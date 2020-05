Oroscopo di oggi 23 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 23 maggio.

Giove annuncia un sabato che non vi farà annoiare, interrompendo un po’ di monotonia che da qualche tempo sentivate. Una nuova atmosfera in famiglia, più dinamica, con discussioni allegre vi vivacizza. Dopo molti flirt che vi hanno divertito infatti, il vostro amore per la libertà sta per essere insidiato da un folgorante incontro. Il Sole, dagli amici Gemelli, non si dimentica di voi! Arriva una somma di denaro che aspettavate da tempo e vi aiuta a completare un lavoro in casa.

Una giornata molto intrigante sotto i tutti i punti di vista vi si apre. La vostra intuitività, l’estro fantasioso, la percezione un po’ sensoriale che avete delle persone e delle situazioni quest’oggi, si affinano, dandovi una grossa mano nel comprendere meglio e affrontare la realtà. Una Luna allegra in Gemelli vi prepara una serata particolarmente serena da dividere con la persona che avete scelto di avere accanto. Mercurio vi rende oggi particolarmente attenti alle esigenze dell’ambiente di lavoro specie.

Il team Sole - Luna – Venere – Mercurio nel vostro segno vi promette un’armonia che pervade positivamente l’aria attorno a voi. La vostra attitudine a guardare oltre, in prospettiva, viene esaltata al massimo, spingendovi a fare passi importanti nei rapporti affettivi di lunga durata, quelli che aspettano da tempo una legalizzazione. Le vostre tasche non sono certo vuote, il cielo fa piovere buoni influssi sul vostro segno e dovrebbe averle riempite di un po’ più di liquidità!

I vostri passi di questa domenica si adattano alla “musica che gira intorno”, seguendo l’andamento di mutamenti che si susseguono incessanti. Riuscite oggi nel miracolo di combinare la logica ai sentimenti, componenti per voi entrambe essenziali per vivere l’amore. Provate un trasporto emotivo e consapevole, riuscendo ad associare la mente al cuore. Siete liberi professionisti, creativi, o lavorate nel mondo dell’arte e della moda? Fate programmi a lunga gittata.

Scena di questo sabato di primavera in cui vi godete i favori celesti aumentando l’amabilità, la socievolezza, la buona disposizione d’animo in famiglia. Soffia un vivace vento di rinnovamento che vi porta a mutare tutto nella vostra vita sentimentale, se è il caso eliminando l’inutile e il superfluo. Al lavoro sapete inserire un tocco di estro riuscendo così a dare uno smalto nuovo alla vostra attività. Favorite le alleanze convenienti.

Se siete nati in agosto, Urano dal segno del Toro vi favorisce: il pianeta vi aiuta a chiarire meglio e apprezzare, in questo sabato, alcune situazioni emotive e i legami che coltivate nella vostra esistenza. Giove vi spalleggia, promettendovi di raggiungere i vostri traguardi sentimentali con grande facilità e vi sostiene anche da un punto di vista finanziario. Vi dedicate oggi alla cura dei vostri beni, siano essi strettamente monetari o relativi al denaro solido (investimenti e case).

Plutone nel segno del Capricorno, tecnicamente a voi ostile, può mostrarvi una sensibilità quasi medianica che vi accompagna in questa giornata. Mostrate un saldo equilibrio in occasione di una controversia che siete chiamati a risolvere in ambito familiare. L’appagamento delle emozioni è il centro su cui ruota tutta la vostra vita. Mutamenti che ora vi lasciano un po’ frastornati possono in realtà convenirvi per operare strepitosi passi in avanti nella vostra carriera.

Giornata di maggio molto positiva per voi Scorpioni: Marte e Nettuno occupano il segno amico dei Pesci. Possiamo pensare a un bel sabato in cui sarete dotati del vostro umore migliore. Ricercate la sintonia con la vostra metà del cielo ma non sempre la trovate. Nettuno vi invita a guardare avanti e a non preoccuparvi più di tanto. Un ottimo Giove vi spalleggia.

Nettuno vi obbliga a fare i conti con le pause, le zone di silenzio o le necessarie conclusioni che un naturale scorrere del tempo impone, specie se appartenete alla terza decade del segno. Il cielo vi bacia con tutta la sua forza e il calore della primavera: influssi potenti vi danno la sicurezza per sapervi muovere in campo sentimentale mettendo da parte la vostra proverbiale goffaggine. Urano nel segno del Toro stimola la parte creativa e delle buone azioni casalinghe, che è sempre in movimento in voi. Non starete fermi!

Il vostro personale fascino questo sabato è baciato dal favore degli astri. Sempre Plutone nel vostro segno è il benefico regista di un momento di grazia astrologica, travolgente da un punto di vista erotico. Si aprono nuovi percorsi nella vostra carriera: la vostra evoluzione professionale darà maggior risalto a quel che produrrete.

Configurazione del weekend abbastanza buona. Saturno nel vostro segno vi offre una bella sveltezza mentale, soltanto Urano vi fa mancare un po' di energia. Emozione, impulso e quel pizzico di romance, sono tutti gli ingredienti che il transito “acquatico” di Nettuno in Pesci vi dona! E una passione che appariva fugace, ma che non si è mai interrotta, tenderà a mostrare segni di stabilità. Pur se sabato, giocate una partita sulla scacchiera professionale che vi impegna anima e corpo, risvegliando il vostro amore per il rischio.

Cielo sereno con un bel Giove, vostro patron ideale, in posizione estremamente benevola. Centro pulsante della vostra vita è senz’altro il nido familiare. Sta per arrivare il “vento caldo dell’estate”, la stagione in cui si riaccendono in voi nuove curiosità e desideri. Il passo per lasciarsi andare è brevissimo. Urano in Toro, in buon aspetto con Marte nel vostro segno, creano un clima di fiducia nel posto dove lavorate.