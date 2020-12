Vigilantes: oggi è sciopero per rinnovo contratto

Risposte immediate e interventi risolutivi, urgenti, dopo 5 lunghi anni di attesa. Questo chiedono i lavoratori e le lavoratrici della vigilanza privata e gli addetti alla sicurezza italiani che oggi, 24 dicembre, saranno in sciopero per il contratto collettivo nazionale. La proclamazione da parte dei sindacati di categoria, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, è stata inevitabile, spiegano le organizzazioni sindacali, dopo l'ultimo infruttuoso incontro con le associazioni datoriali. I lavoratori si fermeranno per tutta la giornata di oggi: chi sarà stato assegnato ad orari notturni sciopererà nei turni che avranno inizio nella giornata di oggi.



"Durante questi mesi di emergenza sanitaria -commentano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs- decine di migliaia di addetti alla vigilanza privata e alla sicurezza hanno lavorato incessantemente garantendo il servizio e supportando enti pubblici e privati nella gestione delle procedure di sicurezza. Per loro è stato uno sforzo enorme, perché hanno eseguito i loro compiti in condizioni spesso di estrema precarietà e senza nessun riconoscimento". "Con la mobilitazione -aggiungono i sindacati- intendiamo portare sotto i riflettori una situazione critica che abbiamo fatto presente anche al premier Giuseppe Conte e alle ministre Nunzia Catalfo e Luciana Lamorgese attraverso una lettera scritta con un invito a discutere rapidamente per risolvere altrettanto celermente la situazione".



“Tutti i tentativi fatti dalle organizzazioni sindacali per arrivare ad un accordo -concludono, infatti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs- si sono scontrati con la netta ritrosia delle associazioni datoriali che sono arrivate perfino a strumentalizzare la pandemia, usando il virus come pretesto per l'ennesimo rinvio. Ora basta: i lavoratori sono stanchi di attendere e vogliono un intervento immediato, nel segno del rispetto e del riconoscimento del loro ruolo di grande impegno e responsabilità”.