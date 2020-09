Ministero Lavoro: registrato decreto per ammortizzatori ad artigiani e

È stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto interministeriale dei dicasteri del Lavoro e dell’Economia che finanzia con 500 milioni di euro il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) e il Fondo per la Formazione e il Sostegno al reddito dei lavoratori in Somministrazione (Forma.temp). In dettaglio 375 mln di euro sono assegnati a FSBA e 125 mln di euro a Forma.Temp. E' quanto riporta una nota del ministero del Lavoro.



La registrazione della Corte Dei Conti consente al Ministero del Lavoro di trasferire ai fondi le somme stanziate nel decreto legge 104 del 14 Agosto 2020 per il pagamento degli ammortizzatori sociali ad artigiani e lavoratori somministrati (Decreto Agosto).