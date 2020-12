Lavoro: confronto su terziario tra Confesercenti e sindacati categoria

Discutere le difficoltà nate nel settore Terziario, a causa dell’emergenza Covid 19, e riprendere le riflessioni relative al rinnovo del ccnl terziario, distribuzione e servizi scaduto il 31 dicembre del 2019. E’ stato questo lo scopo dell’incontro tra l’associazione imprenditoriale Confesercenti e i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs . Durante l’incontro, le parti hanno sottolineato il ruolo centrale delle relazioni sindacali, soprattutto nell’emergenza Covid , che ha portato, in questi mesi, alla sottoscrizione di importanti Accordi volti alla salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e a definire intese sull’intervento del welfare contrattuale, attraverso la rete della bilateralità settoriale. Le Parti confermano la centralità del Ccnl e la volontà reciproca di avviare un percorso negoziale che dovrà necessariamente tener conto dell’andamento della pandemia, dei riflessi economici sul settore e delle nuove modalità di organizzazione del lavoro e di aggiornamento delle figure professionali del terziario, emerse in seguito all’emergenza pandemica. Sarà programmato un nuovo incontro per avviare le trattative, partendo da documenti di analisi delle necessità e difficoltà dei lavoratori e delle imprese del settore.