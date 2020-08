Ricerca, 70% congressi ed eventi cancellati per emergenza

L'emergenza scatenata dalla diffusione del coronavirus ha provocato una crisi senza precedenti per il settore dei congressi e degli eventi. Una brusca battuta d’arresto per un settore che negli ultimi cinque anni aveva registrato una crescita costante, con un tasso di incremento medio del numero di eventi del 4,1% annuo. Le sedi per congressi ed eventi hanno subito la cancellazione della maggior parte delle manifestazioni già previste in calendario: il 69,7% degli eventi e dei congressi è stato cancellato, il 16,9% rinviato al 2021 e solo il 13,4% posticipato a un’altra data nell’anno in corso. I dati emergono dalla ricerca 'L’impatto del Covid-19 sulla meeting industry italiana: la prospettiva delle sedi per eventi e congressi', realizzata dall’Alta scuola di economia e relazioni internazionali dell’università Cattolica del Sacro Cuore (Aseri) in collaborazione con Federcongressi&eventi.

Il lockdown ha finora determinato la cancellazione di 215mila eventi, considerando che i meeting già previsti o comunque potenzialmente ospitabili nel 2020 rappresentano il 70% del totale annuo. In particolare negli alberghi congressuali in media il 71,2% degli eventi è stato definitivamente cancellato, l’11,2% posticipato e il 17,6% rinviato al 2021, mentre nei centri congressi il 63,4% di tali eventi risulta cancellato, il 22,9% posticipato e il restante 13,7% rinviato all’anno successivo. Nelle sedi congressuali fieristiche il 43,5% degli eventi risulta rinviato al prossimo anno, il 38,8% è stato definitivamente cancellato e il 17,7% posticipato a una data successiva sempre del 2020.

"Questa situazione si è tradotta in una riduzione del fatturato per eventi e congressi previsto per il 2020 mediamente del 76% rispetto a quello del 2019", spiega Roberto Nelli, responsabile scientifico dell’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi e docente in Cattolica di Comunicazione e marketing degli eventi. In particolare, dalla ricerca emerge che il 21,3% degli alberghi congressuali stima una riduzione tra il 51% e il 75% del fatturato e il 68,5% valuta un decremento superiore al 75%. Il 28,6% delle sedi congressuali fieristiche stima una riduzione tra il 51% e il 75% e il 57,1% la ritiene superiore al 75%. Inoltre il 42,1% dei centri congressi calcola un calo tra il 51% e il 75% del fatturato, mentre il 36,8% ritiene che la flessione possa essere maggiore del 75%.

La cancellazione della maggior parte degli eventi che avrebbe dovuto ospitare ha però messo in luce la capacità di reazione del settore. A fronte di una media di circa un 60% di sedi che è stato costretto a rinunciare agli investimenti che avevano previsto di realizzare nel 2020, molte sedi hanno non solo confermato (talvolta solo parzialmente) gli investimenti programmati, ma anche effettuato investimenti non previsti, soprattutto in infrastrutture/servizi (da parte del 34,8% delle sedi che non avevano in programma investimenti) e tecnologie (17,9%): una decisione dovuta alla necessità di adeguamento alle normative di contenimento del contagio, ma anche alla volontà di essere competitivi su un mercato che chiederà sempre più servizi e soluzioni tecnologiche per supportare i clienti nel favorire l’engagement dei partecipanti agli eventi. Per far fronte all’emergenza Covid-19 la quasi totalità delle sedi (90,4%) ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali per tutelare il proprio personale. Tra le altre risorse messe a disposizione dal governo, il 45,8% delle sedi si è avvalso delle misure introdotte dal ‘Decreto Liquidità’, come accesso al credito agevolato e fondi di garanzia, e il 36,1% ha richiesto gli indennizzi diretti sulla perdita di fatturato.

L’efficacia di queste misure non è stata valutata in modo uniforme dalle strutture che le hanno utilizzate, ritenendole in alcuni casi non sufficienti per affrontare lo stato di crisi. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, a fronte di un 43,1% delle sedi che hanno ritenuto tale misura molto o moltissimo efficace, il 20,8% ha espresso un giudizio non positivo, ritenendola poco (18,0%) o per niente (2,8%) efficace. Con riferimento alle misure del ‘Decreto Liquidità’ il giudizio si è dimostrato particolarmente critico: il 14,3% ha fornito una valutazione molto o moltissimo positiva, mentre il 42,9% si è dichiarato poco o per niente soddisfatto. Con riguardo agli indennizzi diretti sulla perdita di fatturato, il giudizio è risultato piuttosto discordante, delineando due fronti opposti: da un lato, il 53,6% delle sedi che si è dichiarato molto o moltissimo soddisfatto e, dall’altro lato, il 32,1% che si ritiene poco o addirittura per niente soddisfatto.

"Il risultato della survey evidenzia in modo drammatico quella che è forse la più grande crisi alla quale il nostro settore è chiamato a fare fronte a livello globale", commenta Alessandra Albarelli, presidente di Federcongressi&eventi. "Uno stato di emergenza che mette però in luce quanto il comparto, sebbene ancora poco considerato dalle istituzioni, abbia nel proprio Dna la capacità di trovare sempre soluzioni che non solo permettano di affrontare gli ostacoli ma di uscirne migliori". Il settore, continua, "non si arrende, ma ha l’urgente necessità che il governo faccia ripartire l’attività formativa di Educazione Continua in Medicina-Ecm in presenza e che tutte le Regioni, in deroga all’ultimo Dpcm, permettano la ripresa di eventi e congressi. Le nostre imprese chiedono il supporto delle istituzioni ma, ancora di più, chiedono di poter tornare subito a lavorare".