Uilca: Fulvio Furlan eletto nuovo segretario generale

Fulvio Furlan, già segretario generale aggiunto della Uilca, è stato eletto nuovo segretario generale del sindacato nel corso della prima giornata del Consiglio Nazionale, succedendo a Massimo Masi che ha guidato il sindacato Uil dei settori credito, esattorie, assicurazioni e autorità per dodici anni. "E’ con grande consapevolezza dell’importanza del compito e delle sue molteplici implicazioni che assumo il ruolo di segretario generale della Uilca. Lo faccio con il senso di responsabilità che la storia della Uil, della Uilca e l’esempio di Massimo richiedono", ha detto Furlan al termine dell'elezione. Nel suo discorso, Furlan ha spiegato di prendere le redini del sindacato bancario della Uil "con la massima umiltà, consapevole delle tante sfide che investono il mondo del lavoro, i settori in cui opera la Uilca e in generale il Paese ora e nel futuro; dei tanti aspetti nuovi con cui mi dovrò confrontare, nel rapporto con le controparti, con gli altri amici segretari generali, con la Confederazione, con tutti i soggetti che saranno nuovi interlocutori". Furlan svolge attività sindacale da 20 anni ed è in segreteria nazionale Uilca dal 2014, dopo avere ricoperto ruoli nel Coordinamento della Uilca Intesa Sanpaolo ed essere stato responsabile del Dipartimento Comunicazione nazionale dell’Organizzazione. Massimo Masi, per sua scelta, non ricoprirà nessun incarico nella Uilca e nella Uil, ma assumerà ora il ruolo di presidente della Fondazione Elio Porino, ente del terzo settore che persegue attività di studi economici sui mondi del credito e delle assicurazioni volta a promuovere il valore del lavoro e l’educazione finanziaria.