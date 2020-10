Inflazione: Istat, a settembre -0,7% su mese, -0,6% su anno

A settembre si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (nic), al lordo dei tabacchi, registri una diminuzione dello 0,7% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da -0,5% del mese precedente); la stima preliminare era -0,5%. E' quanto rileva l'Istat.



L’inflazione negativa per il quinto mese consecutivo si deve in larga parte ai prezzi dei beni energetici regolamentati (da -13,7% di agosto a -13,6%) e di quelli non regolamentati (da -8,6% a -8,2%) e, in misura minore, ai prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da -2,3% a -1,6%). Il ridursi rispetto ad agosto dell’ampiezza della flessione dei prezzi di queste tre tipologie di prodotto non bilancia del tutto il rallentamento dei prezzi dei beni alimentari lavorati (da +0,4% di agosto a +0,1%), l’inversione di tendenza di quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +0,1% a -0,4%) e dei beni durevoli (da +0,3% a -0,1%), determinando così un’inflazione negativa di poco più ampia rispetto al mese precedente.

L''inflazione di fondo', al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici rallentano entrambe, rispettivamente da +0,3% a +0,1% e da +0,4% a +0,2%. La diminuzione congiunturale dell’indice generale è dovuta per lo più al calo dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (-5,5%), dovuto in larga parte a fattori stagionali. L’inflazione acquisita per il 2020, scrive ancora l'Istat, è pari a -0,2% per l’indice generale e a +0,6% per la componente di fondo. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca), continua l'istituto di statistica, aumenta dello 0,9% su base mensile e diminuisce dell’1,0% su base annua (da -0,5% di agosto); la stima preliminare era -0,9%.

L’effetto dei saldi estivi

La diversa dinamica dell’Ipca rispetto al Nic si deve ai saldi estivi, di cui il Nic non tiene conto. La fine della stagione dei saldi determina infatti un aumento rispetto ad agosto dei prezzi di abbigliamento e calzature pari a +25,3%, causando così la crescita congiunturale dell’Ipca. Ma poiché in alcuni casi i saldi estivi si sono protratti, l’aumento congiunturale dei prezzi di questo comparto merceologico è meno ampio di quello di settembre 2019, quando fu pari a +32,6%. La differenza tra le due variazioni si riflette sulla dinamica su base annua sia dei prezzi di abbigliamento e calzature, che invertono la tendenza da +3,4% a -2,3%, sia dell’indice generale, che registra così una più ampia flessione rispetto al Nic. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (foi), al netto dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,6% sia su base mensile sia su base annua. A settembre carrello della spesa leggermente più pesante per gli italiani. Secondo quanto rilevato dall'Istat, i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona hanno accelerato la crescita attestandosi a +1,0% (da +0,9%). Per quanto riguarda i prodotti ad alta frequenza d’acquisto, la crescita dei loro prezzi frena, calando a settembre dello 0,1% (da -0,2%).

Il commento dell’Istat

"A settembre l’inflazione si conferma negativa per il quinto mese consecutivo e di poco più ampia rispetto al mese precedente, portandosi ai livelli di gennaio 2015". E' quanto commenta l'Istat nel diffondere i dati dei prezzi al consumo del mese scorso.



"Anche la componente di fondo, al netto di energetici e alimentari freschi, si indebolisce ulteriormente registrando una variazione prossima allo zero. Rimane invece vivace, accelerando lievemente rispetto ad agosto, la crescita dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa, a causa per lo più, però, di una componente volatile com’è quella degli alimentari freschi", conclude l'istituto di statistica.