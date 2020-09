Sindacati: Ccnl legno scaduto da 17 mesi, 16 ore di sciopero

La decisione di Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil per sollecitare il rinnovo del contratto per le imprese che aderiscono a Confindustria

Sedici ore di sciopero per chiedere il rinnovo del contratto nazionale del legno arredo per le imprese di Confindustria, scaduto ormai da 17 mesi. E’ quanto annunciano le segreterie nazionali di Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.



Secondo le segreterie sindacali dopo il riuscito sciopero del 21 Febbraio 2020 e la pausa forzata dall’emergenza sanitaria “la ripresa del tavolo è stata sempre in salita, con una Federlegno arroccata sulle proprie posizioni, volte a negare qualsivoglia riconoscimento alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore e attuando una serie di costanti provocazioni, proponendo una gestione unilaterale dell’organizzazione del lavoro, un aumento della precarietà e aumenti salariali non in linea con le richieste sindacali e con lo stesso andamento del settore”.



Per questo come Fenealuil, Filca-Cisl, Fillea-cgil abbiamo proclamato la mobilitazione con 16 ore di sciopero: 8 ore da tenersi nel mese di ottobre con modalità da definirsi a livello locale, con assemblee e volantinaggi in tutti i luoghi di lavoro e 8 ore di sciopero nazionale per il prossimo 13 novembre.