Ex Ilva, sindacati: “Governo complice clima incertezza, rischio situaz

''E' evidente che Accelor Mittal prova a creare uno stato di confusione tra i lavoratori e a indebolire lo sciopero dei sindacati confederali''. E il governo è ''complice del clima di incertezza che vivono i lavoratori e la città, non fa nulla per impedire una situazione che rischia seriamente di diventare esplosiva''. Lo affermano Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, in una nota congiunta. ''Abbiamo partecipato a tre giorni di incontri farsa, in cui l'azienda non ha fatto nessun cenno a fermate di impianti e si è ostinata a perseguire la propria posizione sul ridimensionamento del personale'', affermano i sindacati. Nel tardo pomeriggio di ieri, alla vigilia dello sciopero previsto per oggi, "l'azienda ha comunicato la fermata del treno lamiere per la fine della prossima settimana'', spiegano i sindacati. Arcelor Mittal ''prova a creare uno stato di confusione'' ma ''non bisogna cedere alle provocazioni delle multinazionali e saremo in sciopero per impedire una riorganizzazione del reparto in questione'', concludono Fim Cisl, Fiom Cgil, e Uilm.