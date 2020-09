Commercialisti, società tra professionisti poco utilizzabili

Rendere le Società tra professionisti (Stp) un modello più e meglio utilizzabile, superandone gli evidenti limiti emersi sin dal momento della loro istituzione. E' questo l'obiettivo delle proposte migliorative della normativa contenute nel documento 'La disciplina delle società tra professionisti: aspetti civilistici, tributari e previdenziali' messo a punto dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti. Muovendo dal principio per cui la Stp svolge un'attività professionale e non attività di impresa, i commercialisti propongono di intervenire prevedendo una gestione della società riservata unicamente a soci professionisti e un riconoscimento ai soci professionisti di Stp del privilegio per i crediti professionali. Tra le proposte della categoria anche l'esclusione della Stp dall'ambito applicativo della legge fallimentare e l'attrazione alla disciplina delle crisi da sovraindebitamento. In ambito fiscale la principale richiesta è quella di mettere a punto una norma di interpretazione autentica sulla neutralità fiscale delle operazioni di conferimento, apporto, trasformazione e fusione di studi individuali, associati e società semplici in Stp e delle operazioni inverse.

''Le Stp -afferma il presidente della categoria, Massimo Miani- sono potenzialmente uno strumento virtuoso per l'esercizio in comune della professione, alternativo allo studio individuale o associato, che si è però finora rivelato poco utilizzabile e che va quindi decisamente riformato. Il nostro documento, muovendo dalle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale e dalle prassi registrate in ambito locale, esamina la disciplina della Stp evidenziandone gli aspetti controversi e le problematiche emerse in sede di applicazione, e tenta di fornire alcune soluzioni interpretative che possano facilitare l'utilizzabilità del modello, ma soprattutto orientare possibili interventi di modifica de jure condendo". ''Il modello Stp -aggiunge Miani- ha evidenziato negli 8 anni di vigenza molte contraddizioni. La norma è apparsa da subito quanto mai incoerente con le esigenze dei professionisti. Gli interventi migliorativi dovrebbero partire da una configurazione ad hoc di un modello societario, soggetto di diritto, capace di aggregare l'attività intellettuale di molti professionisti regolandone le modalità e le obbligazioni a garanzia della pubblica fede", continua.