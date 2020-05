Oroscopo del giorno, le previsioni di 22 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 22 maggio.

Profilo astrale abbastanza positivo malgrado la negatività di Giove. Se siete single si affacciano ambizioni sentimentali grandiose, tipiche del vostro segno. Dopo aver affermato il vostro spirito ardito anche con conquiste fugaci, ritrovate il tepore e la genuinità dei vostri affetti autentici. Fuochi d’artificio nel settore lavorativo, preannunciano una clamorosa realizzazione, sia che siate in un’attività autonoma sia che svolgiate un lavoro dipendente.

Moto dei pianeti di questo nuovo giorno di primavera mediamente positivo nonostante un Saturno dispettoso che proverà a dare qualche contrattempo nella vostra attività concreta. Non è poco dire che oggi siete irresistibili. Mescolate dunque il vostro sex-appeal, all’abile capacità di intrattenere. È Marte quest’oggi a incalzarvi nel tirar fuori la vostra segreta baldanza al lavoro e a non farvi passare neanche una mosca sotto il naso.

Prospetto dei transiti di questa giornata che alterna posizioni molto belle e promettenti ad altre che vi fanno procedere in salita. Sperimenterete un contatto franco, aperto e senza paura di penetrare nel profondo. Date sfogo questo nuovo giorno a un pizzico di fantasia: non guasterà di certo nel conferire un contenuto diverso a un vostro progetto di lavoro.

Pianeti benefici nel segno vostro amico del Toro vi ricongiungono agli affetti più genuini. Giove, dissonante nel segno razionale del Capricorno, chiede al vostro cuore partecipazione emotiva ad una gioia, che il vostro partner vuole condividere con voi. Mostrate il vostro lato battagliero oggi al lavoro tirando fuori un’energia con cui si potrebbe estrarre la mitica spada nella roccia!

Vi preparate a scoccare le frecce di cui è provvisto il vostro arco avendo come aiuto arciere il vostro astro nume tutelare, il Sole. Se siete nati in luglio fate attenzione a non mettervi in posizioni troppo estreme per quanto concerne le opinioni politiche, sociali o religiose. C’è aria di rotazione di partner nella vostra vita sentimentale, specie se siete nati nella prima decade del vostro segno. Vi prefigurate obiettivi di lungo respiro che richiedono tenacia e attenta pianificazione: l’alloro della vittoria vi può incoronare quest’oggi, lasciandovi, però un po’ stanchi.

Cielo di primavera per voi produttivo, pieno di doni che si dispiegano in ogni campo da quello familiare a quello amichevole, da quello professionale a quello strettamente intimo e privato. Amanti appassionati vi vogliono oggi le forze planetarie più legate alla vita emotiva ed erotica e vi aprono a un momento di notevole e piacevole sintonia con il vostro partner. Ammettete che nella cerchia di collaboratori e colleghi in ufficio vi è una base di collaborazione validissima tra le persone che stimate.

Previsione dei transiti con alti e bassi, con soddisfazioni emotive che si sommano a blocchi di tipo pratico e attivo. Il vostro stato fisico è però molto tonico. Venere irradia oggi i suoi favori su di voi entrando in Bilancia nel mattino. Se siete single e volete rompere questa condizione, guardatevi attorno con attenzione. Avete abbracciato la libera professione o lavorate nel mondo dell’imprenditoria? Se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 18 ottobre un Giove rigoroso vi ostacola. Se invece siete in un lavoro dipendente, è possibile non vi sentiate completamente a vostro agio o avvertiate che i risultati della vostra attività siano un po’ sottostimati.

Progetto dei transiti in maggioranza benefico sul vostro cielo. La forma fisica è mediamente buona, una piccola raccomandazione va solo a quei residui malanni di stagione. Se siete in attesa delle mosse di qualcuno che ha colpito il vostro cuore di recente, non dimenticate che “in amor vince chi fugge”! Chi è invece in un tranquillo ménage di coppia, potrebbe avvertire elementi di lieve noia. Il sereno scorrere della routine lavorativa non vi dispiace

Movimenti planetari vivaci e sicuramente molto promettenti per voi oggi, con forze di raziocinio e di pianificazione di primordine che vi faciliteranno la strada. Non siete forse un po’ più seri del solito questo nuovo giorno? Oggi può venirvi rimproverata l’assenza di romanticismo, ma dimostrate poi, con i fatti, che il vostro affetto è invincibile. Il vostro benefattore celeste si chiama Saturno in Aquario, costruttore della vostra riuscita in campo professionale: sarà lui il coach d’eccezione per la partita che vi apprestate a giocare e che vi vedrà vincitori, specie se avete abbracciato un’attività autonoma e se appartenete alla prima decade.

Meno diffidenti del solito, in famiglia date ascolto al consiglio di un parente che vi vuole bene. C’è aria di organizzazione di prossime feste e ricorrenze tra parenti: il vostro contributo si rivela prezioso per decidere il dove e il come. Respirate un’aria di diffuso benessere che, a maggior ragione se siete ancora single, vi invita a proporvi con chi vi piace e ad osare. Non arretrate certo di fronte al proporsi di scenari alla “mille e una notte”, ma qualche lieve esitazione può farvi tentennare. Conciliare opposte tendenze tra collaboratori di lavoro non è facile? L’escamotage lo offre un geniale Nettuno, che, dal segno vostro alleato dei Pesci, esalta in voi una fine arguzia nell’intavolare trattative.

Iniziate questa bella giornata di primavera in perfetta forma fisica e con un umore abbastanza vivace. L’ambiente familiare che avete amorevolmente attorno richiede oggi il vostro aiuto? Con il vostro calore umano riuscite a darlo e a ridiventare il centro degli affetti. Urano, pianeta del presente, è ostile al vostro segno e può non farvi vivere sempre all’unisono l’emozione dei sentimenti. Avvertite l’impulso forte di dare una svolta alla vostra attività concreta: Urano in netta posizione di sfida vorrebbe farvi mutare tutto e ribaltare i vostri spazi e ambiti in campo lavorativo.

Moto dei transiti planetari abbastanza positivo. Intelligenza, concretezza, lungimiranza non vi mancheranno specie se siete nati in marzo e li adopererete in ogni ambito d’azione. Se siete single la Luna può crearvi in questa giornata un’occasione fortunata in un contesto amichevole e familiare imprevisto che vi sorprenderà. Le vette (dove peraltro il vostro tipico senso edonistico vi fa intuire che si sta scomodi), vi piacciono poco, ma la strada per il successo ha i suoi costi da pagare, le sue battaglie da superare, e voi lo comprendete benissimo.