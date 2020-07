Oroscopo di oggi 27 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 luglio.

Marte, in aspetto positivo col vostro segno, soprattutto se appartenete alla seconda decade, vi invita alla cautela, specie se siete stati attraversati di recente da un colpo di fulmine. Se svolgete un lavoro che è connesso con il commercio e la vendita, mettete in campo tutta la vostra competenza e l’entusiasmo di provetti comunicatori che possedete: riuscirete a dare prove brillanti del vostro valore.

Urano nel vostro segno allieta il vostro ménage di coppia. Un’intima armonia che si ottiene nelle piccole cose vi unisce magicamente alla compagna o al compagno di vita che avete scelto di avere accanto. Seguite il filo dei mutamenti che stanno costellando la vostra professione in ufficio e vi preparate a entrare nei nuovi percorsi che sono stati approntati positivamente per voi. Le novità non vi spaventano di certo, anzi, trovate stimoli e promesse di avanzamento nella carriera, che hanno tutta l’aria di portarvi ancora più lontano.

Venere nel vostro segno vi fa ricercare una perfezione nel rapporto di coppia, che, forse, nella realtà concreta non esiste. Prendete dalla relazione che state vivendo quel che vi può dare e guardate con fiducia al futuro. Nuove prospettive di vita con la persona che avete accanto vi si aprono. Fate riferimento alla vostra razionalità logica per risolvere una questione un po’ spinosa in ufficio che sta riguardando colleghi, alcuni dei quali anche vostri amici.

In serata l’incontro con la persona che ora state frequentando vi fa innalzare gli entusiasmi e vi proietta ancor più verso una dimensione di appagamento emotivo. Faticate un pochino a portare a termine tutti i vostri impegni di lavoro questo nuovo giorno di luglio. A fine giornata constatate che siete tuttavia riusciti a combinare molto di più di quel avevate previsto.

Un pizzico di prepotenza potrebbe aleggiare oggi nel vostro rapporto di coppia. La tendenza ad alzare i toni non si esclude. Combattivi e dinamici, avrete la precisa volontà di affermarvi e, se le condizioni lo consentono, di emergere. Fate attenzione a non pestare i piedi a nessuno e procedete con prudenza.

La complicità mentale è al top nel vostro rapporto sentimentale. Mercurio è il paladino di un’intesa dei pensieri e delle intenzioni. Ne sentono maggiormente l’influenza le Vergini che festeggiano il loro compleanno dal 9 al 15 di settembre. Se siete a capo di una struttura lavorativa o di un’azienda, riuscite a ottenere quest’oggi rapporti di grande rispetto e fiducia coi vostri dipendenti. Il rapporto che si stabilisce tra voi e il personale avrà risultati incoraggianti e senz’altro positivi per la resa ottenuta: li toccherete meglio con mano nei prossimi giorni.

Un lieve nervosismo può interessarvi, specie nei rapporti genitori – figli o in quelli che intrattenete con le sorelle, i fratelli, le figlie e i figli. I sentimenti profondi sono in netto rilievo. Gli astri vi raccomandano, però, di non lanciarvi in imprese troppo ardite. Se festeggiate il compleanno dal 2 al 7 di ottobre e gestite personale sotto di voi, avrete una buona occasione di farvi strada, con il vostro garbo, la competenza e un tempismo perfetto.

La vostra disorganizzazione è completamente allontanata e voi siete sempre efficiente e presenti a voi stessi. Chi è single si tuffa in avventure esaltanti specie se è nato tra il 9 e il 12 di novembre. Nettuno vi fornisce armi eccezionali di seduzione e di conquista. La vostra tendenza al risparmio vi porta ad aver accumulato un discreto gruzzoletto che ora volete impiegare in un progetto di investimento. Vi tenta l’acquisto di un immobile: chiedete e vi informate con chi di dovere prima di decidere.

Siete pronti per innamorarvi se il vostro cuore ancora non è impegnato? Gli astri stanno predisponendo gli scenari per farvi interpretare ruoli di romantico trasporto emotivo. Fate attenzione, come al vostro solito, a non esagerare nelle pretese verso il vostro o la vostra partner. Ricevete attestazioni di stima e fiducia dai vostri capi. Saturno vi restituisce con gli interessi frutti del lavoro svolto in un intero anno di attività.

In famiglia potrete avvertire un clima di fiducia e di armonia che vi restituisce uno stato d’animo sereno. È ancora una romantica Luna oggi in Scorpione a farvi desiderare unioni che prendano anima e corpo, mente e sensi. Il vostro spirito di servizio è esemplare e vi fa guadagnare la stima di chi con voi lavora. Non vi date pensiero se alcuni vostri meriti non vi sono ancora riconosciuti. Da bravo segno di Terra sapete pazientare e arriverà il vostro momento.

Siete dotati di slancio e di esuberante calore con la persona che avete adesso accanto. Essere innamorati di qualcuno è senz’altro un privilegio e voi ve ne rendete ben conto, specie se appartenete alla terza decade dell’Aquario. Marte vi spinge a fare tesoro di quel che avete messo da parte negli ultimi tempi. Se siete nati dal 5 all’11 di febbraio è arrivato il momento di investire e vedere fruttare i vostri sudati risparmi.

Una Luna in splendido aspetto in Scorpione per tutta la giornata apre il vostro cuore alle novità sentimentali. Specie se siete nati in febbraio non avrete alcun timore di mettervi in gioco, di proporvi o dichiararvi direttamente con chi ha toccato le corde del vostro animo. Organizzate la vostra attività odierna con rigore e inflessibilità e non vi preoccupate di chi vi definisce troppo rigidi o ligi al dovere.