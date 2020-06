Giochi con me?

Viaggiamo questa settimana! Sulle ali dell'amore con un romanzo per adolescenti, e poi con i grandi campioni di calcio, che sono anche dei papà e con i giochi che si possono fare stando ad un metro di distanza. Ma viaggeremo anche in treno, con alcune proposte che lasceranno i più piccol senza parole!.

L’AMORE SCONOSCIUTO di Rebecca Stead Ed. Terre di Mezzo Età consigliata: 13 anni Un romanzo intenso e profondo sul passaggio all’adolescenza, sul mistero dell’amore, i confini dell’amicizia e il senso della vita. Bridge, Emily e Tab da piccole hanno stretto un patto: non litigare mai. Ma ora, a 12 anni, tutto sta cambiando. Aumentano gli impegni e affiorano i segreti, i non detti, le tensioni. A Emily piace un compagno di scuola e si caccia nei guai, Tab è sempre più coinvolta dal gruppo sui diritti umani, e Bridge si fa un sacco di domande: Posso essere solo amica di un ragazzo? Cos’è davvero l’amore? E come lo riconosco? Romanzo finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020, categoria dagli 11 anni. https://www.lafeltrinelli.it/libri/rebecca-stead/l-amore-sconosciuto/

IL DOTTOR DE SOTO di William Steig ed. Rizzoli (voce narrante dello sfoglialibro: Caterina, 5 anni) Età consigliata: da 5 anni Affiancato da sua moglie, il dottor De Soto, esperto dentista, cura il mal di denti di animali grandi e piccini: è tanto bravo che i fortunati pazienti non sentono alcun dolore. Essendo un topo, però, si rifiuta di curare animali golosi di roditori, che possano essere tentati di mangiarsi il dentista alla fine dell’intervento. Così, quando un giorno si presenta alla porta dello studio una volpe, che chiede aiuto per un brutto mal di denti, i coniugi De Sono non sanno cosa fare. La manderanno via? Oppure accoglieranno l’insolito paziente, sperando nella sua gratitudine? Per non correre rischi, gli astuti e generosi topolini studiano un piano perfetto…

IO E IL MIO VASINO di Jeanne Ashbé Ed. Lapis Età consigliata: da 0 anni Chi va sul vasino? Il coniglio? La mucca? L’elefante? Certo che no! Ci vanno i bambini, ma solo quando si sentono pronti. Il protagonista si siede sul suo vasino giallo, ma la pipì non esce: bisogna aspettare un po’ e magari aiutarsi con un bel pssssss! Oh... ecco finalmente la pipì! Farla nel vasino è una cosa nuova e buffa! Poi si butta tutto nel water e si lavano le mani insieme al papà. Lo spannolinamento si ottiene piano piano, per tentativi ed errori, grazie all'insostituibile incoraggiamento di mamma e papà. "Io e il mio vasino" parla proprio di questo: racconta ai più piccoli una grande conquista, senza caricarla di aspettative, in un quadro di normalità, nel rispetto dei propri tempi. https://www.ibs.it/io-mio-vasino-ediz-a-libro-jeanne-ashbe/e/9788878747531

PAPA’, VAN BASTEN E ALTRI SUPEREROI di Edoardo Maturo Ed. Piemme Età consigliata: 5 anni Edoardo ricorda ancora la prima volta che suo padre lo portò allo stadio, permettendogli di realizzare il suo sogno di bambino di vedere dal vivo i suoi supereroi preferiti: Maldini, Baresi, van Basten... E così, quando nasce il piccolo Leo, Edoardo non può fare a meno di preoccuparsi del suo futuro di tifoso: e se del calcio a suo figlio non importasse? O, peggio: se sbagliasse squadra?! In questi racconti, epici e teneri al tempo stesso, i supereroi del Milan tornano in azione, incantando chi ne ascolta le imprese con i loro superpoteri. Nella stessa collana anche: Papà, Zanetti e altri supereroi di Tommaso Santi Papà, Del Piero e altri supereroi di Pierdomenico Baccalario https://www.edizpiemme.it/libri/papa-van-basten-e-altri-supereroi

Milan-Bro.indd

GIOCHI DI GRUPPO (ANCHE) A 1 METRO DI DISTANZA di Federico Taddia, Pierdomenico Baccalario, Marco Cattaneo Ed. Mondadori Si può giocare, senza toccarsi, senza saltarsi addosso, senza potersi abbracciare? Come si fa a divertirsi con gli amici, con i compagni di classe o di squadra stando a un metro di distanza? Facile! Basta giocare con regole nuove! Pierdomenico Baccalario, Marco Cattaneo e Federico Taddia hanno giocato moltissimo per spiegarci come praticare i giochi più amati in tutta sicurezza: dal nascondino al calcio, dal rubabandiera al basket, dalla mosca cieca al volley, ecco le prime 15 idee per giocare al chiuso e all'aperto, in poche persone o in grandi gruppi, in luoghi piccoli o spazi grandi, evitando assembramenti e mantenendo la distanza sociale. https://www.ragazzimondadori.it/libri/giochi-di-gruppo-anche-a-1-metro-di-distanza-edizione-ridotta-marco-cattaneo/