Piccola storia di Alan Turing, il genio dal cuore d'oro

In "Storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono grandi sogni" (De Agostini) Giovanni Molaschi racconta dodici vite di talenti straordinari che hanno cambiato il mondo, soffermandosi sulle azioni che hanno reso queste personalità importanti per la lotta a favore di diversità e inclusione. Anticipiamo un estratto dedicato all'infanzia e alla formazione del grande matematico, corredato dalle illustrazioni di Roberta Maddalena Bireau

Questa è la storia di Alan, il bambino che ha inventato il futuro. Alan nasce a Londra nel 1912. Da piccolo, soffre molto la mancanza dei suoi genitori: sia suo padre sia sua madre lavorano in India, un Paese lontano e affascinante che allora si trova sotto il dominio dell’Inghilterra. Quando, di tanto in tanto, i suoi genitori tornano a casa, Alan si fa raccontare per ore tutte le cose strane che vedono laggiù: gli elefanti; le statue che raffigurano divinità curiose, con una marea di braccia; i vestiti colorati; gli aromi delle spezie che solleticano il naso. Finché un giorno, rientrati in Inghilterra per una breve vacanza, suo padre e sua madre gli fanno un regalo davvero straordinario: una fotografia in cui il bambino può vedere come è fatto quel Paese che si trova all’altro capo del mondo. Alan non crede ai suoi occhi: non aveva mai visto una fotografia prima, e quel piccolo pezzo di carta stampata gli sembra quasi un miracolo!

Certo, oggi le cose sono molto diverse. Fra fotocamere, telefonini, tablet e computer, siamo pieni di apparecchi che possono catturare la realtà per farcela vedere sullo schermo. Quando Alan è piccolo, non è così: le macchine fotografiche, appena nate, sono enormi rispetto a quelle attuali, e soprattutto costano tantissimo! Avere una fotografia in casa è un privilegio che solo i più ricchi potevano permettersi, e neanche troppo spesso. Ma la foto che Alan riceve dai genitori è preziosa per lui non tanto per il suo valore, ma perché, con quell’immagine in mano, ha l’impressione di essere più vicino a loro, anche quando ci sono diverse migliaia di chilometri a separarli.

«Se lavoriamo così lontano» gli spiega più volte la mamma «è perché così possiamo guadagnare più soldi, per permetterti di studiare nelle scuole migliori e garantirti un futuro di successi.»

Alan questo lo capisce bene. Ci sono molti bambini della sua età, anche nella sua stessa classe, che non sono fortunati come lui: hanno case più piccole, vestiti meno caldi, tavole molto più vuote. Eppure, spesso sarebbe pronto a fare cambio con loro: tutto, pur di sentire l’affetto e la presenza dei suoi genitori.