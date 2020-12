Sittel: Catalfo vede vertici azienda, continuerà a seguire la vicenda

Incontro, in videoconferenza, tra il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e i vertici della Sittel per analizzare le ragioni che finora non hanno consentito alla società di rispettare con regolarità gli impegni con i lavoratori. Catalfo, secondo quanto si legge in una nota, ha ricevuto rassicurazioni circa il fatto che "l’azienda sta compiendo ogni sforzo per superare l’attuale momento di difficoltà https://tg24.sky.it/speciali/coronavirus.html, anche attraverso il costante dialogo con le organizzazioni sindacali con le quali il management dell’azienda stessa ha in programma un nuovo incontro".



Il ministro Catalfo, che continuerà a seguire la vicenda, si è riservata di convocare nuovamente le parti per ricevere i necessari aggiornamenti.