Decima settimana della rubrica Giochi con me?. Anche questa settimana faremo un bellissimo viaggio con animali superveloci, bambini che salvano la natura e per gli amanti del calcio: le partite memorabili raccontate proprio per voi!

Le allegre vicende di Giamprugnetta

di Silvia Piccolo ed. Einaudi Ragazzi Età consigliata: da 5 anni Giamprugnetta è una bambina di otto anni, vive in una grande città con la mamma e il papà, va a scuola, trascorre le vacanze al mare o in montagna e ama gli animali, ma la sua vita non è per niente noiosa: è troppo impegnata a destreggiarsi con amici e compagni di scuola, pulcini adottati, ricci imbranati e tassi ladruncoli, senza contare le sospirate vacanze al mare, i giuramenti di eterna amicizia e gli emozionanti spettacoli scolastici. Giamprugnetta è proprio irresistibile: con il sorriso e l’allegria affronta la quotidianità, trasformandola, grazie al suo sguardo di bambina entusiasta, in una coinvolgente e meravigliosa storia tutta da raccontare. https://www.edizioniel.com/prodotto/le-allegre-vicende-giamprugnetta-9788866565949/

Il colibrì che salvò l’Amazzonia di Gwendoline Raisson Illustrazioni di Vincent Pianina Ed. Babalibri Età consigliata: da 6 anni Un giorno, dall’Amazzonia si leva un denso fumo nero. «Che cosa sarà mai?» si chiede il pappagallo. «Sarà una nuvola» risponde la scimmia. «Non mi avrete disturbato per così poco?» si lamenta l’armadillo. Il serpente spalanca gli occhi ma non vede nulla e il bradipo si limita a sbadigliare. In pratica, tutti gli animali della foresta minimizzano o ironizzano o hanno di meglio da fare. Solo il colibrì, l’uccello più piccolo del mondo, ha il coraggio di andare a vedere. È un incendio! Che cosa si può fare? Forse è già troppo tardi e tutto è perduto? Il colibrì però ha un’idea… http://www.babalibri.it/il-colibr%C3%AC-che-salv%C3%B2-lamazzonia

Sfidare il cielo, le 24 partite che hanno fatto la storia di Marco Cattaneo Ed. Rizzoli Età consigliata: da 11 anni La storia del calcio e dell’Europa dal 1870 a oggi, attraverso ventiquattro partite indimenticabili raccontate da un noto giornalista sportivo. “Fanno così, il calcio e la storia: si intrecciano, si accavallano, si cambiano a vicenda. E se da un lato ci sono tante partite passate alla storia, dall’altro tanti capitoli della storia sono stati scritti con l’inchiostro del pallone, in un campo lungo un centinaio di metri, da ventidue giocatori. Che anche tra guerre e macerie, rivoluzioni e battaglie, periodi bui e grandi cambiamenti, non hanno mai smesso di sfidare il cielo.” Come spiega ai suoi studenti il professor Osvaldo, nel primo di questi racconti, “la storia del calcio è importante: conoscerla significa conoscere molto altro, del mondo e della vita”. E soprattutto del luogo in cui questo sport e tutti noi siamo nati: l’Europa. Un continente e molto di più, il cuore della nostra cultura, di ciò che siamo. E di vicende, di personaggi, di emozioni da raccontare, in più di un secolo di Storia del calcio e dell’Europa, ce ne sono tanti. Da Edoardo Bosio che nel 1877 fondò la prima squadra italiana, a Torino, a Frederick Pentland, l’inglese che alla fine degli anni Venti rivoluzionò il modo di giocare dell’epoca, dai giocatori ucraini dell’FC Start che, durante l’occupazione nazista, osarono sfidare gli uomini di Hitler pagando con la vita, al primo mondiale organizzato in Africa, nel 2010, grazie alle battaglie antirazziali di Nelson Mandela. Donne, uomini e ragazzi di ogni angolo d’Europa, accomunati da un’unica grande passione, quella per lo sport del calcio. https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/sfidare-il-cielo/

Muoviamoci Insieme Età consigliata: da 4-6 anni Un set di flashcards con ottanta attività motorie e tanti giochi divertenti da fare in casa o all'aperto. Puoi portare le carte con te e trovare sempre un gioco originale per acquisire scioltezza nei movimenti e per stare bene con gli altri! https://www.headu.com/it/scheda/IT23325/