Giochi con me? Sull'onda di un'emozione...

Una villa antica piena zeppa di personaggi e oggetti curiosi e poi un viaggio in treno molto speciale, ma ancora: quale luce ci sarà negli abissi? E che cosa facevano i bambini durante la rivolta di Mantova? Le coccole di papà? sono tenere come quelle di mamma? quelle di papà portano lontano... Per chi è pronto a partire ecco un paio di libri gioco davvero curiosi: gratta gratta e scopri il disegno e impara l'inglese col sorriso! Buona lettura bambini!

La villa delle meraviglie di Cléa Dieudonné ed. Terredimezzo (montaggio clip video Cecilia Palmeri) Età consigliata: 5 anni Nella villa di zia Violetta annoiarsi è proprio impossibile: la giornata scorre tra balli in maschera, pranzi spettacolari, un tesoro nascosto, il salvataggio di una scienziata avvelenata… E pensare che la piccola Flora non voleva saperne di passare l’estate lì! Un libro pieno di sorprese, dettagli da scoprire, illustrazioni da esplorare. Un formato particolarissimo e prezioso, con due libri giustapposti che si sfogliano contemporaneamente: le pagine si aprono come porte. https://www.terre.it/prodotto/la-villa-delle-meraviglie/

La luce degli abissi di Frances Hardinge ed. Mondadori Età consigliata: 10 anni Da sempre Hark e Jelt sanno che, appena sotto il mare, esiste l'Abissomare, l'antica dimora dei mostruosi dèi che a lungo terrorizzarono l'arcipelago della Miriade. Riti sacerdotali e sacrifici servirono per anni a placare l'ira delle divinità marine, fino al giorno del Cataclisma, quando in un'esplosione di follia si distrussero a vicenda. Le loro reliquie, che conservano un potere divino, sono molto ambite dai piccoli truffatori come Hark e Jelt, in fuga dalle leggi del governatore e dai contrabbandieri. Due amici inseparabili, almeno finché i fondali non restituiscono una reliquia diversa da tutte le altre: un globo pulsante, intriso di un potere straordinario e oscuro, che potrebbe distruggere non soltanto l'amicizia di Hark e Jelt, ma tutto il loro mondo. Una fusione perfetta di fantasy, avventura, horror e mitologia, e una scrittura che lascia il segno. https://www.ragazzimondadori.it/libri/la-luce-degli-abissi-frances-hardinge/

La rivolta dei bambini di Mantova di Pinin Carpi Ed. Piemme Età consigliata: da 6 anni Nel bosco, tra i rami degli alberi, ecco spuntare la faccia di uno, due, tre... tanti bambini. Poco lontano, le fiamme stanno divorando le loro case. Nel Ducato di Mantova, l'invasione dei "nomadi neri" del Nord ha messo le campagne a ferro e fuoco. A loro si uniscono i briganti e, fra razzie e rapimenti, per i contadini non c'è scampo. Rimasti senza adulti, i bambini si rifugiano nel bosco a costruire capanne e scivoli, giocare, raccogliere mirtilli, raccontarsi storie intorno al fuoco, la sera. Finché due di loro vengono arrestati e gli invasori raggiungono Mantova. Allora via, tutti fuori dal bosco, a salvare la città! Sarà la loro rivolta a cacciare l'oppressore e a restituire i figli all'abbraccio dei genitori. O meglio, i genitori all'abbraccio dei loro bambini coraggiosi. Da un maestro della narrativa per l'infanzia, un racconto senza tempo rimasto fino a oggi inedito e capace di parlare ai bambini, alle donne e agli uomini di oggi. https://www.edizpiemme.it/libri/la-rivolta-dei-bambini-di-mantova

Non farmi il solletico! Ed. Usborne Età consigliata: da 0 anni I più piccini non sapranno resistere a questo divertente libro tattile e sonoro. Basta toccare le superfici per fare il solletico agli animali illustrati e sentirli fare un verso; alla fine del libro si possono ascoltare tutti i versi insieme. https://www.usborne.it/consulta-e-acquista/il-catalogo/prodotto/3/15911/non-farmi-il-solletico-dice-lippopotamo/

Storie della prima Roma di Valeria Conti Ed Lapis Età consigliata: 7 anni I più avvincenti episodi della collana Storie nelle storie raccolti in un unico volume. Riscopriamo le origini di Roma, da Romolo e Remo fino al piano segreto di tre eroi ribelli impegnati a contrastare l'attacco degli Etruschi. I RACCONTI Romolo e Remo, le origini di Roma Romolo e Remo hanno pochi giorni di vita e già devono vedersela con uno zio malvagio. Riusciranno a sconfiggerlo? E una volta fondata Roma, come sopravvivrà alle guerre con i popoli vicini Furio Camillo, astuzia e audacia in aiuto di Roma I Galli misero Roma a ferro e a fuoco, ma non avevano fatto i conti con gli irriducibili soldati romani, con un branco di oche starnazzanti e con il grande condottiero Furio Camillo Tre eroi ribelli, per la libertà di Roma Roma riuscirà a resistere all’assedio etrusco o finirà per soccombere? I Romani sono ormai stremati dalla fame, ma tra i giovani abitanti dell’Urbe c’è chi ha un piano...

In treno con Gianni Rodari di Gianni Rodari Ed. Einaudi Ragazzi Età consigliata: da 6 anni Consultato l’orario ferroviario? Deciso la meta? Campobasso o Crocicchie? La Luna o Saturno? Per il pianeta di cioccolato bisogna prendere il notturno! Ecco salire gli ultimi ritardatari: Giovannino Perdigiorno, il professor Grammaticus e un gatto né ragioniere né avvocato. Con Gianni Rodari si può salire in treno anche senza biglietto. Basta aprire il libro e partire per Ognidove. https://www.edizioniel.com/prodotto/treno-gianni-rodari-9788866565888/

Ninna nanna tra le braccia di papà - Ti porterò lontano di Augusto Macchetti ed. Rizzoli Età consigliata: da 4 anni Il papà è un eroe quotidiano un po’ bistrattato, eppure dotato di straordinari superpoteri. Il suo amore è capace di assumere mille forme diverse e manifestarsi nei piccoli e grandi gesti di ogni giorno, con una sola missione: aiutare il suo bambino a crescere libero e diventare se stesso. Un libro delicato e poetico, le parole che ogni papà vorrebbe dire al suo bambino. https://fabbrieditori.rizzolilibri.it/libri/ti-portero-lontano-ninna-nanna-tra-le-braccia-di-papa/

Gratta e colora – Dinosauri e Unicorni ed. Emme (montaggio clip Gianluca Cantalupi) Età consigliata: da 5 anni Gli appassionati di dinosauri e unicorni avranno di che divertirsi! Basta rimuovere la patina nera usando la matita di legno per scoprire un arcobaleno di colori e scatenare la fantasia sulle pagine bianche, tutte da colorare! https://www.edizioniel.com/prodotto/gratta-e-colora-dinosauri-9788829600113/