Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 8 luglio.

Se siete cuori solitari, accettate la chance di un incontro fortunato che accende il gusto per l’avventura. È ancora la Luna nell’amico Aquario a tendervi la sua mano indicandovi la strada sul cammino professionale, mettendo in luce la vostra competenza, le qualità umane e la serietà, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 28 marzo al 2 aprile. Tuttavia le nubi non mancheranno, sia in ufficio, se fate una professione dipendente, sia fuori se avete abbracciato un’attività autonoma.

Se siete ancora single, Mercurio nel segno alleato del Cancro vi bacia. Migliorare i vostri rapporti interpersonali sta diventando la vostra grande aspirazione, per riuscire a trovare veramente l'anima gemella. Cercate di adattarvi a quello che il presente vi propone, se desiderate ritornare ad amare, specie se appartenete alla terza decade. La configurazione celeste vi costringe in questa giornata a navigare a vista sul lavoro. Non arretrate la vostra marcia, ma modulate meglio le mosse, specie con chi ha intenzione di mettervi in ombra.

Inaugurate la nuova giornata con la Luna favorevole, che accende di entusiasmo ogni cosa facciate, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 20 di giugno. Vi andrà di farvi coinvolgere nella frizzante atmosfera del flirt, sia che vi troviate ancora nello svolgimento delle incombenze quotidiane, sia che siete già in vacanza. La Luna contribuisce a far fioccare diversi riconoscimenti per la vostra bravura sul lavoro.

Questa giornata vi mostra un sentiero tranquillo che, pacati come è tipico del vostro temperamento, imboccate. Riempite quest’oggi di valore il rapporto di coppia, grazie al buon contributo di forze e segni legati all’affettività come Nettuno in Pesci e Urano in Toro. Nel caso siate single, non vi dispiacerà lanciarvi nella giungla degli incontri via chat per provare a vedere cosa succede. Sul lavoro, incassate già dalla prima mattina buoni risultati guadagnandovi la stima di chi è sopra di voi.

Vivete una fase di totale trasformazione tanto da non essere più riconosciuti. Lasciatevi andare alle emozioni più calorose e genuine, che solo voi siete in grado di dare e provare. Se, invece, siete nati tra il 19 e il 23 di agosto è giunto il momento di farvi travolgere da un amore unico, da assaporare fino in fondo. Siete giunti a una fase di concretezza, di buon senso, che vi inviterà a essere tutti d’un pezzo nella vostra dimensione lavorativa e d’ufficio. E questo costituirà la base di una fortuna che riuscirete a costruire, contando sulle vostre forze migliori, e sul talento di cui disponete, specie se appartenete alla terza decade.

Un lieve nervosismo dovuto alla necessità di decidere in tempi brevi potrà interessare chi di voi è nato nella terza decade. Una situazione un po' complicata in ambito affettivo vi costringe a fare i duri e puri, ma, ora quel che più preme è il controllo degli impulsi. Con intelligenza calcolate le vostre mosse per avanzare, saltando in questa giornata vari ostacoli in ufficio.

La chiave per aprire questa nuova giornata di luglio porta il marchio della vostra intelligenza e fa entrare in casa aria nuova e chiarezza di vedute. Forse è il caso di non scoprirvi troppo con chi volete conquistare e saper giocare di tattica. Raccogliete i frutti del vostro lavoro che vi riempiono di una meritata soddisfazione già da questa giornata e programmate la tabella di marcia, che vi attende per tutta la settimana successiva, con spirito volenteroso.

Un quadro tutto sommato positivo accompagna lo svolgersi della settimana. Se siete single, le occasioni fioccheranno. Non vi tirate indietro di fronte alle svolte affettive che il destino ha in serbo per voi. Preparatevi in ufficio per una giornata che, come in un film, prevede entusiasmanti colpi di scena, in cui vi destreggiate con l’astuzia di Indiana Jones. Di certo non vi annoiate, sfoderando le vostre qualità migliori: calma strategica e quel sesto senso per cui siete famosi.

Nel desiderio di rinnovarvi e di migliorare l’ambiente attorno a voi, non vi dispiacerà quest’oggi concedervi qualche piccolo lusso. Dall’eros potete sempre passare all’appagamento sentimentale, dallo sfogo degli istinti avete l’occasione di costruire un nido attorno a voi. Giove nel buon vicino Capricorno può assecondare queste tendenze. Contate su un motore a turboelica con cui partite, in questa giornata in ufficio, in pole position, specie se appartenete alla prima decade del segno. Sappiate guardarvi intorno e date una mano ai colleghi vostri amici.

Se la vita familiare vi chiede una maggiore presenza, per voi non sarà certo un problema. Mercurio vi è oggi ostile. Una distrazione momentanea può non farvi cogliere che la vostra dolce metà ha bisogno della vostra comprensione. Lo slogan di questa vostra giornata di luglio si chiama realizzazione, probabilmente perché in ufficio si fanno i bilanci su quanto si è prodotto, si misura quanto è stato fatto e come lo si è fatto. Sapete di dovere mettere in gioco i vostri talenti, perfezionare le vostre abilità, aprirvi al gusto per il nuovo. Non mancano i colpi di scena positivi, che vi aiutano a crescere, dare di più e maturare.

Vi fa battere il cuore ancora, pur nella routine di inizio settimana, un Marte temerario e insieme incosciente, nel segno dell’Ariete, capace di farvi scommettere su più tavoli da gioco, mettendo alla prova la vostra correttezza morale e la fedeltà. La carriera è illuminata da continui successi. Saturno, dal segno amico del Capricorno, è per voi un formidabile stimolo all’azione, lanciandovi verso nuovi traguardi che tagliate con rapidità. Questa ipotesi appare più concreta se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 18 di febbraio.

Con il Sole e Mercurio in transito nel segno del Cancro, la vostra fama di single impenitenti sta per essere smentita. Vi lasciate colpire al cuore da chi si stava preparando a farvi una corte serrata. Vi aspetta quest’oggi in ufficio ancora un’altra giornata avvincente in cui provare la vostra audacia. Se avete abbracciato la libera professione, non sarà necessario attaccare, ma seguire pazientemente le mosse dei vostri avversari.