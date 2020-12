Heineken Italia, raggiunta intesa gestione piano sociale

Dopo un confronto tra direzione aziendale Heineken e le Segreteria Nazionali di Fai-Flai-Uila insieme al coordinamento nazionale delle rsu, si è raggiunta l’intesa per la gestione condivisa di un piano sociale a fronte della dichiarata volontà del gruppo di avviare un ampio piano di riorganizzazione. Un incontro difficile come il momento di crisi per effetto della pandemia che ha avuto un impatto significativo anche sui livelli occupazionale Heineken.



"Con l’intesa raggiunta si definisce un percorso complesso ma condiviso per la gestione di un piano capace di ridurre concretamente l’impatto sociale. L’accordo conferma la via del dialogo sociale, da sempre alla base delle relazioni industriali promosse nel Gruppo Heineken", spiega una nota unitaria dei sindacati.





Nel merito l’intesa prevede una diversa modulazione nel tempo di incentivi, legati anche all’età anagrafica e ai carichi familiari, ai pensionandi, assieme ad un percorso di outplacement, e l’accesso agli ammortizzatori sociali, grazie all’accordo sindacale raggiunto. Inoltre, già dai prossimi giorni in tutti i siti nazionali del gruppo, verranno avviati confronti sindacali sugli aspetti tecnico-organizzativi delle diverse realtà, per verificare quanto l’azienda sta proponendo, favorendo soluzioni occupazionali , a cominciare dal part time, nell’ambito del generale piano di riorganizzazione avviato dall’azienda, ma che contempli attenzione all’utilizzo delle diverse tipologie contrattuali e alla manodopera stagionale molto presente nella dinamica industriale dei birrifici.