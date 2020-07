Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 24 luglio.

Venere illumina il vostro carattere solare, capace di ispirare fiducia negli altri: sarà il vostro punto di forza, che vi permetterà di conquistare sentimentalmente persone che non pensavate fossero alla vostra portata. Vi state concentrando al massimo sul raggiungere i vostri obiettivi professionali prima di arrivare alla conclusione dell’anno lavorativo e prima delle ferie estive. Provate però a moderarvi un po’ con i colleghi e i collaboratori in ufficio almeno in questa giornata. Il Sole vi rende infatti troppo protagonisti in ambito lavorativo, non esagerate.

La Luna è sempre benefica per il vostro segno. È un momento sì per i sentimenti, specie se siete nati in maggio. La Luna vi dona quella spinta emotiva che, a volte, vi manca: la sfruttate a 360 gradi. Se siete single vi lanciate con molto gusto per l’avventura nel mondo dei social media, specie se festeggiate il compleanno dal giorno 25 al 30 del mese di aprile. Impiegate le vostre risorse per un investimento che da tempo volevate portare a termine, in special modo se appartenete alla prima decade. Il vostro ambiente familiare appoggia e sostiene in concreto il progetto.

Scenario di radiose novità quest’oggi. È Marte a illuminare il vostro cammino, costellandolo di occasioni e incontri fortunati, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 10 di giugno. Venere e Mercurio, in aggiunta, come protettori celesti d’eccezione lavorano perché i vostri legami superino brillantemente ogni prova, in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal 25 di maggio al 5 di giugno. Sole e Marte vi concedono maggiore libertà di manovra nella vita professionale.

Vi avvicinate a realtà culturali diverse e a discipline alternative a quelle consuete della vostra vita: Nettuno vi creerà nuovi stimolanti contatti con cui confrontarvi e arricchirvi. Urano e proprio Nettuno, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nella seconda decade, vi spingono a cercare l'amore con la A maiuscola. Risolvete una situazione piuttosto spinosa in ufficio, questione che altri vostri colleghi avevano accantonato o voluto evitare.

Il conforto della quotidianità è il perno del vostro equilibrio nella dimensione affettiva. Ma in questa giornata Venere, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 10 di agosto, a questo aspetto unirà anche uno stimolante gusto per l’avventura. Gli impegni lavorativi non vi danno tregua e Mercurio rafforza il senso di responsabilità, che è in voi connaturato. Il rispetto delle scadenze continua a essere un elemento di forza stabilizzatore per tutti coloro che festeggiano il compleanno dal 13 al 22 di agosto.

Mercurio arricchisce la vostra vita sociale e rende vibranti gli incontri a ogni livello, specie per la seconda decade del segno. Scegliete strade nuove per vivere al massimo l’emozione amorosa, per arricchire il rapporto, fisso o occasionale che sia, con piaceri e stimoli insoliti. Qualsiasi attività svolgiate, dipendente o con piena libertà d’azione, la vostra mente sarà sempre vigile e sveglia: niente vi sfuggirà e nessuno potrà raggirarvi. State seminando con oculatezza sapendo che potrete raccogliere i frutti di un cospicuo raccolto: Plutone, guardandovi positivamente, annuncia il successo delle vostre iniziative

Un orizzonte estremamente produttivo vi si apre davanti. Dell’amore non potete fare a meno: oggi lo fate balzare al primo posto tra le vostre priorità. Che siate in coppie stabili e di lunga durata o in legami occasionali e di recente fioritura, avrete un giorno in cui potrete assaporare emozioni forti. Non vi fate prendere dalla chimera di facili guadagni che vi vengono prospettati da alcuni vostri amici: intuite che questo affare potrebbe essere un bluff.

Non scordate quest’oggi il vostro legame amoroso, nonostante vi scopriate presi da mille altri interessi, suggestioni e sollecitazioni esterne. Urano, in aspetto contrario, vi invita ad essere più generosi e a occuparvi del benessere del partner, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 al 28 di ottobre. I guadagni consistenti che vi stanno arrivando sono il frutto del vostro assiduo impegno lavorativo. Nettuno vi invita a far tesoro delle vostre risorse, senza sprecarle, in vista di prossimi e fruttuosi investimenti, specie se appartenete alla terza decade.

Costellazione planetaria di questo nuovo giorno d’estate abbastanza positiva. Un Sole molto benefico vi regala una lunga fase di buonumore che vi attira moltissime simpatie. È il momento ideale per far vedere chi siete, ma se il vostro cuore è attualmente impegnato limitatevi a ravvivare il ménage con un romantico tête-à-tête serale in un ristorante alla moda. Nettuno, contrario dal segno dei Pesci, vi svuota quest’oggi le tasche, specie se festeggiate il compleanno dal 10 al 14 di dicembre. Spese impreviste, tasse, o addirittura multe, possono minacciare infatti il vostro orizzonte.

La capacità di risoluzione rapida delle situazioni, in cui siete veri maestri, si mette a disposizione in un problema che riguarda il vostro compagno o la vostra compagna. La Luna, nel segno operoso e deciso del Toro, vi dona le qualità e il piglio necessario per agire, trovando le soluzioni più opportune, intelligenti e meno costose. Vi confrontate con i cambiamenti che vi coinvolgeranno sul piano professionale in questa giornata. Urano vi potrà rendere insofferenti a qualsiasi forma di dipendenza, specie se siete nati dal 26 al 31 di dicembre. Lungimiranti, non farete passi troppo definitivi, sia nella carriera che nel campo degli investimenti economici che appaiano rischiosi.

Avete scelto di andare in vacanza in questo periodo e vi godete le spiagge assolate? Venere continua ad ammiccare ospitata nel segno amico dei Gemelli, specie se siete single e se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 5 al 10 del mese di febbraio. Se volete, potrete abbandonare ogni incertezza razionale e sarete liberi di procedere con spensieratezza. Plutone vi fa tagliare traguardi sportivi che neanche pensavate di avvicinare, specie se siete nati dal 15 al 17 di febbraio. Ma occorrerà ora un ultimo sforzo da parte vostra per migliorare ancora.

Con Nettuno in congiunzione nel vostro segno, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 14 di marzo, è l’amore a muovere costantemente il vostro mondo. Tuttavia, un aspetto da valutare della Luna, può esporvi alla tentazione di strafare. Munitevi di un salvagente per non affondare nel mare delle emozioni. Continuate a sbrigare una discreta quantità di lavoro, ma un po’ sottotono. Urano e Saturno sono però astri che vi sorreggono con tutta la loro forza, specie se siete nati nella prima e nella seconda decade.