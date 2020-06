Giochi con me? Le proposte della settimana

Questa è la settimana in cui finisce la scuola, ed è finalmente arrivato anche il momento in cui si può stare all'aria aperta. Noi vi faremo un sacco di proposte. Ma non è tutto, questa settimana vi proponiamo l’incontro con una delle autrici più interessanti della letteratura per ragazzi, Sharon M. Draper, che ci presenterà il suo nuovo romanzo. Ma ci saranno anche labirinti per conoscere il mondo e miti musicali riscritti proprio per bambini. Insomma, un’altra settimana da non perdere!

Incontro con l’autrice di: Divisa in due di Sharon M. Draper ed. Feltrinelli Età consigliata: da 12 anni Dalla separazione dei genitori, la vita di Izzy è divisa a metà fra casa di sua madre e casa di suo padre. Quello che più la fa sentire divisa non è però il fatto di doversi spostare di settimana in settimana e cambiare continuamente ritmi e stili di vita. Il vero motivo di confusione riguarda la sua identità: il padre infatti ha origini africane, mentre la madre è bianca, e ciò la fa sentire profondamente insicura su chi è e su come definirsi. L’unica certezza che ha è il suo amore per il pianoforte e la volontà di partecipare all’importante concorso a cui l’ha iscritta la sua insegnante.

Dato che i genitori lavorano, il fratellastro Darren si offre di accompagnarla in auto fino all’Università di Cincinnati. Durante il tragitto i due ragazzi vengono coinvolti in un episodio drammatico, ma sarà proprio grazie a questo che i tasti bianchi e i tasti neri della vita di Izzy finalmente si mescoleranno e riusciranno a creare un’inaspettata melodia di riconciliazione e di pace.

Il lato oscuro della luna di Fabio Geda e Marco Magnone Ed. Mondadori Età consigliata: dai 12 anni Berlino Ovest, è l’estate dei Mondiali del 1974. Dal tetto di casa di Sven si scorge, al di là del Muro, Berlino Est, lontana e indecifrabile come Chloe, la sfuggente e selvaggia ragazza che Sven conosce per caso, mentre è in giro con gli amici. Lui ha quindici anni e lei quattordici. Un attimo e non se la toglie più dalla testa. Ma Chloe è piena di misteri, proprio come Kurt, il venticinquenne amico di Sven, che per portare al di qua del Muro la ragazza di cui è innamorato è disposto a rischiare ogni cosa. Anche la vita… Dagli autori della saga Berlin, oltre 80mila copie vendute, un romanzo dalle tinte thriller che racconta l’inizio di un’indimenticabile storia d’amore ai tempi della Berlino del Muro.

Freddie Mercury– Queen del Rock di Monica Pusceddu Ed. EL Età consigliata: da 7 anni I grandi della musica raccontati ai bambini. Non si inizia mai troppo presto a conoscere gli artisti immortali della musica internazionale. Dalle spiagge di Zanzibar a un severissimo collegio in India, per arrivare a Londra e ai palcoscenici di tutto il mondo... vestito di mantello, scettro e corona. La storia da brividi di una delle più grandi rockstar, anzi del re indiscusso delle rockstar: Freddie Mercury, l'anima dei Queen. Un uomo che ha cercato la propria libertà attraverso la musica, e grazie alla musica vivrà per sempre.

Cara Bertilla, al centro della terra di Clémentine Mélois Ed. Babalibri Età consigliata: 5 anni Bertilla ha un nuovo sogno: per festeggiare il suo nono compleanno andrà in gita al centro della Terra! Certo non è facile: bisogna preparare con attenzione i bagagli (nessun dettaglio va trascurato) ed è necessario che qualcuno di affidabile la accompagni perché girano un sacco di storie sul conto del nostro caro pianeta. Per esempio, che al suo interno faccia un caldo terribile. Bertilla però è una ragazzina piena di risorse e di sicuro non si lascerà scoraggiare. Infatti ha già cominciato a scrivere a una famosa vulcanologa…

In fuga dal velociraptor di Geronimo Stilton Ed, Piemme Età consigliata: dai 7 anni Fare l'agente speciale è un'esperienza coi baffi, e lo è ancora di più se sei in missione segreta a Meteora, l'Isola dei Dinosauri! Questa volta mi aspetta un compito delicato: prendermi cura di un velociraptor ferito, uno dei predatori più temibili della preistoria. Tra artigli affilati e mandibole zannute, riuscirò a cavarmela senza diventare una polpetta di roditore? L'avventura sta per iniziare.

La bambina giurassica e l’amico misterioso di Vanna Vinci Ed. Mondadori ragazzi Età consigliata: 4 anni Vannina adora i dinosauri e, insieme al suo inseparabile pupazzo Dino, ama vivere avventure giurassiche. Un giorno Dino e Vannina trovano uno strano uovo, da cui esce un animaletto verde, bizzarro e affamato. Le vacanze insieme saranno piene di sorprese: se fosse un vero dinosauro?

Come in una fiaba collana Primissime letture di Barbara Franco Ed. Quind + Età consigliata: da 6 anni 9 livelli per avvicinare il bambino alla lettura in autonomia. Libro dopo libro, livello dopo livello sarà possibile conoscere le divertenti avventure di Pietro, del suo amico QUID e della loro grande e simpatica famiglia. Percorrendo i 9 livelli si incontrano parole, frasi e costruzioni sintattiche via via più avanzate. Storie ambientate in una classica cittadina della provincia italiana immersa nel verde e nella natura. Raccontano vicende semplici e quotidiane che facilmente ognuno di noi ha vissuto: ogni avventura, infatti, è liberamente ispirata a fatti realmente accaduti! I protagonisti principali sono Pietro, un bimbo di 5 anni e mezzo e la sua famiglia “allargata”… l’unica nota stra-ordinaria è la presenza di QUID, un elefantino rosso, capitato per caso in questa famiglia e diventato subito inseparabile amico di Pietro. È proprio dalla presenza “fuori luogo” di QUID che nascono le piccole e divertenti storie, in cui Pietro deve porre rimedio a tutti i pasticci che combina il suo insolito compagno di giochi.

Il giro del mondo in 48 labirinti di AA.VV. ed. Gribaudo Gioco interattivo Un libro interattivo per imparare giocando: insieme a George e al cagnolino Milly, i bambini dovranno risolvere 48 labirinti, cercando quelli collegati tra loro, in un ideale giro del mondo attraverso le città più spettacolari e le meraviglie naturali del nostro pianeta. I dati più importanti e le principali attrazioni turistiche riportati nella pagina a sinistra di ogni città/labirinto permetteranno ai piccoli lettori di imparare tante cose sui Paesi attraversati e di sviluppare il loro spirito di osservazione scoprendo sempre nuovi particolari.

GIOCABOSCO Il bosco delle fate Gita per famiglia con bambini da 0 a 8 anni Giocabosco è un magico Bosco di Querce, abitato da una numerosa famiglia di Gnomi e Fate. Gli Gnomi si sono trasferiti in questo luogo tanto tempo fa, dopo essere scappati da boschi e foreste, minacciati dall’inquinamento e dal disboscamento. Gli Gnomi custodiscono i segreti della salvaguardia della natura. Insieme alle Fate, aspettano i bambini per trasmettergli le loro conoscenze e infine nominarli Guardiani dei Boschi. Uno scrigno speciale per ogni famiglia che contiene una caccia al tesoro, l’argilla da modellare e tante altre sorprese per i bambini. Ogni famiglia avrà a disposizione sia le aree gioco del bosco, che uno spazio dedicato nel quale i bambini potranno giocare liberamente. Il bosco incantato delle fiabe ricreato apposta per i bambini, riapre dopo il lockdown con una nuova formula che coinvolge anche i genitori. Dal 7 giugno, Fata Madrina consegnerà la mappa e lo scrigno delle esperienze ai bambini. Giocabosco è un’area attrezzata per giochi per bambini con attività ludiche e didattiche a contatto della natura che si trova a Gavardo (Bs). Al parco si accede solo con prenotazione.