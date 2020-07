Giochi con me? Il Museo e la fessura...

Questa settimana guarderemo attraverso molte fessure la vita di un uomo e, in parallelo, la storia conteporanea. Vi proponiamo infatti il libro che ha vinto il premio Andersen +11 quest'anno: Nello spazio di uno sguardo. Ma andremo anche a scoprire le filastrocche per i più piccoli e i primi gialli per giovani detective. E poi un calendario speciale per un museo tutto da scoprire, a Firenze!.

NELLO SPAZIO DI UNO SGUARDO di Tom Haugomat ed. Terre di mezzo montaggio clip: Roberto Oliva Età consigliata: da 11 anni Marzo 1956, Mud Bay, Ketchikan, Alaska. Il piccolo Rodney apre gli occhi sul mondo. Attraverso varchi e fenditure (finestre, oblò, schermi, telescopi, un binocolo…) il suo sguardo si posa di volta in volta su un pezzettino di universo. Ritagli di vita e grandi eventi della Storia (lo sbarco sulla Luna, l’11 settembre) si intrecciano con gioie, amori, traguardi, sconfitte e il sogno di volare nello spazio infinito.

PAOLO BORSELLINO PARLA AI RAGAZZI di Pietro Grasso Ed. Gribaudo Una vita in 57 giorni. Una lettera lasciata a metà. Una testimonianza civile per le nuove generazioni. L’ultima mattina della sua vita Paolo Borsellino scrive agli studenti di una scuola che non aveva mai incontrato per rispondere a nove domande sul suo lavoro e sulla mafia, l'esplosione di via D’Amelio gli ha impedito di terminare la lettera. Dopo quasi trent’anni Pietro Grasso riprende in mano quella penna per raccontare, a chi quell’estate del ’92 non era ancora nato, la storia di un gruppo di giudici e del loro straordinario coraggio. "Il vaccino anti-mafia esiste da tanto tempo. Ad esempio, basta leggere e mettere in pratica le parole scritte in questo libro", dall'introduzione di Pif. https://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/paolo-borsellino-parla-ai-ragazzi/

LA BANDA DEI CINQUE. IL CUCCIOLO RUBATO di Enid Blyton ed. Mondadori Età consigliata: da 8 anni La banda dei cinque ha preso al volo l’ultimo treno ma non c’è tempo di riprendere fiato: Timmy, da vero segugio, ha fiutato due tipi sospetti. Che cosa nascondono sotto quel vecchio mantello? https://www.mondadoristore.it/cucciolo-rubato-banda-cinque-Enid-Blyton/eai978880472913/

FILASTROCCHE DAL MONDO di Marion Billet Età consigliata: da 0 anni Le prime filastrocche sonore per i più piccoli https://fabbrieditori.rizzolilibri.it/libri/i-miei-piccoli-libri-sonori-filastrocche-dal-mondo/

LA VILLA DELLE MERAVIGLIE di Cléa Dieudonné ed. Terre di mezzo Nella villa di zia Violetta annoiarsi è proprio impossibile: la giornata scorre tra balli in maschera, pranzi spettacolari, un tesoro nascosto, il salvataggio di una scienziata avvelenata… E pensare che la piccola Flora non voleva saperne di passare l’estate qui! Un libro pieno di sorprese, dettagli da scoprire, illustrazioni da esplorare. Un formato particolarissimo e prezioso, con due libri giustapposti che si sfogliano contemporaneamente: le pagine si aprono come porte. https://www.terre.it/prodotto/la-villa-delle-meraviglie/

LORENA KAY di Attilio Attiliani ed. Piemme Età consigliata: da 6 anni Lorena Kay è una ragazzina normale, o almeno così crede. Certo, i suoi genitori sono spariti nel nulla, dopo averla affidata, ancora in fasce, a una zia che non comprende i suoi sentimenti. Ma la sua vita in una piccola città di provincia non le riserva grandi sorprese. Fino a quando, nel giorno del suo undicesimo compleanno, trova (o forse sono loro a trovare lei?) un paio di scarpe molto speciali. Da quel momento la sua vita cambia per sempre. Scopre così di essere l'erede di una dinastia di fate e principesse, e che l'attendono la più glamour delle scuole di magia, la Scuola di Moda e Sartoria Magica, nuovi amici, incantesimi meravigliosi, segreti fatati e soprattutto una difficile missione da compiere. Proprio intorno a un paio di scarpe di cristallo, quelle perdute dalla vera Cenerentola, ruota infatti il mistero che potrà salvare il mondo delle fate dalle ambiziose e malefiche mire della perfida Maleficya. Una minaccia che oltrepassa i secoli, tocca la Firenze rinascimentale di Lorenzo il Magnifico, e potrà essere sventata solo da chi crede ancora nella magia eterna della bontà, dell'eleganza e della bellezza. Un romanzo che scorre impetuoso come un flusso di incantesimi, cattura come le migliori saghe fantasy e regala a tutti noi, lettrici e lettori, l'emozione di un sogno: sentirci per qualche ora, per un paio di giorni, o per tutta la vita, fate o principesse. Una storia di mistero, moda e magia, fra viaggi nel tempo, incantesimi, avventure ed elegantissime scarpe magiche! https://www.edizpiemme.it/libri/lorena-kay-e-le-scarpe-magiche

GESTI GENTILI PER DIFEDERE IL PIANETA di Giuditta Campello Ed. Emme - Città del sole Età consigliata: da 6 anni La Terra è la nostra casa e adesso ha bisogno di noi. Dobbiamo proteggerla! Non servono superpoteri, bastano un po’ di attenzione e di gentilezza. Basta ricordarsi di spegnere la luce, risparmiare l’acqua, fare la raccolta differenziata, coltivare una piantina… Piccoli gesti gentili per una Terra più bella, per un futuro sereno. https://www.edizioniel.com/prodotto/gesti-gentili-proteggere-pianeta Gesti gentili per proteggere il pianeta Gesti gentili per proteggere il pianeta