Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 agosto segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 4 agosto.

Siete in uno dei vostri mesi preferiti e la Luna, Venere il Sole continuano a risplendere, portandovi un tono vitale di tutto rispetto e una forma fisica eccellente. Molto in evidenza la parte passionale ed erotica dell’amore su quella sentimentale ed emotiva, in particolar modo se festeggiate il compleanno dal 24 di marzo al primo di aprile. In ogni caso i rappresentanti della prima decade arietina vivono una fase infuocata in cui dovranno tenere sotto controllo i loro bollenti spiriti. Un intuito eccezionale vi guida in ufficio e vi fa trovare una soluzione da vero maestro cui nessuno aveva proprio pensato.

Prosegue la fase discreta iniziata già dal mese scorso con gli influssi di Mercurio, nel segno amico del Cancro. Nettuno e Plutone mettono le ali all’intesa sentimentale e anche a quella erotica che ha l’occasione di volare così in alta quota. Se appartenete alla seconda decade taurina avrete l’occasione di far decollare rapporti che ancora non vi convincevano, relazioni che sembravano già archiviate in partenza. Chi invece festeggia il compleanno dal 2 al 7 di maggio sia piuttosto delicato e attento con la sua dolce metà. I vostri capi vi chiedono una precisione decisamente eccessiva: non vi innervosite, ma, con tatto e diplomazia provate a spiegarvi.

Nettuno può provocare qualche lieve baruffa con la vostra dolce metà, specie se appartenete alla terza decade gemellina. Niente di grave, ma non lasciatevi prendere da nervosismi eccessivi e riportate, come di solito sapete fare, tutto alla normalità, alla luce del vostro buon senso e con tipico umorismo, specie se siete della terza decade. Qualche collega vi sfida oggi a mettervi in gioco e a provare le vostre abilità in campo professionale. In particolar modo se siete nati nella seconda decade gemellina ci vuole ben altro per mettervi in difficoltà!

In grande rilevanza la parte romantica e sentimentale della relazione di coppia che prende il sopravvento su quella passionale. Grande fortuna per gli amori che nascono in questo momento, gratificati da una perfetta intesa mentale e da un afflato emozionale raro e intenso. Se festeggiate il vostro compleanno dal 3 al 9 luglio non potete più nascondervi e avrete l’obbligo di venire completamente allo scoperto con la persona che adesso vi fa battere il cuore. Tenete sotto controllo la borsa: Saturno in angolo contrario vi renderà impulsivi nelle spese, specie se appartenete alla terza decade.

Prospetto dei transiti di questo nuovo giorno di inizio agosto abbastanza soddisfacente. Venere in transito positivo per il vostro segno vi rende delicatamente partecipi a ogni più piccolo volere o addirittura al desiderio che la persona amata vi esprime. Se le vostre ferie non sono ancora cominciate o addirittura se si sono già svolte, procedete con la vostra consueta tabella di marcia usando il rigore e la forza di volontà che vi contraddistinguono. Vi assiste una notevole baldanza di carattere che il transito del Sole in congiunzione al vostro segno combinato con Marte e Ariete, vi assicurano.

Profilo dei transiti planetari segnato da Urano che vi sorride dal segno vostro amico fidato del Toro. Mercurio, Giove e Sole vi sorridono con molta decisione in questo momento. Venere vi è però ostile. Coltivate la relazione di coppia con il vostro senso di rispetto, la costanza nel provare le stesse emozioni a distanza di tempo e la capacità di dialogo. Se siete ancora in ufficio vi toccherà avvertire una certa stanchezza per questa giornata che condiziona un po’ della vostra impareggiabile efficienza. L’agenda che avete di fronte è fitta di impegni e, per molti di voi nati nella seconda decade verginea, sotto la contrarietà di Nettuno, può mostrare un carico pesante.

Mercurio in posizione ostile vi fa un pochino irrequieti in questo giorno di agosto, specie se siete nati nella seconda e terza decade. Non datevi più di tanto pensiero se non riuscite a raggiungere quella dimensione di sintonia, proprio come voi vorreste, con la vostra dolce metà: recupererete in seguito. Venere vi protegge da qualsiasi incidente di percorso inevitabile. Saturno continua a osteggiarvi. I vostri capi vi chiedono troppo? Specie se festeggiate il vostro compleanno tra 5 e 14 di ottobre, potreste subire oggi qualche direttiva che vi sembrerà eccessiva.

Nettuno transita in felice posizione, specie se appartenete alla terza decade scorpionica, promettendo romantici incontri che stimolano il vostro spirito di esplorazione e di conquista. Chi di voi festeggia il compleanno dal 7 al 10 di novembre sappia tenere però i piedi ben piantati per terra, il Sole in orbita contraria al vostro segno potrebbe farvi fare passi più lunghi della gamba, quando ancora tutto è da giocare e da verificare. Urano è in aspetto dissonante e vi rende indecisi rispetto a una proposta importante che vi viene presentata, specie se siete nati in ottobre.

Sole e Marte si alleano per darvi energia e dinamismo, spirito trascinatore e generosità. Accordo sessuale e intesa mentale: queste sono le linee direttrici su cui viaggia il rapporto di coppia. Luna, Marte e il Sole costituiscono i binari di scorrimento affinché i legami cui tenete di più si muovano verso un’isola di serenità. Soltanto se siete nati tra il giorno 5 e il 10 di dicembre dovrete fare un po’ attenzione a non turbare un’atmosfera, che i pianeti vogliono magica per voi oggi. Con un intuito eccezionale, garantitovi dalla bella posizione della Luna riuscite a indovinare come risolvere una questione che in ufficio vi era parsa ambigua.

Una configurazione decisamente a voi favorevole accompagna questo nuovo giorno del mese di agosto. Un flusso emotivo intenso si stabilisce oggi tra di voi e la persona che vi sta accanto. Urano nel segno vostro alleato del Toro, vi rende partecipi e sensibili alle esigenze della vostra dolce metà. Chi è invece ancora single, scopre nel mondo dei social media alcune impreviste opportunità di incontro e di relazione. Mercurio in angolo ancora disarmonico dal Cancro e specie se siete nati nel mese di gennaio può farvi distratti in ufficio. Recuperate il vostro classico atteggiamento pronto e sveglio e non vi fate frastornare da nulla!

Un Marte amico troneggia e vi favorisce in questa calda estate 2020. In particolare se siete nati tra il 5 e il 14 di febbraio vi godete una bella fase di fortuna, di benessere, di serena armonia con i vostri cari. Il Sole transita in posizione contraria dal segno di Fuoco intensamente passionale del Leone e vi rende un po’ spigolosi con la vostra dolce metà. Se avete abbracciato la libera professione il transito di Marte benefico vi regala veri e propri momenti di gloria. Conferme che giungono dalle approvazioni esterne vi danno una grande forza per andare avanti e proseguire nella creazione di tutti i vostri progetti.

Vi conquistate un’armonia di coppia come da tempo non succedeva con la persona che avete scelto di avere accanto. Mercurio stende il suo manto protettivo su di voi, in special modo se siete nati nella seconda e terza decade pescina. Venere ancora continua a mettervi qualche ostacolo nel lavoro se siete ancora nel chiuso dei vostri uffici. Non date particolare peso a chi vi richiede operazioni troppo puntigliose che rispettino precisi parametri e sono caratterizzate dal perfezionismo.