Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 agosto segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 agosto.

È probabile la necessità, in famiglia, di farvi avanti e dare il vostro contributo concreto all’organizzazione dei festeggiamenti per l’imminente Ferragosto. A volte il vostro modo totalizzante di dimostrare l’affetto può aver bisogno di essere frenato: lasciate anche all’altro la possibilità di esprimersi e mettetevi in ascolto delle sue esigenze; vedrete che il rapporto, nella sua globalità, migliorerà. Se per ragioni varie siete nella condizione di dover lavorare anche durante le ferie, potreste oggi accusare una momentanea stanchezza. Per fortuna il vostro è un segno talmente robusto e resistente che riesce a riprendersi subito.

Una verve particolarmente brillante vi dona disinvoltura e fascino. Non avrete problemi a esprimere tutto il vostro affetto con razionalità, buon senso e quel pizzico di superiorità che in questo momento vi contraddistingue. Il vostro tipico senso di responsabilità e l’autodisciplina vi permettono di non farvi trovare mai impreparati. Quasi tutti i pianeti vi danno l’energia per non farvi sentire la fatica. Solo Mercurio, se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 19 maggio, può farvi arrivare qualche tensione in più in serata, subito minimizzata dalla volontà di agire.

Il vostro senso di tolleranza, di rispetto e della libertà è il dono più grande che fate alla persona che avete accanto: aderite alle richieste che vi verranno fatte comprendendole appieno. Se siete single vi dichiarerete senza paura a qualcuno che ha bisogno di più stimoli da parte vostra. Qualche lieve inciampo ve lo può oggi dare Nettuno se svolgete una professione che vi tiene impiegati anche durante le ferie. Potreste avvertire un po’ più di affaticamento del solito. Niente di preoccupante, tuttavia, il tempo che dovrete dedicare a queste incombenze scivolerà in ogni caso con leggerezza e facilità.

La famiglia vi regala splendide soddisfazioni, specie se avete a che fare con sorelle e fratelli. Qualche piccolo screzio con il vostro partner non incrina il clima di concordia e di fiducia che si respira nella vostra coppia attualmente. Con la vostra tipica intelligenza e affabilità, riuscite rinnovare l’intesa e a darle stimoli sempre più accattivanti. Avventure molto appassionanti per tutti i single. Se lavorate, svolgerete la vostra attività con la tipica calma e l’efficienza di sempre.

Sono in arrivo frizzanti colpi di fulmine grazie a pianeti in grado di far sbocciare la passione. Se siete nati in luglio avrete l’opportunità di far entrare nuovi amori nella vostra vita: sappiate avere però il coraggio di accoglierli, togliendovi di dosso alcuni strascichi sentimentali passati che potrebbero impedire alla vostra vita di andare in nuove e più promettenti direzioni. Appartenendo al gruppo dei segni lavoratori, accettate di buon grado le normali limitazioni lavorative se siete obbligati a svolgere la vostra attività durante le ferie estive.

Non vi farà male lanciarvi in qualche flirt o provare a riconquistare qualche vecchia fiamma. Fate parte di un segno che è un vero stakanovista dell’attività lavorativa: lo dimostrate anche oggi, se siete obbligati, per varie ragioni, a svolgere un’attività professionale, pur durante le ferie. Saturno e Giove nel segno altrettanto laborioso del Capricorno vi rendono efficienti e anche pieni di buona volontà.

Attenzione a non trascurare i vostri conviventi, che potrebbero avere bisogno di voi insospettabilmente. Se c’è qualcuno, incontrato da poco, che vi fa battere il cuore, gli astri vi suggeriscono adesso di dichiararvi senza timore, specie se appartenete alla seconda decade del vostro segno. Se svolgete una professione al servizio degli altri e lavorate anche durante le ferie, Mercurio favorisce il rapido scorrimento del tempo che vi vede impegnati su questioni professionali.

Plutone e Nettuno vi promettono un ponte di Ferragosto tutto all’insegna del romanticismo, proprio come a voi più piace. Lasciatevi andare completamente e non ve ne pentirete. Mostrate tutto il vostro impegno, la dedizione e la buona volontà se fate una professione che vi obbliga a lavorare durante le ferie, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 26 di ottobre al 4 di novembre. Se il vostro lavoro prevede di aiutare il prossimo, vi sentirete a maggior ragione gratificati dall’importanza e dall’utilità del vostro contributo.

È possibile sentiate temporaneamente di avere le armi spuntate per colpire al cuore chi vi piace di più in questo momento. Ci vuole una strategia più lucida, se non volete mollare del tutto la presa: mosse meglio meditate e una focalizzazione anche psicologica maggiormente approfondita sulla persona che volete conquistare. Se siete tra le persone che lavorano durante le ferie di metà agosto, avrete lo slancio del Sole su cui fare affidamento.

Accogliete parenti e amici con il vostro classico senso di ospitalità e vi godete una compagnia sempre nutrita. La vostra natura calma e serena, ma ferma e rigida nelle sue posizioni, può piacere ma, a volte, può anche creare malintesi: attenzione a non mettervi in questo tipo di situazioni. Si conferma che il vostro segno è uno dei più grandi lavoratori dello Zodiaco. Se siete in questi giorni obbligati a prestare servizio, per ragioni di turno o per consentire che le vacanze degli altri si svolgano senza difficoltà, darete prova di grande energia e rigore nella vostra professione.

Mercurio vi guarda un po’ imbronciato. Si tratta soltanto di qualche piccola scaramuccia che potrebbe influenzare il rapporto col partner di breve o di lungo corso; qualche dissapore che, con il vostro amabile savoir-faire, riuscirete a far scomparire. Il senso di responsabilità che mettete nel lavoro è tutto merito di Saturno: adempite ai vostri compiti con la consapevolezza che è a volte necessario lavorare durante le ferie per il bene della collettività.

Arrivate al ponte del Ferragosto con tutte le carte in regola per divertirvi, rilassarvi e godervi i comfort che vi siete tanto meritati. Un bel Saturno vi dona una buona forza comunicativa con il vostro partner. Se fate parte della schiera di persone che sono obbligate per ragioni di turno, di servizio o per garantire lo svolgimento della normale vita quotidiana, a lavorare anche oggi, sappiate che la fatica non vi peserà e avrete anche consistenti soddisfazioni dalla vostra professione.