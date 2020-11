Al via rinnovo contratto artigiani metalmeccanici

Nuovi round in calendario per il 2 e per il 9 dicembre e un incontro tecnico per il prossimo 24 novembre

Al via la trattativa per il rinnovo del contratto degli artigiani metalmeccanici tra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Fim, Fiom e Uilm. “Abbiamo presentato nel dettaglio tutti i punti della piattaforma unitaria a partire dalle richieste salariali: un incremento dell'8% sui minimi, trasferte e reperibilità; l'istituzione di un elemento perequativo di 250 euro annui per i lavoratori che non beneficiano della contrattazione di secondo livello; la previsione di piani di welfare annui del valore di 250 euro", spiegano i sindacati che a questo hanno sommato anche la richiesta di introdurre nel contratto 16 ore di formazione per tutti i lavoratori e di incrementare le attuali 25 ore destinate alla formazione continua, oltre che aggiornare allo schema delle qualifiche europee il capitolo del ccnl sul diritto allo studio.



Le imprese dal canto loro, prosegue la nota di Fim Fiom e Uilm, "hanno evidenziato le gravi difficoltà produttive e incertezze sul proprio futuro che attraversa tutto il settore a causa della pandemia ma hanno dato disponibilità a proseguire il confronto". Nuovi round in calendario dunque per il 2 e per il 9 dicembre e un incontro tecnico per il prossimo 24 novembre. Il rinnovo del contratto dei lavoratori dell'artigianato metalmeccanico interessa oltre 500mila lavoratori e più di 120mila imprese ed è scaduto dal dicembre 2018.