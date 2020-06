Giochi con me? Le proposte della settimana

Ci sono parole che costano molti soldi, altre che costano meno. Ma come si può vivere in un paese dove le parole si comprano? Questa è una delle tante storie che vi racconteremo oggi. Ma c’è anche un dottore molto speciale: un dottore che piace ai bambini; un classico rivisitato dalla sorella di Geronimo Stilton e la pandemia raccontata da un cane. Questo e molto altro nella nostra rubrica di questa settimana dove vi porteremo anche in dieci castelli meravigliosi.

LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE di Valeria Docampo Agnès de Lestrade Ed. Terre di mezzo Età consigliata:5-7 anni Una storia dolcissima e delicata. Un racconto che sembra di altri tempi, quando le parole erano più misurate, più composte, più gentili. Quando le parole avevano un valore diverso, ma innanzitutto avevano un valore. E così andiamo in un paese dove le persone parlano poco. In questo strano paese, per poter pronunciare le parole bisogna comprarle e inghiottirle. Le parole più importanti, però, costano molto e non tutti possono permettersele Il piccolo Philéas è innamorato della dolce Cybelle e vorrebbe dirle “Ti amo”, ma non ha abbastanza soldi nel salvadanaio. Al contrario Oscar, che è ricchissimo e spavaldo, ha deciso di far sapere alla bambina che un giorno la sposerà. Chi riuscirà a conquistare il cuore di Cybelle? https://www.terre.it/prodotto/la-grande-fabbrica-delle-parole/

UN MONDO A COLORI di Chiara Narcisi, foto Stefano Vigni Ed.Seipersei Età consigliata: da 3 anni “Un mondo a colori” rappresenta una proposta di vicinanza culturale dedicata alle famiglie, alle madri, ai bambini che sono a casa dal 4 marzo 2020. Un libro è lo strumento educativo e narrativo per eccellenza. Questo libro è un primo volume fotografico dedicato ai bambini. Introducendo così la fotografia nel linguaggio e nell'immaginario dei più piccoli, cercando di stimolarne la fantasia attraverso la visione della realtà. Le immagini come strumento di evasione sono affiancate da storie e novelle per stimolare una lettura creativa e educativa all'immagine. www.seipersei.it

IL DOTTOR DE SOTO di William Steig Ed. Rizzoli Età consigliata: da 4 anni Affiancato da sua moglie, il dottor De Soto, esperto dentista, cura il mal di denti di animali grandi e piccini: è tanto bravo che i fortunati pazienti non sentono alcun dolore. Essendo un topo, però, si rifiuta di curare animali golosi di roditori, che possano essere tentati di mangiarsi il dentista alla fine dell’intervento. Così, quando un giorno si presenta alla porta dello studio una volpe, che chiede aiuto per un brutto mal di denti, i coniugi De Soto non sanno cosa fare. La manderanno via? Oppure accoglieranno l’insolito paziente, sperando nella sua gratitudine? Per non correre rischi, gli astuti e generosi topolini studiano un piano perfetto... Un albo tra i più belli e divertenti di William Steig, Newbery Honor Book e vincitore del National Book Award nel 1983. https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/il-dottor-de-soto/

Sogno di una notte di mezza estate di Tea Stilton Ed. Piemme Età consigliata: da 8 anni Tea Stilton, la sorella di Geronimo, è l’inviata speciale dell’Eco del Roditore. In un luogo segreto, non lontano da Atene, c'è un bosco incantato in cui tutto può succedere. È qui che, al calar del sole, si fronteggiano il re Oberon e la regina Titania mentre Puck, folletto dispettoso, gioca con il destino di quattro innamorati. Un classico liberamente adattato da Tea Stilton. https://www.edizpiemme.it/libri/sogno-di-una-notte-di-mezza-estate

TORNERO' A CORRERE di Chiara Profeti e Fabio Pavanini Ed. Albe edizioni Età consigliata: da 8 anni La cagnolina Aria si accorge che qualcosa è cambiato nel suo mondo. Quando la sua amica umana Claire la porta fuori per il solito giretto, indossa mascherine e guanti mai visti prima. I negozi sono chiusi, le strade deserte. E anche il parco dove vanno sempre a giocare è sbarrato. Aria è felice lo stesso perché Claire resta a casa con lei tutto il tempo. Ma una mattina Claire inizia a non sentirsi bene e diventa sempre più debole e malata. Interviene il suo fidanzato e per fortuna… L’epidemia che ha cambiato le nostre vite raccontata dal punto di vista di una creatura che viene allontanata dalla persona amata e non può capire il perché. https://www.facebook.com/albe.edizioni/