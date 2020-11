Federcasse-sindacati: tavolo permanente su impatto Covid-19

“Federcasse e le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali del credito cooperativo (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Sincra Ugl Credito), in considerazione dell’incremento della diffusione del Covid-19 che sta interessando il paese, si sono incontrati per valutare l’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso ed il suo impatto sulle lavoratrici ed i lavoratori del credito cooperativo”. Lo comunicano, in una nota congiunta, Federcasse e le organizzazioni sindacali del credito cooperativo.



"Il tavolo di confronto, insieme a quello della commissione nazionale, da considerare permanente, al fine di consentire un monitoraggio efficace e tempestivo della situazione, è stato aggiornato al 3 novembre" chiariscono Federcasse e i sindacati.



"Resta ferma, intanto, la raccomandazione alle aziende, alle lavoratrici ed ai lavoratori del credito cooperativo, affinché continuino a garantire l’applicazione delle previsioni del protocollo sottoscritto il 7 maggio 2020, oltreché della normativa di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, concludono.

Tags: Covid-19, credito, banche