifiche. Non a caso è proprio il Leone a ospitare statisticamente un numero impressionante di astronauti.

Venere e Luna sono benevole per il vostro segno. Risolvete, con la vostra tipica calma razionale, un problema che la persona amata vive con la sua famiglia d’origine. Se siete single e siete nati dal 24 al 29 agosto, la nuova posizione dinamica dei pianeti vi stimola a venir fuori dal guscio e a mettervi in gioco fino a essere i primi a stupirvi di voi stessi. Tra le tante attitudini della Vergine registriamo la passione per la botanica, il giardinaggio e la cura degli animali domestici; per quest’ultima inclinazione molti abbracciano la professione del veterinario. Presente spessissimo anche la competenza per fisica, chimica e ragioneria.

Godete del felice aspetto della Luna presente nel segno buon vicino della Vergine. Abbracciate un nuovo sentimento che vi appassiona e vi fa rinascere completamente. Marte non pone più in voi indugi e vi fa abbandonare all’emozione. Specie se siete nati nella seconda decade avete la possibilità di costruire un legame come voi più desiderate. Le vostre attitudini sono collegate spesso con la sfera giuridica e le leggi, con la giurisprudenza e la tutela degli indifesi. Non di rado si incontrano poliziotti e altri tutori della legge in questo segno.

Siete gratificati in questa bella giornata d’agosto da un perfetto relax, nella quiete dell’armonia familiare. È sempre la presenza di Plutone a farsi sentire in modo pieno e totale, favorendovi sul piano emotivo e passionale. Il corpo celeste contribuisce a migliorare il vostro rapporto di coppia aiutandovi a dimostrare concretamente il sentimento d’amore specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 15 di novembre. Tra i tanti talenti del vostro segno ci sono le abilità per essere un detective, un amministratore della cosa pubblica, un gestore dei soldi altrui o un notaio. Senza dimenticare l’attitudine alla scrittura, in special modo di argomenti noir e gialli.

Uno strepitoso Marte nel segno a voi molto congeniale dell’Ariete vi dona una giornata molto vivace e in linea con quelli che sono i vostri desideri. È con la vostra sensibilità e la generosità che vi fate avanti verso la persona che avete accanto, riuscendo a trovare una dimensione di completa sintonia, specie se siete nati in novembre. Quali i talenti mostrati dal vostro segno? La comunicazione, sia essa scritta o parlata, per arrivare lontano, è parte integrante delle vostre vocazioni più autentiche. La scrittura di saggi o romanzi, il mestiere del cronista e interprete, del traduttore e della guida turistica sono tutti presenti nel vostro segno. Non mancano oratori di fama, avvocati, insegnanti e intrattenitori televisivi.

Un’onda positiva guidata dalla Luna in Vergine e da Urano in Toro tende a investirvi, regalandovi cospicui doni della buona sorte anche in questa giornata di agosto. È ancora Plutone a benedire le vostre mosse in campo sentimentale, specie se siete nati nella terza decade. Se siete in coppia, avrete quest’oggi la possibilità di pianificare un progetto significativo insieme alla persona che vi è accanto. Le vostre inclinazioni si indirizzano essenzialmente verso le materie tecnico-scientifiche, ma non mancano anche talenti filosofici e speculativi.

Gioco dei moti planetari che in questa giornata si manifesta con qualche piccola nube astrologica passeggera. Un po’ di calo della passione non vi deve inquietare o, peggio, mandare in crisi: Urano vi annuncia una pausa salutare, prima di riprendere a darvi al vostro partner con generosità, specie se siete nati in gennaio. E questo vale sia per le compagnie occasionali che per quelle stabili. Le vostre qualità artistiche si concentrano sulla musica scritta, cantata e ballata. Non sono da escludere, però, le professioni legate alle relazioni pubbliche.

Previsione dei transiti planetari di questa giornata contrassegnata dalla variabilità. Privilegiate la dimensione dell’ascolto su quella della parola con la vostra dolce metà. Chi di voi è un cuore solitario e appartiene alla seconda decade, vive una fase altamente avventurosa. È Nettuno ad aprire nuovi orizzonti e a far sì che le vostre esperienze emotive si amplifichino. Sono moltissime le abilità artistiche con cui farvi valere: una di queste è quella musicale, sia in senso interpretativo che in ambito strettamente creativo e compositivo. Un talento a cui aggiungere quello della danza.