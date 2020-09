Ex Ilva: sindacati, stop allo sciopero di oggi

''E' momentaneamente sospeso lo sciopero proclamato per il prossimo 24 settembre e vi aggiorneremo nelle prossime ore sulle novità che emergeranno dall'incontro di domani (oggi ndr)''. E' quanto si legge nel comunicano che ieri sera i sindacati hanno mandato ai lavoratori dell'ex Ilva, con cui annunciano la sospensione dello sciopero previsto per oggi. La decisione è stata presa dopo l'incontro che si è svolto ieri al Mise.

Fiom, “abbandono degli impianti mina la sicurezza”

''Piuttosto che continuare a evocare scenari futuribili e contraddittori sulle prospettive dell'ex Ilva è necessario concentrarsi sulle responsabilità del presente, che chiamano in causa il governo e Arcelor Mittal'' ha afferma il segretario nazionale della Fiom, Gianni Venturi, in una nota al termine dell'incontro convocato dal ministero dello Sviluppo economico. ''C'è una situazione di abbandono degli impianti, con condizioni che mettono a rischio la sicurezza minima di chi lavora in tutti gli stabilimenti del gruppo'', ha sottolineato. Secondo il sindacalista ''è indispensabile recuperare una dimensione che riguarda le strategie industriali e gli assetti proprietari dell'insieme del gruppo''. ''È necessario avviare una trattativa vera, che coinvolga governo, azienda, Ilva in amministrazione straordinaria e organizzazioni sindacali. Ed è necessario farlo subito perché se non ci sarà già dalla prossima settimana una virata decisa del confronto, il quadro si farà ancora più complicato''.

Prossimo incontro tecnico lunedì 28 settembre

Un primo incontro tecnico è stato fissato per lunedì 28 settembre, per discutere delle manutenzioni; mentre per il primo di ottobre ci sarà un incontro sul piano industriale alla presenza del ministro, dei segretari generali di Fim, Fiom, Uilm e dei commissari di Ilva in amministrazione straordinaria.