Sindacati Pa, 13 novembre mobilitazione a sostegno sanità

''Pubblico per il pubblico, lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini''. Questo lo slogan dell'iniziativa, promossa da Fp Cgil Cisl Fp Uil Fpl e Uil Pa, proclamata per venerdì prossimo, 13 novembre, davanti agli ospedali e ai luoghi simbolo di diverse città italiane a cui parteciperanno i lavoratori del pubblico impiego, in un segno di solidarietà verso il personale sanitario che sta affrontando in prima linea questa emergenza pandemica, per rivendicare il diritto a lavorare in sicurezza, il rinnovo dei contratti e nuove assunzioni.



Un'iniziativa che eventualmente, laddove fosse difficile garantire la presenza fisica, si svilupperà su piattaforme online e che segue lo stato di agitazione già proclamato dalle categorie nelle scorse settimane. L'annuncio arriva da una nota unitaria dei sindacati che rinnovano la "massima solidarietà" a tutto il personale sanitario sollecitando come "indispensabile e urgente" procedere a nuove assunzioni per implementare il personale e rafforzare i servizi sanitari, anche attraverso la stabilizzazione dei precarie e come sia "importante" che si rinnovino i contratti, per valorizzare la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori.