Oroscopo del giorno, le previsioni di 24 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 24 maggio.

Giornata di domenica molto positiva in cui troviamo un parterre di pianeti a giocare ruoli fondamentali. Tutti con lo scopo di aggiustare o migliorare molti settori della vostra vita. In amore, sia che stiate vivendo un flirt effimero sia che abbiate una relazione destinata a durare nel tempo, vi piace in questo momento non pensarci e inebriarvi completamente nel vortice della passione. Saturno vi appaga sotto il profilo economico e vi fa lanciare verso progetti di maggiore ambizione.

Mercurio vi guida nelle scelte da compiere, specie se di tipo familiare o organizzativo. Ottimi i rapporti con i vostri fratelli/sorelle o figli, se ce ne sono. La vostra forma fisica è più o meno discreta. Un lieve calo dell’energia passionale potrebbe essere rappresentato quest’oggi dal transito di Saturno nel segno tecnicamente ostile dell’Aquario. È sempre l’agile Mercurio a tenere le fila della buona sorte di questa giornata.

Questa giornata di domenica vi vede galoppare lesti, avendo ben strette in mano le redini della vostra vita. Sono Luna, Venere e Mercurio i vostri angeli custodi, pianeti che vi forniscono notevole fermezza di polso nel gestire sia i rapporti di coppia che quelli patrimoniali e familiari. Prendete in mano la situazione in una difficoltà pratica che interessa la persona che avete accanto. Mercurio vostro nume tutelare, proprio nei Gemelli, vi aiuta nella preparazione di esami o interrogazioni per la fine dell'anno scolastico.

La Luna vi dona un’esplosione di solarità che si scontra con il desiderio di solitudine e di quiete che pure albergano nel vostro animo. Non trascurate i vostri affetti, per voi “spina dorsale” del vostro camminare nel mondo. La Luna vi annuncia che avete bisogno di esclusività con la persona amata. Il vostro pensiero dominante è quello di assestarvi su solide basi economiche, anche se oggi non si va in ufficio.

Saturno si trova nel segno vostro dialettico e complementare dell’Aquario e provoca vari effetti. Un momentaneo calo dell’energia e del protagonismo non vi fa poi tanto male. Vi dedicate profondamente a chi vi corrisponde sentimenti autentici, lasciando da parte amori fugaci e dalla vaga consistenza. Audaci e intraprendenti, anche se di domenica, vi attrezzate mentalmente a muovere le leve giuste per rendere effettive e realizzabili le vostre mete professionali.

Aria di domenica molto vivace in cui si uniscono corpi celesti positivi sul vostro cielo insieme ad altri lievemente dissonanti. Nettuno può darvi qualche piccola scontentezza oggi in campo sentimentale, forse perché non riuscite a sintonizzarvi perfettamente col vostro partner, malgrado la buona volontà di entrambi. Preparati, disciplinati e organizzati, vi predisponete alle interrogazioni di fine anno scolastico con tutta la vostra energia mentale.

Mercurio, Venere e il Sole nel segno amico dei Gemelli vi donano intelligenza, amabilità, vitalità e simpatia. È ancora la Luna a stimolarvi nel proporvi in nuovi ambienti, se siete non in coppia e in cerca della vostra metà del cielo. Siete in fase di preparazione di esami e concorsi? Se dovete studiare materie letterarie o avete di fronte le lingue straniere, un Giove Capricorno vi rende più svagati del solito e non vi concede la concentrazione che ci vuole.

Dal segno amico del Capricorno il munifico Giove vi gratifica Godete dei buoni effetti di espansività, di calore umano, di lungimiranza che la posizione del pianeta vi dona, specie se appartenete alla terza decade. L’intesa con la vostra dolce metà si rivela oggi abbastanza serena. Solo i nati nella prima decade dovranno stare attenti. Sfruttate il momento di pausa dato dal giorno festivo e ascoltate ancora una volta il vostro intuito di fronte a un vero e proprio bivio lavorativo, su cui vi conviene per il momento attendere e tergiversare.

Al vostro fianco avrete ancora per questa giornata di festa l’alleanza planetaria di Saturno nel segno dell’Aquario, specie se siete nati dal 23 al 26 di novembre. Vi stimolerà a organizzare le vostre attività con saggio buon senso. L’amore, per voi, è un bersaglio mobile, da centrare al volo con le vostre audaci mosse da aquila. Ma perché non diventi il classico “cotto e mangiato” state attenti a non lasciarvi scappare le buone occasioni. Svolgete una libera professione? Se anche quest’oggi che è domenica lavorate, grazie all’efficienza e alla competenza di recente dimostrate, potete arrivare ad occupare posizioni di primo piano, o, addirittura, di comando.

Il clima di questa domenica di primavera vi è congeniale perché sviluppa al meglio alcuni lati della vostra personalità, come il senso di accoglienza, l’affettività, la capacità di gestire denaro e risorse che avete a disposizione. La generosità, di cui date spesso prova, la manifestate in amore, settore in cui sarete sensibili, comprensivi, profondi. Urano, Giove, Marte, Nettuno e Plutone sono in splendido aspetto con il vostro segno. Avrete oggi la mano felice nella gestione dei vostri soldi, fiutando affari che potranno costituire buone opportunità di rendita.

Quadro astrologico di questa domenica segnato da un prospetto dei transiti piuttosto soddisfacente. È sempre il potente Saturno in congiunzione nel vostro segno, se appartenete alla prima decade a far spirare l’aria della fortuna, che soffia, favorevole sul vostro cielo. Presto, vi troverete di fronte a una realtà mutata, in cui vi potrete sentire liberi di esprimere voi stessi in perfetta autonomia di spirito. Saturno in ottimo aspetto vi dota di appassionato gusto per la conquista erotica. Il vostro piglio particolarmente combattivo si annuncia nello studio grazie all’azione di Plutone nel vicino Capricorno.

Scena domenicale che vi apre a momenti di gioia ma anche a frizzanti provocazioni. Urano in orbita positiva dal Toro, quest’oggi innalza la voglia di provarvi in amore, di rischiare, di saggiare tutto il vostro desiderio di avventura, specie se siete nati in febbraio. Studiate le lingue straniere? Nettuno favorevolissimo vi avvicina a queste materie con grande facilità.