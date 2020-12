Tpl: sindacati verso mobilitazione per rinnovo contratto

“Visto l’esito dell’incontro che si è concluso con un verbale di mancato accordo, non vi è altra strada percorribile se non quella di proseguire verso la mobilitazione nazionale, attraverso l’avvio formale della seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione”. E’ quanto riferiscono unitariamente Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sul confronto con le associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav per il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Secondo quanto riferiscono le organizzazioni sindacali: “Ancora una volta dal confronto è risultata evidente la necessità di riformare in tempi rapidissimi il sistema del trasporto pubblico locale perché così com’è ha generato una proliferazione di mini-imprese che, con poche eccezioni, non riescono a fare sistema e investimenti. Bisogna quindi allargare i lotti e favorire imprese con dimensioni più elevate, anche per affrontare le future sfide legate alla sostenibilità ambientale e non si può in alcun modo prescindere dal rinnovo del ccnl e dall’adeguamento salariale e normativo. Autoferrotranvieri ed internavigatori hanno diritto a vedersi riconosciuto il valore prezioso della propria attività attraverso il rafforzamento delle tutele, la migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro e il giusto riconoscimento delle retribuzioni, assolutamente inadeguate alle professionalità, alle responsabilità e ai rischi, oggi anche sanitari, che comporta il loro lavoro. Per questo è necessario innanzitutto dare un segnale forte riconoscendo subito ai lavoratori il pregresso salariale relativo ai 3 anni di mancato rinnovo contrattuale”. "Il rilancio del tpl verso una prospettiva di sviluppo e non di declino - affermano infine Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna- può passare, oltre che attraverso regole e risorse adeguate, anche tramite una valorizzazione del lavoro e del ruolo fondamentale e preminente che esso svolge in un processo produttivo di qualità”.