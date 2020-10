Contratti: rinnovo legno, aumento medio 67 euro per 150mila addetti

Via libera al rinnovo del contratto nazionale Legno Arredo, scaduto da oltre un anno e mezzo. I sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno firmato il verbale di accordo, dopo l’intesa raggiunta lunedì scorso in videoconferenza. La firma è arrivata dopo una trattativa lunga e complessa, con oltre 20 incontri, due rotture del tavolo contrattuale, uno sciopero ben riuscito il 28 febbraio scorso, con manifestazioni a Milano, Treviso, Pesaro, Bari, la proclamazione di altre 16 ore di sciopero per la fine di ottobre e per novembre e la mobilitazione in tutte le aziende del settore, iniziative ora revocate dai sindacati. Il contratto interessa 150 mila addetti e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Soddisfazione dei sindacati

Soddisfatti i sindacati: “Abbiamo difeso la funzione salariale del contratto nazionale, confermando la ‘doppia pista’ prevista dal rinnovo contrattuale precedente, che si intende ‘integralmente confermato’. Gli aumenti sono superiori all’inflazione e incideranno su tutti gli istituti contrattuali. L’aumento di 70 € al livello AC1/AS2 (parametro 140; 50 euro a parametro 100), ed è certo e non soggetto a verifica. Sono previste due tranche da 35 euro (25 per il parametro 100) a settembre 2020 e a gennaio 2021, a fronte della produttività del settore e derivanti dalle innovazioni introdotte. In aggiunta saranno effettuate a gennaio 2021 e gennaio 2022 verifiche sull’inflazione (IPCA non depurata e con base di calcolo per gli aumenti: paga base, contingenza, edr e tre aumenti periodici di anzianità), che potrebbero determinare ulteriori aumenti salariali." "Nel testo – proseguono i sindacati - abbiamo confermato l’interpretazione autentica in materia di flessibilità del 2018, rigettando la richiesta delle aziende di gestire unilateralmente gli orari di lavoro, confermando che i recuperi dovranno essere contrattati con le Rsu. Abbiamo ottenuto risultati positivi sui diritti dei lavoratori, come ad esempio l’integrazione da parte delle aziende del congedo di paternità e maternità fino al 60% e la contribuzione piena al fondo di previdenza Complementare Arco per i primi 3 mesi". "È stato riconosciuto -proseguono- un aumento della maggiorazione per i lavoratori turnisti che non possono usufruire della pausa aggiuntiva di mezz’ora a quella per legge, di 10 minuti, rispondendo ad una richiesta che in molte fabbriche era stata avanzata. Ottime novità anche su formazione, salute e sicurezza, con un maggiore coinvolgimento dell’Rls nella gestione della sicurezza per i lavoratori delle aziende in appalto."

Più welfare

"Molto significativi – proseguono Feneal, Filca, Fillea – i progressi ottenuti sul fronte del welfare: abbiamo valorizzato la possibilità che i lavoratori possano contribuire al loro benessere organizzativo, con due ore di assemblea retribuita all’anno in aggiunta alle 10 previste dalla legge, e abbiamo rafforzato il nostro sistema contrattuale di previdenza complementare con un aumento a carico azienda dello 0,20% dei contributi (0,10% a gennaio 2021 e 0,10% a gennaio 2022), oltre al riconoscimento di 100 euro una tantum per tutti i lavoratori destinata al fondo Arco per promuoverne l’adesione. Nel testo è rafforzato anche il ruolo della bilateralità, con il potenziamento dell’attività dell’Osservatorio Bilaterale del Legno.” Con questo rinnovo si conferma, quindi, che per Feneal, Filca, Fillea "il contratto nazionale continua ad essere sia uno strumento di governo dei processi di cambiamento a tutela delle condizioni materiali di tutte le lavoratrici e i lavoratori, sia l’autorità salariale per garantire oltre al recupero dell’inflazione, una quota aggiuntiva legata alla produttività, come prevede l’Accordo Interconfederale del marzo 2018, il cosiddetto ‘Patto per la fabbrica”".